박정희부터 노태우까지 "국가가 국민 인신매매"

큰사진보기 ▲1988년 1월 5일, 전두환 당시 대통령이 노태우 차기 대통령의 예방을 받고 새해 인사를 나누며 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가보안유공자심사결정서류 표지. 공안사범이나 간첩을 잡은 공무원에게 포상금을 지급한 내역이다. 이 결정 사건 중 상당수의 사건이 조작 사건으로 확인되었다. ⓒ 변상철 관련사진보기

- 피의자가 북한의 대남공작 지도원과 직접 연계된 수준

- 탐지하거나 수집했다고 주장된 정보의 군사적·정치적 가치

- 국내에 구축하려 했다는 지하당 및 간첩망 조직원의 숫자

큰사진보기 ▲1981년 제주에서 발생했던 김평강·허간회 간첩사건 검거 유공으로 포상금 지급을 결정한 결정문. 제보자뿐만 아니라 수사관도 수백만 원에 달하는 포상금을 받았으나, 이 사건은 재심을 통해 무죄가 선고된 대표적 조작 사건이다. ⓒ 변상철 관련사진보기

- 계속

국가기록원의 깊은 지하 수장고에 수십 년간 먼지를 뒤집어쓴 채 잠들어 있던 방대한 행정 서류가 마침내 빛을 보았다. 그 서류란 1976년부터 1992년까지 박정희·전두환·노태우 군사정권에 걸친 17년 동안 대공 수사관들에게 현금을 집행하기 위해 작성된 '국가보안유공자심사위원회 심사 결정문'(이하 결정문)으로 총 7121쪽, 청구 건수 2552건에 달하는 정부 내부 문서다(1970년대 기록은 아직 일부만 제공된 상태다).서류에는 중앙정보부, 국가안전기획부, 치안본부, 국군보안사령부 등 당대 최고 권력기관들의 직인이 선명했고, 타자기 활자로 찍힌 이름과 사건명 옆에는 수백만 원에서 수천만 원에 이르는 지급 금액이 빽빽하게 기재되어 있었다.국회 김용만 의원실과 KBS, MBC가 확인한 심사 결정문 전수 분석 자료는 대한민국 현대사 대공 시스템의 치부를 잘 보여준다.분석 대상 기간 대공 수사관들에게 '간첩 검거 공적' 명목으로 국가보안유공 포상금이 지급된 사건 중 최소 40% 이상, 특히 전두환·노태우 군사정권 시절(1980~1992년)로 좁히면 175건 중 무려 82건(47%)이 사법부의 재심으로 무죄가 확정된 '간첩 조작 사건'으로 밝혀졌다. 국가가 "체제를 보위하고 북한의 침투망을 분쇄했다"라며 국민의 세금으로 거액의 상금을 준 대공 사건 두 건 중 한 건꼴로 고문과 감금으로 날조된 가짜 사건이었던 셈이다.이렇게 고문과 조작으로 드러난 사건들에 17년간 국고에서 지출된 포상금 총액은 파악된 것만 현재 가치로 환산할 때 무려 101억 원에 달한다. 장부상 지급된 금액은 사건 1건당 당시 금액으로도 수백만 원에서 수천만 원에 이르렀다. 1980년대 초중반 서울 강남 은마아파트 30평형 분양가가 1800만~2000만 원 선이었고, 일반 공무원의 한 달 월급이 수십만 원에 불과하던 시절이었다. 일선 수사관들에게 조작 사건 하나는 평범한 직장인의 10년 치, 20년 치 연봉을 단숨에 뛰어넘는 비과세 목돈을 쥐여주는 일생일대의 '로또'였던 것이다.수사 기관별로 국고에서 받아간 포상금 액수는 당시 권력의 서열과 일치한다. 정권의 최고 정보기관이었던 중앙정보부(국가안전기획부)가 2억 6361만 5000원으로 가장 많은 액수를 타갔다. 군 내부 사찰과 정치공작의 본산이었던 국군보안사령부가 2억 1800만 원으로 그 뒤를 이었고, 남영동 대공분실을 거느리며 악명을 떨쳤던 치안본부(현 경찰청) 대공 수사 라인이 9821만 원을 수령했다. 독재정권의 친위대 역할을 하던 핵심 기구들이 국가 예산을 놓고 경쟁적으로 민간인을 엮어 올리며 안보라는 거대한 사냥터를 공유했던 것이다.이렇듯 국가가 혜택을 주며 부추긴 조작의 결과는 국가기록원의 장부 속에 건조한 숫자로 박혀 있다. 더불어민주당 김용만 의원실이 확보한 1976년부터 1992년까지의 국가보안유공자심사위원회 결정문 7121쪽, 총 2552건의 청구 내역이 그것이다.