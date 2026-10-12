2030년까지 자살률 33.3% 낮춘다... '국가자살대응실' 설치

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 12일 오전 세종시 정부세종청사에서 '제6차 자살예방기본계획' 관련 사전브리핑에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9대 대책 - 제6차 자살예방기본계획 5대 전략 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024~2026.7 자살사망자 동향 ⓒ 국가데이터처 관련사진보기

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 12일 오전 세종시 정부세종청사에서 '제6차 자살예방기본계획' 관련 사전브리핑에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

정부가 2030년까지 자살률을 33.3% 낮춰 인구 10만 명당 18.9명 이하로 감축하겠다는 구체적인 목표를 제시했다. 이를 위해 자살예방 정책을 보건복지부 중심 대응에서 범정부 차원의 공동 책임으로 전환하고, 자살시도자 긴급 대응을 전담하는 국가자살대응실을 설치한다. 인공지능(AI)을 활용한 자살위험 예측체계를 구축하고, 중앙부처와 지방자치단체의 정책 추진 실적과 자살사망 통계를 공개해 이행 책임도 강화한다.정부는 12일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 한성숙 국무총리 주재로 제11차 자살예방정책위원회를 열고 이 같은 내용을 담은 '제6차 자살예방기본계획'을 심의·확정했다.이형훈 보건복지부 차관은 이날 오전 회의에 앞서 기자들과 만나 "그동안 자살예방 정책이 보건복지부 중심이었다는 점을 극복하고 자살을 유발하는 근본 원인 해소를 위해 각 부처가 담당한 분야에서 주관 부처라는 인식과 책임 아래 대책을 마련했다"고 설명했다.특히 정부는 이날 회의에서 2024년 인구 10만 명당 29.1명 수준이던 자살률을 2030년까지 33.3% 감축해 18.9명 이하로 낮추겠다는 목표를 공식화했다. 이는 라트비아와 리투아니아 등 과거 자살률이 높았던 국가들의 실제 감축 성과를 종합적으로 고려한 것이다. 라트비아는 2016년 17.7명에서 2021년 12.7명으로 28.2%, 리투아니아는 같은 기간 27.3명에서 18.5명으로 32.2% 자살률을 낮췄다.이번 기본계획은 지난해 9월 마련한 국가자살예방전략과 올해 6~9월 관계부처가 발표한 9대 분야별 대책을 통합·조정해 법정계획으로 격상한 것이다. 정부는 2030년까지 이행 상황을 점검하고 성과를 관리해 실질적인 자살사망자 감소를 이끌겠다는 방침이다.정부는 '생명보호가 기본인 사회, 든든한 기본(B.A.S.I.C.)으로 완성하는 생명존중 대한민국'을 비전으로 ▲생명지킴 안전망 ▲적극적 발굴·예방 ▲구조적 근본 원인 해소 ▲맞춤·통합형 자살예방정책 ▲국가·사회 책임 강화 등 5대 전략을 추진한다.우선 자살위기 발생 때 국가와 지역사회가 신속하게 대응할 수 있도록 국가자살대응실을 설치·운영한다. 자살예방센터 인력도 센터당 평균 2026년 5명에서 2027년 7.1명으로 늘린다. 입원하지 않는 자살시도자에게는 최대 24시간 일시보호 서비스를 제공해 상담과 회복을 지원하고 필요한 서비스와 연계한다.정신응급을 필수의료로 지정하고 정신질환 집중치료병상을 2030년까지 2000병상으로 확충한다. 권역정신응급의료센터와 생명사랑위기대응센터도 확대한다. 자살시도자 치료비 지원 한도는 현행 100만 원에서 150만 원으로, 응급입원료 지원 상한은 450만 원에서 600만 원으로 단계적으로 높일 계획이다.도움이 필요한 사람이 직접 찾아오기를 기다리는 방식에서도 벗어난다. 정신의료기관과 자살예방센터 간 고위험군 연계를 확대하고, 위기가구 통합발굴 플랫폼 등을 활용해 위험군을 선제적으로 찾아 지원한다. 서비스 제공에 동의하지 않는 자살시도자에 대해서는 지속적으로 설득하는 한편, 지원을 위한 법적 근거 마련도 추진한다.자살 원인 분석과 예방정책 수립에는 데이터와 AI를 활용한다. 현재 7개인 자살 동기 분류를 9개 중분류, 27개 소분류로 세분화하고 건강보험·사회보장급여 정보 등과 결합해 분석 기반을 마련한다. AI로 자살위험을 예측하고 지역별 자살 동향을 분석하는 한편, 109 상담일지 작성과 자살유발정보 모니터링도 지원해 전문인력이 예방 상담과 고위험군 관리에 집중하도록 한다.채무·빈곤·고립·돌봄 부담 등 자살의 사회경제적 원인에 대한 지원도 강화한다. 과도한 채무로 어려움을 겪는 국민이 구제·지원 제도를 한 번에 안내받고 연계될 수 있도록 신용회복위원회의 전국민 채무상담 대표번호 '빚으로 답답할 때 일상치료(1375)' 운영을 10월부터 시작한다. 금융취약계층을 위한 특화 금융상품을 제공하는 등 경제적 위기에 놓인 국민에 대한 지원도 확대한다.가족휴가·주야간 보호·돌봄휴직 등을 통해 돌봄 부담을 완화하고, 학생·청소년과 범죄피해자, 경찰·소방·군인 등 특수직군, 자살 유족에 대해서는 대상별 특성에 맞춰 예방·치료·복지서비스를 연계한다.정부는 중앙부처와 지방정부의 이행 책임도 강화한다. 각 부처는 대상과 상황별 주관 부처를 지정해 성과를 관리하고, 지방자치단체는 자살률뿐 아니라 예방정책 추진 노력까지 평가받는다. 평가 결과를 공개하고 우수 지자체에는 포상과 재정 지원을 연계할 예정이다.이 차관은 "법정계획에 따른 이행계획 수립, 실적 점검, 결과 공개 그리고 결과에 대한 환류 및 인센티브 보상으로 이어지는 체계적 관리 구조를 통해 2030년까지 실질적인 성과 창출에 총력을 다하겠다"고 강조했다.한편 국내 자살사망자는 2025년 1만4144명으로 전년보다 728명(4.9%) 감소했다. 2026년 1~7월 잠정 자살사망자는 7432명으로 전년 동기보다 1043명(12.3%) 줄었다. 다만 한국은 여전히 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 자살률이 가장 높은 수준이다.한 총리는 "국민의 생명을 지키는 일은 무엇보다 중요한 국가의 책무이며, 자살은 특정 부처의 일이 아니라 정부 전체가 책임지고 해결해야 할 문제"라며 "지자체별 실적을 면밀히 살피고, 현장에서 효과를 거둔 사례를 확산할 것"이라고 밝혔다. 이어 "우수한 노력을 이어가는 지방정부에는 평가와 재정 지원 등을 통해 힘을 더하겠다"고 강조했다.