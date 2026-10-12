사우디 공세 강화하는 후티... 고민 깊어진 트럼프

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큰사진보기 ▲미국 도널드 트럼프 대통령이 2026년 10월 10일 토요일, 앤드루스 합동기지에 에어포스 원으로 도착하며 기자들과 대화를 나누고 있다. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아를 겨냥한 공세를 강화하고 있지만 사우디는 더 막강한 군사력에도 마땅한 대응책을 마련하지 못하고 있다.사우디 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항은 지난 10일(현지시각) 후티의 미사일 공격을 받아 13명이 숨지고 300여 명이 다쳤다. 지난 2월 이란 전쟁 발발 이후 걸프국이 입은 인명 피해로는 최대 규모다.불과 하루가 지난 11일에도 후티가 발사한 것으로 추정되는 미사일이 공항을 타격해 1명이 숨지고 11명이 다쳤다.예멘 북부 출신의 시아파 무슬림 소수민족으로 이뤄진 후티는 20여 년 전만 해도 작은 종교 단체에 지나지 않았다.그러나 팔레스타인 하마스, 레바논 헤즈볼라 등과 함께 서방 세계에 맞서는 이란 주도의 '저항의 축' 일원을 자칭하고 나선 후티는 이란의 지원을 받아 탄도 미사일을 개발하고 이스라엘 본토까지 타격할 수 있는 전투력을 갖추게 됐다.후티와 수년간 내전을 벌이고 있는 예멘 정부는 후티가 이란 혁명수비대 전문가들과 협력해 갈수록 효과 좋은 무기를 개발하는 것으로 보고 있다.후티가 장악한 예멘 수도 사나는 이미 사우디와 예멘 정부군의 공격으로 대부분 파괴됐다. 잃을 것이 별로 없는 후티는 최근 들어 과감하게 사우디를 비롯한 걸프 국가들을 공격하며 이란에 새로운 협상 카드를 만들어줬다.예멘 정부의 한 고위 관리는 미국 CNN방송에 "후티는 전쟁 능력을 발전시켜 왔다"라며 "그들은 공격 방식을 더욱 정교하게 만들었고, 상대를 집요하게 공격하며, 정보력도 향상 시켰다"라고 강조했다.후티는 무기 개발을 위해 인공지능(AI) 분야까지 손을 뻗고 있다. 최근 미국 기업 앤트로픽은 후티와 연관 있는 것으로 보이는 예멘 북부의 한 단체가 자사의 AI 도구 클로드를 이용해 로켓과 미사일 유도 소프트웨어를 개발했다고 밝혔다.영국 BBC방송은 "사우디는 중동 최고의 공군력을 보유하고 있지만, 후티는 사우디의 어디를 공격해야 할지 정확히 알고 있다. 바로 사우디 경제의 취약점"이라며 "후티는 사우디의 석유화학 단지, 공항, 도로 등에 치명적인 정확도의 드론과 미사일을 투하 하고 있다"라고 짚었다.반면 사우디는 잃을 것이 많다. 미국 <뉴욕타임스>는 "이번 킹칼리드 국제공항 공습으로 후티와 사우디 간 분쟁의 비대칭성이 부각됐다"고 평가했다.미국 싱크탱크 중동연구소(MEI)의 사우디 전문가 F. 그레고리 고스는 "사우디의 고민은 후티가 사우디 기반 시설을 공격했을 때 사우디가 입는 피해가 그 반대의 경우보다 훨씬 크다는 것"이라고 지적했다.사우디로써는 예멘 북부에 지상군을 투입하더라도 위험과 비용이 많이 들고, 분쟁이 장기화될 경우 투자 친화적이고 세계적인 관광 중심지로 공들여 구축해 국가 이미지가 무너질 것을 걱정하고 있다.미국의 고민도 깊어지고 있다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 이란과의 확전을 기피하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령은 사우디의 직접적인 군사력 지원 요청을 거부하고 100여 명의 군사 고문을 파견하여 정보 수집을 지원하는 데 그쳤다.그러나 이번 공격으로 인한 사망자 가운데 미국인도 포함되어 있고, 이란과의 협상에서 밀릴 수도 있다는 우려가 나오면서 개입 가능성이 커지고 있다.트럼프 대통령은 지난 10일 백악관에서 기자들이 후티 공격에 미국이 동참할 것이냐는 질문에 "그럴 수 있다. 검토해 보겠다"라며 "매우 신속히 결정하겠다"라고 답했다.미국 <워싱턴포스트>는 "사전 경고도 없던 후티의 사우디 공항 공습은 전쟁 발발 후 7개월이 넘도록 후티와의 전투를 공개적으로 지원하지 않던 트럼프 행정부의 태도가 어떤 결과를 초래할 수 있는지를 보여줬다"라고 지적했다.결국 미국과 이란 간의 전쟁과 연결되어 있는 이 모든 사태는 전쟁이 끝나야만 해결될 수 있다는 주장도 나온다.영국 <가디언>은 "이제 마지막 남은 질문은 트럼프 대통령이 이란을 계속 공격하는 전략을 포기할 것인지, 아니면 미국 국민이 투표를 통해 이 전략을 거부할 것인지다"라고 짚었다.