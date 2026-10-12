제주보다 가까운 중국, 14시간 뱃길이 지루하지 않은 이유

큰사진보기 ▲선상일출26. 10. 5. 3박 4일 중국 산둥성 여행을 마치고 돌아오면서 선상에서 맞이하는 일출. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲철차산중국 산둥성 여행 첫날에는 구정철차산 억새 트레킹으로 일정을 마쳤다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲만복도중국 산둥성 웨이하이시 행복의 문 만복도에 새겨진 대한민국 서울의 방위각 표시. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행복문중국 산둥성 웨이하이시 행복공원 안에 있는 행복문. 이 문을 통과하면 행복해진다고 한다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲환취루중국 산둥성 웨이하이시 환치구에 있는 환취루와 청나라 말기 청일전쟁에서 활약한 등세창 장군상. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲광장무중국에는 광장에서 남녀노소가 자연스레 춤을 추는 광장무가 일상화돼 있다. 나도 중국 여성과 짧은 시간이나마 함께 춤을 추며 즐거운 시간을 보냈다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲분수쇼적산풍경구 안에 있는 길상평안곡 분수대 쇼는 소름이 돋을 정도로 웅장하고 환상적이었다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲적산명신'적산의 신령한 신'을 뜻하는 이 청동좌상은 산과 바다를 지키고 사람들의 평안을 지켜온 신이라고 한다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲장보고좌상장보고기념관 중앙에 자리한 황금빛 갑옷을 입고 있는 모습의 장보고 좌상. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲떠나는 배3박 4일의 중국 산둥성여행을 마치고 페리호 선상에서 바라 본 스다오항 야경. ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.3박 4일 중국 산둥성여행을 도와 주신 산바라기 투어 권민정님과 관계자 여러분들에게 진심으로 감사드립니다.

중국 여행이라면 흔히 베이징이나 상하이 같은 대도시를 떠올릴 것이다. 또 자연경관을 자랑하는 후난성 장가계나 산시성 진시황릉과 병마용갱이 우선일수도 있다는 생각이다. 하지만 중국에는 우리 역사와 깊은 인연을 맺고 있는 도시도 있다. 중국 산둥성 룽청시에 자리한 장보고기념관과 기념탑 그리고 적산법화원 등 주변 관광지가 있다.지난 2일, 인천항 국제여객터미널에서 배를 타고 떠나는 3박 4일의 여정이 시작됐다. 비행기로 빠른 시간에 도착하는 여행과는 달리, 14시간이나 걸리는 페리여행은 그 자체가 여행의 일부다. 까마득한 바다 위에서 보내는 시간은 일상에서 벗어나 낯선 곳으로 향하는 설렘도 커진다.첫날은 산둥성 룽청시 남부 황해바닷가에 있는 철차산 억새 트레킹으로 여정을 보냈다. 이 산은 9개의 웅장한 봉우리가 마치 바다위에 떠 있는 배(槎, 뗏목 차)를 닮았다고 붙여진 이름이다. 