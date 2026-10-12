[사진] 뻥튀기 장수의 호루라기, 우리가 잊고 사는 것들

큰사진보기 ▲양산 남부시장 오일장, 뻥튀기 장수의 하루. ⓒ 정남준 관련사진보기

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지난 11일 경남 양산 남부시장 오일장터. 낡은 뻥튀기 기계 앞에서 한 장사꾼이 호루라기를 분다. "히리릭, 히리릭." 잠시 후 터질 굉음에 장을 보던 사람들이 놀라지 않도록 미리 알리는 신호다.이윽고 "뻥!" 하는 소리와 함께 하얀 부스러기가 사방으로 흩날린다. 매월 1일과 6일을 끝자리로 하여 닷새마다 열리는 양산 오일장. 물건을 사고파는 사람들 사이로 오래된 기계 소리와 장사꾼의 몸짓이 어우러진다. 낡은 벽과 거친 기계, 그 앞에서 묵묵히 일하는 한 사람의 모습에는 오랜 세월 이어져 온 장터의 시간이 고스란히 배어 있다.대형마트와 온라인 쇼핑이 일상이 된 시대, 오일장은 단순히 물건을 사고파는 공간만은 아니다. 뻥튀기가 터지기 전 울리는 짧은 호루라기 소리에는 주변 사람을 먼저 생각하는 마음이 담겨 있다. 빠르고 편리한 세상에서 우리가 잊고 지내는 것은 어쩌면 이런 작은 배려인지도 모른다.다큐멘터리 사진은 거창한 사건보다 평범한 일상 속에서 시대의 표정을 발견하고, 사라져가는 삶의 흔적을 기록하는 작업이기도 하다. 카메라에 담긴 것은 뻥튀기가 터지는 찰나였지만, 그 순간을 오래 바라보게 하는 것은 한 사람의 노동과 장터에 남아 있는 사람 사이의 온기다.