이를 진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 진실규명 결정, 법원의 재심 무죄 판결문, 행정안전부의 서훈 취소 명단, 민주화운동 인정 자료 등과 정밀 대조한 결과, 고문과 불법 구금에 의한 '간첩 조작 사건'으로 명백히 확인된 것만 최소 123건에 달했다. 이 123건의 날조된 사건으로 가해 수사관들에게 지급된 포상금 총액은 당시 장부상 금액으로만 6억 1천여만 원이었다. 당시의 쌀값과 화폐 가치, 물가상승률을 감안해 현재 가치로 환산하면 무려 약 101억 원에 달하는 거액이다.국가보안유공 포상금 제도는 본래 국가의 안전을 위태롭게 하는 반국가 활동을 사전에 차단하고 방첩 활동에 기여한 공로자를 격려하기 위해 마련된 법적 장치였다. 그러나 언론의 입이 틀어막히고 사법부가 정권의 시녀로 전락했던 군사정권 시절, 이 제도는 정반대 방향으로 폭주했다.수사관들에게 지하실로 끌려온 피의자는 국가를 위협하는 '적'이 아니었다. 가혹 행위의 수위를 높여 더 크고 무시무시한 혐의를 엮어낼수록 자신의 통장에 찍히는 돈의 숫자, 0의 개수를 불려주는 '성과급 교환권'이었다. 실제 당시 포상금 심사 기준표는 철저히 금액 중심으로 계량화되어 있었다.단순히 북한 방송을 듣거나 불온서적을 돌려보았다는 식의 '단순 찬양·고무' 사건은 수십만 원의 푼돈에 불과했다.하지만 '국가 1급 기밀 탐지', '정부 요인 암살 모의', '주요 국가 시설 침투 지하망 구축'이라는 거창한 제목이 붙는 순간 상금의 단위는 수백만 원에서 수천만 원으로 수직 상승했다.결국 수사관들은 상부와 심사위원회의 눈을 사로잡을 극적인 시나리오를 완성하기 위해 혈안이 될 수밖에 없었다.영장 없는 불법 체포, 외부와의 일체 연락 차단 그리고 남산 안기부 지하실과 남영동 대공분실, 보안사 서빙고 분실에서 자행된 물고문과 전기고문은 우발적인 수사 과오가 아니었다. 그것은 더 높은 금액의 상금 결정서 결재를 받아내기 위해 수사관들이 철저한 계산 끝에 가동한 '고수익 상품 제조 공정'이었다.이번에 공개된 자료를 통해 피해자 유족들과 과거사 조사관들이 공통적으로 터뜨린 절규는 하나였다."국가가 자국민을 잡아다 인신매매를 한 것이나 다름없다."사건이 날조되는 과정은 공장의 컨베이어 벨트처럼 정형화되어 있었다. 해외에 친척이 있거나, 바다로 나갔다가 납북된 뒤 귀환한 어부 혹은 사회적 발언권을 갖지 못한 가난하고 취약한 민간인을 먹잇감으로 선정한다.대표적으로 김평강·허간회 제주 사건이 그것이다. 위 자료에서 보듯 이 사건의 공로를 인정받아 수사관 2명은 각각 2백만 원이 넘는 돈을 포상금으로 받았다. 그러나 이 사건은 재심을 통해 무죄를 선고받은 대표적인 조작 사건 중 하나다.수사관들은 영장 없이 대낮에 납치하듯 사람들을 불법 연행해 외부와 완전히 단절된 지하실에 수십 일 동안 불법 감금한다. 잠을 재우지 않고 몽둥이질과 고춧가루 물을 들이붓는 가혹행위를 통해 수사관들이 사전에 짜놓은 공작 시나리오에 강제로 지장을 찍게 만든다.검찰과 법원은 불법 감금과 고문 사실을 뻔히 알면서도 조작된 자백서를 그대로 채택해 사형이나 무기징역 등 중형을 선고한다. 재판이 확정되면 수사관들은 법원의 판결문을 들고 심사위원회로 직행해 수백, 수천만 원의 포상금과 일계급 특진을 챙긴다. 그 대표적인 예가 바로 위 김평강·허간회 사건이었던 것이다.정권은 위기 국면마다 조작된 간첩 사건을 관제 언론을 통해 대서특필하며 대국민 공포를 조성하고 체제를 연장했다. 그 사이 지하실로 끌려갔던 평범한 소시민의 삶은 완전히 파괴됐다. 가족들은 '간첩 집안'이라는 낙인이 찍혀 직장을 잃고 이웃으로부터 배척당했으며, 연좌제의 감시망 속에서 가문 전체가 풍비박산 났다.국가 권력이 국민의 세금으로 자국민을 사냥하고, 그 대가로 가해자들의 배를 불려준 이 참혹한 사익 추구 카르텔. 7121쪽의 결정문은 과거의 국가 안보가 진정 누구를 위한 것이었는지 묻고 있다.