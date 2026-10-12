경과원, 운영비 줄이고 수입 늘린다… 재정혁신 실행 착수

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 12일 경기도 재정혁신 기조와 재정여건 변화에 선제적으로 대응하기 위해 '재정위기 대응 혁신 TF' 착수회의를 열었다. ⓒ 경과원 관련사진보기

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경기도경제과학진흥원(경과원)이 경기도의 재정혁신 기조에 맞춰 기관 운영 전반을 손보기로 했다. 운영비 절감은 물론 외부재원 확보와 자체수입 확대, 부서 간 사업 연계까지 재정혁신 범위에 넣었다. 단순히 예산을 줄이는 방식에서 벗어나 돈을 쓰고 사업을 운영하는 구조 자체를 바꾸겠다는 것이다.경과원은 12일 '재정위기 대응 혁신 태스크포스(TF)' 착수회의를 열고 전사적 재정혁신에 착수했다고 밝혔다. 경기도의 재정 여건 변화에 대응해 기관 운영의 비효율을 줄이고 지속 가능한 재정 기반을 마련하겠다는 취지다.이번 TF에는 경영기획처장을 팀장으로 각 사업본부 본부장과 경영기획부서, 테크노밸리혁신단 등 주요 부서장 30여 명이 참여한다. 별도 인력 증원이나 조직 개편 없이 기존 조직을 활용한다.혁신과제는 8개 분야다. 기관운영비와 공통행정비용 절감, 건물·시설 운영 효율화부터 외부재원 확보, 보유 자산을 활용한 수익사업 발굴, 디지털 전환(DX)·인공지능 전환(AX), 지원사업 절차 개선, 세입 증대와 세출 절감까지 망라했다.구체적으로는 부서별로 따로 진행하던 사업 공고와 홍보, 행사를 연계하거나 공동 추진해 중복 지출을 줄이는 방안을 검토한다. 연구개발(R&D), 사업화, 투자, 수출로 이어지는 기업 성장단계를 연결해 부서별로 분절된 지원사업을 효율적으로 운영하는 방안도 추진한다. 디지털 기술과 인공지능을 활용해 반복적인 행정 업무를 줄이는 것도 과제에 포함됐다.주목할 부분은 지출 통제에만 머물지 않고 수입 기반 확대와 사업 운영방식 개선을 함께 추진한다는 점이다. 보유 자산의 활용도를 높이고 외부재원을 확보해 재정 부담을 덜겠다는 구상이다. 기관 내부의 비용 절감과 기업지원 사업의 효율화를 동시에 달성할 수 있을지가 관건이다.경과원은 이번 TF를 단순한 아이디어 회의체가 아닌 실행 조직으로 운영하겠다고 밝혔다. 이달부터 전 부서에서 혁신 아이디어를 발굴하고, 정기회의를 통해 실행 가능성과 재정 효과, 기업지원 서비스에 미치는 영향을 따져 과제와 담당 부서를 확정한다. 단기간에 실행할 수 있는 과제는 즉시 추진하고, 제도 개선이나 중장기 검토가 필요한 과제는 별도로 관리한다.성과를 향후 예산편성과 사업계획에 반영하겠다는 계획도 내놨다. 혁신 과제를 발굴하는 데 그치지 않고 실제 지출 구조와 사업 운영에 변화를 주겠다는 의미다.다만 아직은 추진계획을 세우는 단계다. 구체적인 절감 목표액이나 자체수입 확대 규모, 과제별 일정은 공개되지 않았다. 재정혁신의 성과를 판단하려면 얼마나 많은 과제를 발굴했는지가 아니라 실제로 얼마의 비용을 줄였고, 새로운 수입을 얼마나 확보했으며, 기업지원 성과가 유지되거나 개선됐는지를 확인해야 한다.경과원은 '핵심기능 보호', '업무부담 관리', '근거 중심의 성과관리'를 3대 운영원칙으로 제시했다. 비용 절감이 기업지원 축소나 현장 업무 부담 증가로 이어지는 것을 막고, 효과가 확인된 과제에 자원을 집중하겠다는 것이다. 특히 중소기업 지원이 위축되지 않도록 재정 효율화와 기관 본연의 기능 사이에서 균형을 잡는 일이 중요하다.김현곤 경과원장은 "이번 TF는 비용 절감을 넘어 일하는 방식과 사업구조, 수입구조까지 재정비하는 재정 체질 혁신의 출발점이 될 것"이라며 "기업지원 핵심기능은 지키고 불필요한 비용은 과감히 줄여 경기도 재정혁신을 선도하는 지속 가능한 공공기관으로 거듭나겠다"고 밝혔다.