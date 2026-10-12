비타민 주사라더니 납 배출? 이 대통령의 질타

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.1 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 국내 자동차 배터리 업체가 노동자들에게는 비타민이라 속인 채 납 배출 주사를 투여한 일을 두고 "결코 용납할 수 없는 중대한 인권 침해"라며 엄중히 대처할 것을 주문했다.강유정 청와대 수석대변인은 12일 "이재명 대통령은 오늘 한 자동차 배터리 제조 공장에서 몸에 있는 중금속을 강제 배출하는 주사를 이른바 '비타민 주사'라 속이고 노동자들에게 상습적으로 반복 투약했다는 언론 보도와 관련해 노동부의 조치 사항과 향후 계획을 보고 받고, 생산 과정에서 기준치의 5배가 넘는 납이 검출됐음에도 해당 공장이 노동자들의 건강을 해치는 꼼수를 동원해 작업 환경 측정 평가를 통과한 것을 강하게 질타했다"고 밝혔다.전날 MBC <스트레이트>는 DN오토모티브 울산공장에서 노동자들에게 의무 건강검진 직전 주기적으로 혈액 속 중금속을 소변으로 강제 배출시키는 킬레이션 주사를 '비타민 주사'로 속여 맞혔다고 보도했다.강 수석대변인은 이와 관련해 "이 대통령은 노동자의 생명과 건강을 보호해야 할 기업이 부작용의 위험을 숨긴 채 노동자들에게 주사를 맞게 하고 유해 물질 노출을 은폐한 것은 결코 용납할 수 없는 중대한 인권 침해라며 엄중히 대처할 것을 지시했다"고 했다.강 수석대변인은 또 "이 대통령은 고용노동부와 수사 기관에 해당 사업장의 유해 물질 노출 실태와 주사 투약 경위, 건강검진 결과 은폐 여부 등을 철저히 조사해 위법 사항이 발견될 경우 법에 따라 엄중히 조치할 것을 주문했다"고 설명했다.이어 "다른 사업장에서도 산업 안전 보건 제도를 무력화하는 유사한 사례의 발생 가능성을 면밀히 살펴보고 노동자들의 건강 및 인권 보호에 만전을 기해 달라 당부했다"고 덧붙였다.고용노동부는 DN오토모티브가 직원들을 속여 킬레이션을 투약한 것은 정부의 건강 보호 조치를 방해한 것으로 보고, 회사를 업무방해 혐의로 수사해달라고 경찰에 의뢰한 상태다.노동부는 이와 별개로 울산공장에서 적발한 산업안전보건법 위반 사항 총 68건을 입건·송치하고 과태료 4620만 원을 부과하는 한편 배터리 제조 동종 사업장 14곳을 대상으로 기획 감사에 착수했다. 또 지난 8일 출범한 'DN오토모티브 납 노출 규명과 작업환경 개선위원회'를 중심으로 조사를 진행할 계획이다.