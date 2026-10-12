순천시 신청사 입주 초읽기…19일부터 민원업무 시작

큰사진보기 ▲손훈모 순천시장이 간부공무원들과 12일 신청사 입주 준비상황을 점검하고있다. ⓒ 순천시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 순천시 신청사가 오는 19일부터 민원실 운영을 시작으로 본격적인 업무에 들어간다.순천시는 12일 손훈모 시장과 간부공무원들이 신청사 현장을 방문해 주요 시설과 입주 준비상황을 최종 점검했다고 밝혔다.이번 점검은 신청사 운영 과정에서 시민과 직원들이 겪을 수 있는 불편 사항을 사전에 확인하고, 입주 전까지 미비점을 보완하기 위해 마련됐다.이날 손 시장과 간부공무원들은 민원실과 주요 사무공간을 비롯해 시민 이용시설, 주차장, 출입 동선, 승강기, 안내체계, 안전시설 등을 둘러봤다.특히 시민들이 신청사를 쉽게 찾고 민원 업무를 편리하게 이용할 수 있는지 살펴보고, 입주 이후 예상되는 시설 운영상의 문제점도 점검했다.손 시장은 입주 전 보완할 수 있는 사항은 즉시 개선해 시민과 직원들이 불편 없이 신청사를 이용할 수 있도록 철저히 준비할 것을 당부했다.순천시는 오는 19일 민원실 운영을 시작으로 부서별 순차 이전을 추진해 11월 중순까지 신청사 입주를 마무리할 계획이다.신청사에는 10국 45부서, 186팀 868명의 공무원과 의회사무국 직원 73명 등 총 941명이 입주한다. 다만 업무 효율성을 고려해 평생교육과와 맑은물관리센터는 기존 센터에 남아 업무를 이어간다.시는 신청사 입주 이후인 12월부터 현 청사 철거와 지하주차장 및 중앙공원 조성, 신청사와 주변 시설을 연결하는 연결건축물 설치 공사 등을 본격 추진한다.전체 신청사 건립사업은 2027년 10월까지 마무리할 예정이다.순천시 관계자는 "신청사는 단순한 행정업무 공간을 넘어 시민 누구나 편리하게 이용하고 머무를 수 있는 열린 공간"이라며 "시민과 직원 모두가 불편 없이 신청사를 이용할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.