정식 명칭은 '구정철차산'이며, 줄여서 차산이라고도 부른다. 특히, 이 산이 속해 있는 차산국가삼림공원은 국가 AAA급(3A급)으로 지정돼 있어 현지인들도 많이 찾고 있다.다음 날은 산이 아닌 관광지 위주로 일정이 짜졌다. 웨이하이시의 랜드마크로 알려진, 행복공원 내 자리한 행복문은 한국과 가장 가까운 해안도시에 자리한 현대식 건축물이다. 2006년 세워진 높이 약 45m, 너비 42m 거대한 규모로 탁 트인 바다를 배경으로 서 있다.중국의 역사유적지에서 느낄 수 있는 고풍과는 전혀 다른 느낌이다. 광장 바닥에는 만복도(세계 도시 방위를 나타내는 지표)가 있다. 서울(首尔)은 동경 126도 80분(80분표기는 오류인 듯), 북위 36도로 표기돼 있다. 행복문에서 서울까지 직선거리로 확인해 보니 약 428km로 서울~제주 약 450km보다 가깝다.이 문은 한자 '문(門)'자를 떠 시공한 문으로 거대한 철골과 유리가 조화를 이룬 웅장한 아치형 외관이 눈길을 끈다. 이날은 중국 국경일인 10월 1일 국경절 황금주를 맞아 수많은 인파가 몰렸다. 대부분 가족끼리 나온 사람들은 모두가 환한 얼굴로 표정이 무척 밝은 느낌이다.이 문을 통과하면 행복해진다는 의미가 있다고 하여, 웨이하이시를 찾는 국내외 관광객들에게 필수 방문코스 중 1순위로 꼽힌다고 한다. 문을 통과하면서 '나는 행복한 사람이다'라는 최면을 걸며 머릿속으로 되뇌어 보니 진짜 행복감이 느껴지는 것 같다.다음으로 찾아 간 곳은 약 1.5km 떨어진 환취루. 환취루는 웨이하이시 중심부에 자리한, 오랜 역사와 문화를 상징하는 대표적인 고전풍의 누각이다. 웨이하이시 '환취구'라는 이름 자체가 이 환취루에서 유래했을 만큼 도시의 정체성을 담고 있는 중요한 유적지다."서쪽으로는 푸른 산이 펼쳐지고 동쪽으로는 푸른 바다가 보이며, 사방이 온통 비취색(푸른 수목)으로 둘러싸여 있다"는 뜻에서 붙여진 이름이라고 한다. 공원 광장에는 거대한 청동상이 서 있는데, 청나라 말기 전설적인 민족 영웅인 등세창(鄧世昌) 장군상이다.공원 광장에는 남녀들이 집단으로 춤을 추고 있다. 춤사위는 아주 자연스럽고, 손동작과 스텝도 숙련된 모습이다. 표정은 밝고 편안하며, 얼굴엔 웃음 가득 행복한 모습이다. 나도 함께 참여하고 싶다고 하니 한 여성이 손을 잡고 이끈다. 부끄러움은 던져 버리고 그들과 함께 어울렸다. 쉽게 보이던 춤동작은 실제 해 보니 마음과 몸이 따로 노는 형국이다.중국에서는 이런 춤을 광장무라고 한다. 탁 트인 광장, 공원, 아파트 단지 등 공터에서 음악을 크게 틀어놓고 여러 사람이 대형을 맞춰 춤춘다. 전통무용에서부터 에어로빅, 힙합, 사교댄스 등 종류도 다양하다. 광장무는 무엇보다 건강관리에 도움이 되고, 외로움 해소와 사교 공간으로서 의미가 크다. 내가 사는 동네에서도 한 번 전파해 볼까라는 생각이 든다.적산풍경구 안에 위치한 길상평안곡에서 열리는 분수대 쇼는 그야말로 장관이다. 살이 떨림을 넘어 소름이 끼칠 정도로 웅장하다. 정확한 정보를 몰라서인지는 모르겠으나, 국내를 비롯한 세계 어디에서도 이런 모습을 본 적이 없는 것만 같다. 이 공연은 약 15분간 이어지는데, 공연에서 눈여겨 볼 장면은 크게 세 종류다.중국에서 코끼리는 길상을 뜻하는데, 네 마리 코끼리와 보물 병에서 복과 평안을 기원한다. 금동자와 옥녀의 등장은 복과 축복이 세상으로 퍼져나가는 의미다. 마침내 거대한 아홉 마리 용에서 물줄기가 일제히 뿜어져 나온다. 웅장한 음악이 계곡을 뒤흔들고 메아리가 겹쳐 울려 퍼지는 순간, 쇼는 절정에 이른다. 