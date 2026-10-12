병무청장 "예술·체육 병역특례 단계적 축소·폐지에 동의"

큰사진보기 ▲홍소영 병무청장이 12일 대전 병무청에서 열린 국회 국방위원회의 병무청에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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홍소영 병무청장이 예술·체육 분야 병역특례 제도를 단계적으로 축소하고 장기적으로 폐지하는 국방부 방침에 동의한다는 입장을 밝혔다. 최근 아시안게임에서 일부 선수들이 병역특례와 관련해 부적절한 언행을 한 데 대해서도 유감을 표명했다.홍 청장은 12일 오전 정부대전청사에서 열린 국회 국방위원회의 병무청 국정감사에서 김병주 더불어민주당 의원이 예술·체육요원 제도 개편에 관한 입장을 묻자 "국방부 의견과 동일하다"고 답변했다.이어 관련 방안이 국방개혁 기본계획 수립 과정에서 최종 검토 단계에 있으며, 조만간 발표될 예정이라고 설명했다.앞서 강신철 국방부 장관은 지난 7일 국방부 국정감사에서 예술·체육 분야 병역특례를 점진적으로 축소해 궁극적으로 폐지하는 것이 국방부의 목표라고 밝힌 바 있다.홍 청장은 최근 아이치·나고야 아시안게임에서 일부 국가대표 선수들이 금메달 획득에 따른 병역특례를 언급하거나 이른바 '전역모'를 쓴 사진을 공개한 데 대해서도 입장을 밝혔다.그는 "병무청장으로서 매우 안타깝고 유감스럽게 생각한다"며 병역을 이행하고 있는 청년들이 느꼈을 상실감과 제도 개선을 요구하는 국민의 목소리를 무겁게 받아들이고 있다고 말했다.다만 홍 청장은 병역특례 제도를 단기간에 폐지하기는 어렵다고 설명했다. 제도 개편에 따라 영향을 받는 예술인과 체육인의 활동 여건을 고려해야 하고, 관계 부처 및 이해관계자의 의견을 수렴할 필요가 있다는 것이다.병무청은 현재 진행 중인 예술·체육요원 제도 개선 연구 용역을 다음 달 마무리할 예정이다. 이후 연구 결과와 국민 여론 등을 종합해 내년부터 체육요원 편입 기준을 비롯한 구체적인 개선 방안을 마련할 계획이다.예술요원에 대해서는 편입 기준을 대폭 강화하는 방안이 추진된다.병무청은 이날 업무보고에서 국제 예술경연대회의 병역특례 편입 기준을 현행 2위 이상 입상에서 1위 입상으로 높이겠다고 밝혔다. 병역특례를 인정하는 국제 대회도 대회의 권위와 심사 공정성, 경쟁력 등을 평가해 재정비할 방침이다.국내 전통예술 경연대회의 경우에는 부문을 통합하고 대회별 편입 인원을 현재 2~3명에서 1명으로 줄이는 방안을 추진한다.병무청에 따르면 최근 5년간 예술요원 편입자의 86.6%는 국내 대회 입상자였다. 홍 청장은 문화체육관광부와도 예술요원 편입 기준을 강화하고 대상자를 대폭 줄이는 방향에 공감대를 형성했다고 설명했다.체육요원 제도 역시 국민적 수용성을 고려해 편입 기준을 재검토한다. 다만 구체적인 축소 범위와 시행 시기는 연구 용역 및 관계 기관 협의를 거쳐 결정할 예정이다.한편, 홍 청장은 방탄소년단(BTS) 멤버 전원이 군 복무를 마친 데 대해 병역의 공정성과 국민의 신뢰를 높이는 데 기여했다고 평가했다.예술·체육 분야 병역특례를 둘러싼 형평성 논란이 이어지는 가운데, 국방부에 이어 병무청도 장기적인 폐지 방향에 동의하면서 향후 제도 개편 논의가 본격화할 것으로 보인다.