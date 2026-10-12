4년 만의 민주 시장-진보 교육감 "울산 학부모 부담 덜겠다"

큰사진보기 ▲10월 12일 오후 2시 울산시교육청 공감회의실에서 김상욱 울산시장과 조용식 울산시교육감 등이 참석한 가운데 ‘2026년 울산광역시 교육행정협의회 정기회’를 개최하고 교육 분야 협력방안을 논의했다. ⓒ 울산교육청 관련사진보기

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4년만에 울산에서 민주당 시장과 진보진영 교육감이 교육행정협의회 탁상에 마주 앉았다.12일 오후 2시 울산시교육청 공감회의실에서 김상욱 울산시장과 조용식 울산시교육감을 비롯한 공무원들이 참석한 가운데 '2026년 울산광역시 교육행정협의회 정기회'가 열려 양측이 머리를 맞대고 교육 분야 협력방안을 논의했다.회의가 끝난후 울산시 관계자는 "울산시가 어려운 지방재정 여건 속에서도 미래인재 양성과 학부모의 교육비 부담 완화를 위한 교육투자를 확대하며 아이 키우기 좋은 도시 조성에 나선다"라고 밝혔다.김상욱 시장은 "교육에는 시와 교육청의 경계가 있을 수 없다"라며 "시민에게 필요한 일이라면 누가 할 것인지를 따지기보다 어떻게 함께 해결할 것인지를 먼저 고민하고, 아이와 학부모가 실제로 변화를 느낄 수 있는 교육 협력을 울산시가 책임 있게 만들어 가겠다"라고 말했다.이어 "시민들께서 가장 크게 체감하는 것이 바로 아이 키우는 부담"이라며 "교복비와 급식비 등 학부모의 부담은 덜어드리고, 우리 아이들이 더 좋은 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 필요한 지원은 아끼지 않겠다"고 말했다.이번 협의회에서는 울산시와 교육청이 각각 제안한 4건씩 모두 8건의 안건이 논의되고 미래인재 양성, 교육복지 확대, 학교시설 개방 등을 위한 협력방안을 모색했다.그 결과, 먼저 울산시는 지역 주력산업을 이끌 기술인재 양성을 위해 협약형 특성화고 지원을 확대하기로 하고 그 첫 단추로 교육부의 인공지능(AI) 지능형(스마트)제조 분야 협약형 특성화고로 선정된 울산공업고등학교에 내년부터 오는 2031년까지 5년간 총 10억 원의 시비를 지원한다.울산시 관계자는 "이번 지원은 학교 운영을 넘어 지역 산업현장에 필요한 인공지능(AI) 지능형(스마트)제조 전문인력을 양성하고, 지역 기업 취업과 청년 정착을 뒷받침하기 위한 미래 투자라는 의미가 있다"라고 설명했다.특히 울산시는 학부모의 교육비 부담을 덜기 위한 교복비 지원에도 적극 나선다는 계획인데, 최근 교복 가격 상승과 학부모의 실질적인 부담을 고려해 교육청이 제안한 중·고등학교 신입생 교복 구입비 지원금의 재원분담 기준 현실화에 동의하고, 약 3억 4100만 원의 시비를 추가 부담하기로 했다.울산시 관계자는 "어려운 재정 여건속에서도 학부모의 교육비 부담 경감을 우선적으로 고려한 결정"이라며 "울산시는 교육청 및 구·군과 함께 안정적인 교복비 지원체계를 유지해 나갈 계획"이라고 밝혔다.이날 회의에서는 이외에도 물가상승과 식재료비 부담 증가에 대비해 학교급식의 질을 유지하기 위한 지원도 강화하기로 했다.울산시는 울산교육청이 제안한 2027년도 무상급식비 단가 3.1% 인상과 관련해 학부모의 양육 부담 경감과 학생들의 건강한 급식 제공이라는 정책 취지에 공감하고 이를 지원한다는 방침으로, 특히 학생 수 감소에 따른 식재료 구매 여건 변화와 생활물가 상승 등을 고려해 급식비 단가를 인상함으로써 학생들에게 안정적이고 질 높은 급식이 제공될 수 있도록 해 나가기로 했다.더불어 울산시는 학교시설 개방에 따른 관리 인력 인건비와 시설 운영비 등을 학교에 지원해 지역 주민들이 학교 체육관과 운동장 등을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 협력을 강화하기로 했다.울산시 관계자는 "이번 교육행정협의회를 계기로 교육청의 주요 정책 제안에 대해 적극적인 재정지원과 협력방안을 마련함으로써 교육을 지역의 미래 성장과 시민 삶의 질 향상을 위한 핵심 투자 분야로 삼겠다"라는 의지를 밝혔다.김상욱 울산시장은 "아이들의 교육에 쓰이는 예산은 단순한 지출이 아니라 울산의 미래를 키우는 가장 가치 있는 투자"라며 "교육은 교육청만의 책임이 아니라 울산시가 함께 책임져야 할 시민의 삶이자 도시의 미래"라고 강조했다.김 시장은 "앞으로도 교육청과 긴밀히 협력하면서 시민에게 꼭 필요한 교육정책은 적극 지원하고, 교육재정은 더욱 효율적으로 운영하겠다"라며 "아이 키우고 싶은 도시 울산을 만들겠다"라고 덧붙였다.조용식 교육감은 "교육청과 울산시가 교육 현안을 함께 논의하고 해결 방안을 찾는 것은 학생들의 배움과 성장을 지원하는 데 중요한 의미가 있다"라며 "앞으로도 울산시와 긴밀히 소통하고 협력해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육 지원을 확대해 나가겠다"라고 말했다.한편 울산시는 앞으로도 교육청 및 5개 구군과 협력을 강화하고, 미래인재 양성과 교육복지 확대를 위한 실질적인 교육투자를 지속적으로 추진할 계획이다.