국민의힘 충남도당, 어기구 의원에 '농지법 개정 1:1 공개토론회' 제안

큰사진보기 ▲국민의힘 충남도당 정용선(사진 오른쪽) 위원장이 12일 보도자료를 통해 농지법 개정과 관련 민주당 어기구 국회의원에 1:1 공개토론회’를 공식 제안했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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국민의힘 충남도당이 최근 국회를 통과한 농지법 개정안과 관련해 더불어민주당 어기구 국회의원(당진시)에게 '1:1 공개토론회'를 공식 제안했다.국민의힘 충남도당은 12일 보도자료를 통해 토론회 제안 취지와 개최 의사를 담은 공문을 내용증명 우편으로 어기구 의원실에 발송했다고 밝혔다.공개토론은 지난 5월 7일 국회 본회의를 통과한 농지법 일부개정법률안의 주요 쟁점을 짚어보고, 현장 농업인의 권익 보호와 농지제도의 합리적 개선 방안을 논의하기 위해 마련했다는 것이 국민의힘 충남도당의 설명이다.국민의힘 충남도당은 농지 강제처분명령 의무화에 따른 농가 재산권 침해 우려와 행정 집행 과정의 혼란 등 현장에서 제기되는 목소리를 면밀히 검토해야 한다는 입장이다.특히 농지의 투기적 소유와 부당 이용을 막는다는 입법 취지는 존중하되, 실제 농업인의 정당한 권익과 안정적인 영농활동을 보장할 수 있는 제도적 보완이 시급하다고 지적했다.또한 어 의원이 최근 개인 SNS와 지역 언론 인터뷰 등을 통해 농지법 개정안의 입법 절차와 강제처분명령 의무화 취지를 상세히 설명해 온 만큼, 공개적인 대화의 장에서 입법 취지와 농촌 현장의 실태를 함께 논의할 필요가 있다는 것이 국민의힘 충남도당의 주장이다.정용선 위원장은 공개토론회 주요 주제로 ▲농지법 개정안의 핵심 쟁점 ▲강제처분명령 제도의 운영 방향 ▲농업인 재산권 보호 및 제도적 보완책 ▲충남 및 당진 지역 농업·농촌 발전 방안 등을 제시했다.정용선 위원장은 "농지 문제는 단순한 정치적 공방의 대상이 아니라 농업인의 생존권과 재산권, 나아가 농촌의 미래가 걸린 중대한 현안"이라며 "아무리 입법 취지가 좋더라도 현장의 목소리와 우려를 면밀히 살펴 실질적인 보완책을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.이어 "이번 토론회가 소모적인 정쟁을 넘어 충남도민과 농업인을 위한 생산적이고 책임 있는 소통의 장이 되길 기대한다"며 어 의원 측의 수락과 조속한 회신을 요청했다.