하늘 높이 솟구치는 물줄기, 압도적인 음악은 관람객들을 한 가운데로 끌어 들인다. 나는 한 동안 넋을 잃고 말았다.정신을 차리고 다음으로 간 곳은 적산명신. 적산명신은 '적산의 신령한 신'을 뜻하는 말로, 예로부터 산과 바다를 지키고 사람들의 평안을 보살펴 온 신이라고 한다. 높이 58.m 거대한 청동 좌상은 관광객들이 찾는 대표적인 명소로 알려져 있다. 우리나라도 배를 타는 사람들이 용왕 신을 믿듯, 중국도 거친 파도를 이겨내고 무사귀환을 기원하며 적산명신을 믿는다.그 간절함이 어땠을까 짐작이 가고도 남을 정도다. 어떤 사람들은 미신이라 여길지 모르겠으나, 믿음 자체를 나쁘게 볼 필요는 없을 듯하다. 염원은 현실이 되고, 지성이면 감천이라는 말이 있다. 간절한 기원은 마음속에 머무르지 않고, 언젠가 현실이 되어 나타나는 희망으로 피어나지 않을까.마지막 들른 곳은 적산명신에서 가까운 곳에 있는, 당초 목적지였던 장보고기념관과 적산법화원이다. 장보고는 잘 알고 있듯, 흔히 해상왕 장보고라 부른다. 통일신라시대 해상 무역가이자 군인으로 동아시아 바다를 무대로 활동하며 해상무역을 크게 발전시킨 인물이다. 기념관으로 들어서자 황금빛 좌상이 마주한다. 붉은 망토를 두르고 금빛 갑옷과 예복을 입은 채 앉아 있는 장보고 대사와 호위무사 동상은 위엄이 넘쳐난다.잠시 역사공부를 마치고 인근에 있는 적산법화원에 들렀다. 적산법화원은 산둥반도 일대 흩어져 살던 신라인과 무역상들을 하나로 결속시키고자 장보고가 창건한 사찰이다. 법화원은 불교 경전인 <법화경>에서 따 온 것이다. 장보고기념관과 적산법화원을 둘러보며 장보고가 단순한 무역가나 군인이 아니라, 바닷길을 통해 서로 다른 나라와 사람들을 연결했던 인물이라는 생각이 들었다. 천 년이 훨씬 지난 지금도 이곳은 동아시아가 바다를 통해 이어져 있었음을 보여 주는 역사적인 장소로 남아 있다.장보고는 지금처럼 교통과 통신이 발달하지 않았던 시대에 살았다. 그는 바다에 대한 두려움이 없었을까. 바다는 두려움의 대상이기도 하지만, 세계로 나아가는 길이기도 했다. 거친 바다를 건너 무역을 하며, 사람과 문화를 이어갔던 장보고.거기에다 신라인과 무역상들의 결속을 위해 사찰을 세웠다. 장보고의 도전과 개척 정신 그리고 애민정신이 새삼 대단하게 느껴졌다. 특히 인상 깊었던 것은 한국에만 장보고 흔적이 있는 것이 아니라, 중국 땅에도 소중한 역사로 연결되고 있다는 점이다. 다른 나라 사람들이 한 인물을 기억하고 기념한다는 것. 또 그가 남긴 발자취를 보존하고 기록한다는 것은 국경을 넘어 사람과 사람을 이어주는 다리가 아닐까 싶었다.예나 지금이나 사람과 사람을 이어주는 것은 길이다. 장보고는 새로운 세상을 향한 도전의 세계로 바닷길을 선택했다. 그는 당시 오늘날 완도에서 가까운 청해진을 거점으로 신라와 당나라 사이 해상 교역을 이끌었다는 게 일반적이다. 그때는 인천항에서 스다오항(石島港)으로 가는 항로로 가지는 않았을 것이다. 장보고는 무역을 위해 완도에서 중국으로 향했고, 나는 그의 유적지 탐방을 위해 인천에서 중국으로 향했다. 같은 목적, 같은 항로는 아니지만, 나는 그의 발자취를 찾아 그의 개척정신을 되새겨 보는 길을 따랐다.3박 4일간의 여정을 마치고 14시간 동안 배를 타는 시간이 지루하게 느껴지지 않는 것은 왜일까. 짧지 않은 뱃길이지만 갑판 위에서 바라보는 망망대해는 여행의 대미를 장식하는 멋진 풍경으로 남을 것만 같다. 여행을 떠날 때 소풍가는 기분이었던 설렘은 이제는 잔잔한 여운으로 내 가슴에 오래도록 자리할 것이다.