"오늘만 같아라" 해미읍성 축제, 화려한 무대보다 빛난 '함께 노는' 장날

큰사진보기 ▲10일 해미읍성에서 유독 많은 사람의 발길을 붙잡은 것은 전통 줄타기 공연이었다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"오늘만 같으면 좋겠다."

▲해미읍성 축제, 화려한 무대보다 빛난 ‘함께 노는’ 장날 10일 해미읍성에서 유독 많은 사람의 발길을 붙잡은 것은 전통 줄타기 공연이었다. 김선영 관련영상보기

AD

큰사진보기 ▲장기와 바둑판을 둘러싼 시민들은 구경꾼에 머물지 않고 저마다 판의 주역이 되어 어울렸다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9일부터 11일까지 열린 축제에는 서산시 집계로 24만여 명이 다녀갔다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲공군 블랙이글스의 축하 비행 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲남녀노소 누구나 소풍 나온 듯한 하루였다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9일부터 11일까지 열린 축제에는 서산시 집계로 24만여 명이 다녀갔다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 현장에서 확인한 한 화장실은 6칸 가운데 1칸이 잠겨 있었고, 2칸에는 고장 안내문이 붙어 있었다. 또 다른 2칸은 변기가 막혀 실제로 쓸 수 있는 곳은 1칸뿐이었다. 세면대 수압도 낮아 손을 씻기조차 불편했다. 당시 관리사무실에 전화를 걸었지만 연결되지 않았다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9일부터 11일까지 열린 축제에는 서산시 집계로 24만여 명이 다녀갔다. 읍성 안은 물론 성 밖 거리와 공연장까지 발길이 이어졌다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"오늘만 같으면 좋겠다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

