'아직 돌아오지 않는 사람들'…구례서 여순사건 유족 사진전

큰사진보기 ▲여순사건 유족 사진전 ‘아직 돌아오지 않는 사람들’ 포스터. ⓒ 구례군 관련사진보기

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여순10·19사건 78주기를 맞아 가족을 잃은 아픔과 그리움을 안고 살아온 유족들의 얼굴을 담은 사진전이 전남광주통합특별시 구례군에서 열린다.구례10·19작가모임은 오는 18일부터 24일까지 7일간 구례읍사무소 앞 구례군민광장에서 여순사건 유족 사진전 '아직 돌아오지 않는 사람들'을 개최한다고 12일 밝혔다.이번 전시에는 구례군이 발행하는 '계간 구례'에 지난 2년간 소개된 여순사건 유족 32명의 사진이 선보인다. 지면에 실렸던 유족들의 얼굴을 전시 공간에서 한자리에서 만나는 것은 이번이 처음이다.사진 속 인물들은 여순사건으로 가족을 잃고 78년이라는 긴 세월을 살아온 사람들이다. 가족을 잃은 슬픔조차 드러내지 못했던 침묵의 시간과 돌아오지 않는 이들을 향한 그리움이 한 사람 한 사람의 얼굴에 고스란히 담겨 있다.전시 제목인 '아직 돌아오지 않는 사람들'은 여순사건 당시 희생된 가족을 향한 유족들의 그리움과 끝나지 않은 기다림을 의미한다.구례10·19작가모임은 유족들의 삶을 사진으로 기록하고, 그 기억을 지역사회와 함께 나누기 위해 이번 전시를 마련했다.작가들은 사진을 통해 오랜 세월 침묵 속에 살아온 유족들의 목소리에 귀 기울이고, 지역사회가 희생자들을 함께 추모하는 계기가 되기를 기대하고 있다.장길선 구례군수는 "유족 한 분 한 분의 얼굴에는 지난 78년의 아픔과 그리움, 그리고 우리가 잊지 말아야 할 기억이 담겨 있다"며 "이번 사진전이 유족들의 삶에 깊이 공감하고 희생자들을 함께 추모하는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.