임은정 SNS 발언 감찰 논란... 김어준 "조직 건강하게 만드는 정신"

큰사진보기 ▲12일 김어준씨는 자신의 유튜브 채널에서 "(감찰 사유가) 조직 기강을 흔든다는 이유인데 임 청장이 '검찰공화국' 시절, 조직 논리를 넘어선 발언을 해서 박수받았던 것 아닌가"라며 "임 청장의 발언이 불편할 수는 있는데 그런 이유로 징계하진 않았으면 좋겠다. 그게 이재명 정부와 더 어울리는 조치"라고 평했다. ⓒ 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤건영 의원 또한 "여하튼 간에 지금 상황이 되게 아프고 안타깝다. 지지자들이나 국민이 볼 때는 어떻게 바라볼지도 한번 생각해봐야 한다"라고 하자 김씨는 "그래서 저는 (김지용 후보자의) 청문회를 잘해서 넘어가야 한다고 생각한다"라고 덧붙였다. ⓒ 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 관련사진보기

윤호중 행정안전부 장관이 임은정 광주지방중수청장이 사회관계망서비스(SNS)에서 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 지명을 반대 입장을 밝힌 것을 두고 감찰을 지시하자 인터넷언론 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'의 진행자 김어준씨가 "이재명 정부의 가치를 생각하면 징계하지 않았으면 좋겠다"라고 말했다.12일 김어준씨는 자신의 유튜브 채널에서 "(감찰 사유가) 조직 기강을 흔든다는 이유인데 임 청장이 '검찰공화국' 시절, 조직 논리를 넘어선 발언을 해서 박수받았던 것 아닌가"라며 "임 청장의 발언이 불편할 수는 있는데 그런 이유로 징계하진 않았으면 좋겠다. 그게 이재명 정부와 더 어울리는 조치"라고 평했다.김씨는 "임 청장이 윤석열이 대통령일 때, '검찰공화국'에서도 검찰에 대해 공개 비판했던 사람이다. 그때 민주 진영에 있던 사람들 박수치지 않았나"라며 "저는 임 청장이 우리가 박수쳤던 그때 그 감각으로 이번에도 임했다고 본다"고 진단했다.이어 "물론 '천신만고 끝에 이제 막 출범하는 조직을 출발부터 흔들어 놔야 하나', '대통령이 지명한 직후에 공무원이 꼭 그래야 했나'라고 비판할 수 있다. 또는 시기가 아니라 내용에 대해서도 동의하지 않을 수 있다"라며 "그런저런 이유로 (임 청장이) 행안부 외청 공무원이니까 행안부 장관이 감찰할 수 있다고 본다"라고 했다.그러면서 "일방적인 공무원이라면 임 청장처럼 행동하지 않았을 것이다. 그런데 임 청장이 일방적인 공무원이나 검사처럼 행동하지 않았기 때문에 우리가 박수 보냈던 것이다. 자기가 옳다고 생각하는 걸 다들 눈치 보면서 조직 논리에 침묵하고, 일신상의 유불리를 따져서 가만히 있을 때 굳이 나서서 커리어를 희생하면서까지 (비판적인) 말을 하는 정신을 가진 공직자여서 환호했던 것"이라며 "임 청장 같은 정신이 결국 조직을 더 건강하게 만든다"라고 짚었다.또한 "검찰공화국의 내란을 이기고 탄생한 이재명 정부니까 임 청장의 발언이 불편하더라도 불편했을 것"이라면서 "불편하다는 이유로 징계를 하진 않았으면 좋겠다. 이재명 정부를 탄생시킨 가치를 생각한다면 더 어울리는 조치다. 동시에 임 청장도 이제 (김지용 후보자에 대한 비판을) 들을 사람은 다 들었으니 그만 얘기하셔도 될 것 같다"고 했다.김씨는 이날 김기표·윤건영 더불어민주당 의원과 함께 한 코너에서도 윤 장관의 감찰 지시를 언급하면서 "행안부 장관이 감찰 지시를 내렸으면 대통령이 '이제 더 이상 문제 삼지 말자'라고 최종적으로 정리를 해줘야 한다"라고 주장했다.이에 김기표 의원은 "임 청장이 과거 했던 발언들은 검찰 내부 게시판에서 얘기한 것들이 기자들을 통해 퍼날라졌던 측면이 있다. 그런데 이번에 문제가 된 건 공개된 SNS에서 한 것"이라며 "교사의 경우 SNS에 '좋아요'도 못 누르게 한다. 과거와는 형식적으로 좀 다른 부분이 있다"고 말했다.윤건영 의원 또한 "여하튼 간에 지금 상황이 되게 아프고 안타깝다. 지지자들이나 국민이 볼 때는 어떻게 바라볼지도 한번 생각해봐야 한다"라고 하자 김씨는 "그래서 저는 (김지용 후보자의) 청문회를 잘해서 넘어가야 한다고 생각한다"라고 덧붙였다.이에 동석한 주진우 기자가 "청문회를 지켜보는 것과 별개로 중수청 1호 감찰 대상으로 임도청장을 하는 건 아닌 것 같다"고 하자 김씨는 "이미 지시했으니 감찰은 하되 대통령이 '그 정도 합시다'라고 말해서 그 정도에서 마무리됐으면 좋겠다. 임 청장을 감찰해서 징계하고 진도를 계속 나가고 그러진 않았으면 한다. 양측 모두 할 바를 했으니 이 정도에서 그쳤으면 좋겠다"고 재차 대통령이 직접 이 사안에 나설 것을 주문했다.