제23회 서산해미읍성축제가 열린 지난 10일, 읍성에서 만난 한 시민이 건넨 말이다. '더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라'는 옛말이 떠올랐다. 풍요로운 날의 즐거움이 오래 이어지기를 바라는 마음은 예나 지금이나 다르지 않을 것이다.지난 9일부터 11일까지 열린 축제에는 서산시 집계로 24만여 명이 다녀갔다. 읍성 안은 물론 성 밖 거리와 공연장까지 발길이 이어졌다. 그러나 이번 축제에서 가장 오래 마음에 남은 것은 숫자도, 화려한 무대도 아니었다. 이웃과 함께 놀고 웃던 사람들의 얼굴이었다.10일 해미읍성에서 유독 많은 사람의 발길을 붙잡은 것은 전통 줄타기 공연이었다.푸른 가을 하늘 아래 팽팽하게 걸린 외줄 위로 부채를 든 줄꾼이 올라섰다. 한 발을 내딛고, 몸을 솟구치고, 아슬아슬하게 균형을 잡을 때마다 관람객들의 시선이 한곳으로 모였다. 줄 아래에서는 풍물 가락이 흥을 돋웠고, 사람들은 줄꾼의 몸짓 하나하나에 환호와 박수를 보냈다.줄타기는 우리 전통 연희에서 빼놓을 수 없는 놀이다. 남사당놀이에도 '어름'이라 불리는 줄타기 마당이 있다. 단순히 줄 위에서 묘기를 부리는 곡예가 아니라, 재담과 몸짓으로 관객과 호흡하며 웃음과 긴장을 함께 빚어내는 놀이다. 예부터 유랑 예인들이 장터와 마을을 돌아다니며 사람들에게 한바탕 웃음을 안겨주던 전통이 그 안에 담겨 있다.무대장치도, 대형 스크린도 없었다. 줄 하나와 풍물 가락, 그리고 이를 둘러싼 사람들의 웃음과 박수가 전부였다. 그런데도 흥은 넘쳤다. 관객의 탄성과 추임새가 곧 공연의 일부가 됐다. 그 순간 600년 읍성은 옛 장날의 장터를 닮아 있었다.줄타기 마당을 벗어나도 풍경은 이어졌다.장기판과 바둑판 앞에는 시민들이 마주 앉아 한 수 한 수에 몰두했다. 승부를 겨루는 사람도, 곁에서 지켜보는 사람도 모두 축제의 주인공이었다. 전통놀이 체험장에서는 아이들이 놀이에 빠져들었고, 부모들은 그런 아이들을 바라보며 웃었다.잔디밭에는 돗자리가 펼쳐졌다. 가족들은 도시락을 나눠 먹었고, 오랜만에 만난 이웃들은 반갑게 안부를 물었다. 따가운 햇살을 피해 양산을 받쳐 든 사람들, 나무 그늘 아래 앉아 쉬는 어르신들의 모습도 정겨웠다. 호박엿처럼 옛 장터의 정취를 담은 먹거리도 보였다.남녀노소 누구나 소풍 나온 듯한 하루였다. 누군가 차려놓은 무대를 바라보는 데 그치지 않고, 직접 두고, 겨루고, 먹고, 웃으며 함께 보낸 시간이었다.올해 축제는 'HAEMI UNIVERSE : 1421, 시간의 문이 열리다'를 주제로 열렸다. 태종 강무행렬과 해미 디펜스 로드, 600년의 식탁 등 역사를 살린 프로그램과 함께 공군 블랙이글스의 축하 비행, 드론 1000대가 수놓은 밤하늘 공연, 장윤정·딘딘·장한별 등 인기 가수들의 무대가 이어졌다.분명 볼거리가 많은 축제였다. 그러나 다시 묻게 된다. 해미읍성축제를 해미읍성축제답게 만드는 것은 무엇일까.유명 가수의 공연이나 대형 드론쇼는 다른 지역 축제에서도 만날 수 있다. 화려한 무대는 관객에게 탄성을 안겨주지만, 그것만으로 해미읍성만의 특별한 문화를 만들어내기는 어렵다.반면 줄타기 마당 앞에서 함께 웃고, 장기판 앞에 마주 앉고, 잔디밭에서 이웃과 도시락을 나눈 기억은 사람들을 축제의 주인공으로 만든다. 누군가가 보여준 공연뿐 아니라 자신이 직접 참여한 시간이 추억으로 남는다. 그 기억이 다음 해 다시 읍성을 찾게 하는 힘일 것이다.크고 화려한 무대에만 의존하지 않고도 깊은 즐거움을 주는 축제, 겉모습만 화려한 축제가 아니라 속이 꽉 찬 축제의 답은 결국 '참여'에 있지 않을까.600년 역사를 품은 읍성이라는 공간, 그 안에서 살아나는 전통놀이와 장터 문화야말로 해미읍성축제가 지닌 소중한 자산이다. 줄타기와 풍물, 장기와 바둑처럼 시민이 직접 어울리는 놀이가 해미읍성의 문화로 뿌리내린다면 축제의 의미도 한층 깊어질 것이다.가능성이 없는 것도 아니다. 서산시는 올해 5월부터 10월까지 일부 토요일에 줄타기와 사물놀이 등 전통공연을 마련해 왔다. 이러한 공연이 시민들이 함께 즐기는 다양한 놀이 프로그램과 연결된다면, 해미읍성은 큰 행사가 있을 때만 북적이는 곳이 아니라 평소에도 사람들이 찾아와 쉬고 즐기는 공간으로 발전할 수 있다.어쩌면 해미읍성에 필요한 것은 더 큰 무대가 아니라, 이곳에서만 경험할 수 있는 놀이문화의 깊이일지도 모른다.아쉬움도 있었다.국궁 체험장을 둘러보던 한 방문객은 "애들용이네"라고 말했다. 가족 단위 방문객이 많은 만큼 어린이뿐 아니라 어른과 어르신까지 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램도 고민해 볼 만하다.화장실 불편은 더 구체적이었다. 11일 현장에서 확인한 한 화장실은 6칸 가운데 1칸이 잠겨 있었고, 2칸에는 고장 안내문이 붙어 있었다. 또 다른 2칸은 변기가 막혀 실제로 쓸 수 있는 곳은 1칸뿐이었다. 세면대 수압도 낮아 손을 씻기조차 불편했다. 당시 관리사무실에 전화를 걸었지만 연결되지 않았다.12일 서산시 문화시설사업소 관계자는 "서문 밖에 이동식 화장실 6개를 설치했다"고 설명했다. 그러나 임시 화장실을 더 두는 일과 기존 시설을 제대로 관리하는 일은 별개의 문제다. 많은 사람이 모이는 축제일수록 작은 시설 하나까지 꼼꼼하게 살펴야 한다.셔틀버스 운행에서도 혼선이 빚어졌다.10일 밤 11시께 성연 방면 일부 셔틀버스의 현장 안내와 운행 확인이 미흡해 귀가하려던 이용객들이 불편을 겪었다.임진번 서산문화재단 대표는 "늦은 시간 귀가하는 청소년들의 안전을 우려해 철저히 준비하도록 했지만 문제가 생겼다"며, "당시 택시 9대를 긴급히 불러 귀가를 도왔고, 같은 일이 되풀이되지 않도록 운영 체계를 개선하겠다"고 밝혔다.축제는 사흘 만에 막을 내렸고, 읍성도 다시 고요한 일상으로 돌아갔다.그러나 높은 줄 위에서 부채를 펼쳐 든 줄꾼, 그 아래서 박수를 보내던 사람들, 장기판 앞에 마주 앉은 이웃들, 돗자리에 둘러앉아 도시락을 나누던 가족들의 모습은 오래도록 남을 것이다.한 시민의 짧은 말은 해미읍성축제가 나아갈 길을 가리키고 있는지도 모른다. 더 크고 더 화려한 무대만을 좇기보다, 옛 장날처럼 이웃들이 모여 함께 놀고 웃는 하루. 그런 하루가 해마다, 아니 조금 더 자주 해미읍성에 찾아왔으면 좋겠다.