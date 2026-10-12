박완수 '13시간 경찰 조사' 진화 나선 경남도

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사. ⓒ 경남도 관련사진보기

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취임 100일을 맞은 박완수 경남도지사가 13시간 동안 경찰 조사를 받았다. 지난 지방선거 시기 불거진 '딥페이크 영상(불법 허위영상) 제작, 관권선거 의혹'을 놓고 경남경찰청이 박 지사를 피의자 신분으로 소환하면서다. 이후 관련한 보도가 쏟아지자, 경남도는 "장시간 조사가 혐의 중대성이나 범죄 사실을 의미하는 게 아니다"라며 진화에 나섰다.경남도 유해남 대변인은 12일 성명을 내어 "이례적인 장시간 조사만 부각해 마치 박 지사에게 중대한 혐의가 확인된 것처럼 확대·왜곡하는 일이 벌어지고 있다"라며 "수사에 협조한 이유는 분명하다. 숨길 것도, 피할 것도 없기 때문"이라고 공개적 입장을 밝혔다.이어 유 대변인은 "여러 관계자의 진술과 개별적인 사실관계, 정황들을 확인하는 과정에서 조사가 길어진 것으로 판단한다"라며 "13시간이라는 시간만을 근거로 혐의가 중대하거나 상당한 증거가 확보된 것처럼 해석하는 것은 사실과 다르다"라고 주장했다.유 대변인은 전 KBS 창원방송총국장 출신으로 선거캠프에서 수석대변인을 맡았고, 민선 9기 출범 이후 이른바 박 지사의 '입'으로 도정에 합류했다. 방어에 나선 유 대변인은 박 지사가 수사 자체엔 성실히 협조할 방침이라고 설명했다. 그는 "경남도가 요구하는 건 특별한 대우가 아니라 오직 법과 원칙에 따른 공정하고 객관적인 수사"라며 "앞으로도 관련 수사에 당당하게 임할 것"이라고 말했다.<경남도민일보>·<경남신문> 등 지역 일간지에 따르면, 박 지사는 지난 7일 오전 8시 경남경찰청 사이버수사과에 출석해 오후 9시까지 마라톤 조사를 받고 귀가했다. 앞서 6.3 지방선거 막바지였던 지난 5월, 경남선거관리위원회는 박 지사 캠프 관계자와 도청 전·현직 공무원 등 9명을 선거법 위반 혐의로 수사 의뢰했다. 사건을 넘겨받은 경찰은 압수수색에 이어 잇단 소환 조사를 진행했다.당시 박완수 후보 캠프의 한 관계자가 상대 후보를 비방하는 딥페이크 영상 제작을 의뢰받았고, 이 과정에 도청 공무원들이 관여했다는 주장을 폭로해 논란이 인 바 있다. 경남경찰청은 현재 진행형인 사안이란 이유로 함구하고 있지만, 선거범죄 공소시효가 얼마 남지 않아 조만간 송치와 기소 여부에 대한 판단이 나올 전망이다.해당 사건이 공소청으로 갈 가능성이 제기되면서 박 지사를 둘러싼 압박도 거세지는 분위기다.진보당 경남도당은 이날 기자회견을 열어 "박 지사가 도민 앞에 사죄하고 사퇴해야 한다"라고 목소리를 키웠다. 창원시의원인 김인애 진보당 경남도당 대변인은 "전·현직 공무원과 캠프 관계자들의 수사에 이어 본인까지 피의자로 조사받은 상황에서 더 이상 측근 뒤에 숨어서는 안 된다"라고 말했다.지역 연대체인 경남진보연합의 김준형 집행위원장은 엄정한 수사를 요구했다. 그는 "당시 내부 관련자가 양심선언을 했고, 선관위 고발에 이어 수사까지 진행되는 상황이다. 중대한 선거범죄가 확인된다면 응당한 처벌을 받으면 된다"라고 강조했다. 그러면서 경찰을 향해선 "제대로 사실을 밝혀내 조치해야 한다"라고 촉구했다.