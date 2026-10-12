광주 충장축제 성료…내년 주제 '추억의 패션'

큰사진보기 ▲제23회 광주 추억의 충장축제'가 시민과 관광객들의 뜨거운 호응 속에 11일 성황리에 막을 내렸다. 올해 충장축제는 '추억의 노래'를 주제로 지난 7일부터 11일까지 5일 동안 금남로와 충장로, 예술의 거리, 5·18민주광장, 국립아시아문화전당 일원에서 펼쳐졌다. ⓒ 전남광주 동구 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제23회 광주 추억의 충장축제'가 시민과 관광객들의 뜨거운 호응 속에 11일 성황리에 막을 내렸다. 올해 충장축제는 '추억의 노래'를 주제로 지난 7일부터 11일까지 5일 동안 금남로와 충장로, 예술의 거리, 5·18민주광장, 국립아시아문화전당 일원에서 펼쳐졌다. ⓒ 전남광주 동구 관련사진보기

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'제23회 광주 추억의 충장축제'가 시민과 관광객들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 막을 내렸다.내년 개최되는 제24회 충장축제는 '추억의 패션'을 주제로 펼쳐진다.12일 전남광주통합특별시 동구에 따르면 올해 충장축제는 '추억의 노래'를 주제로 지난 7일부터 11일까지 5일 동안 금남로와 충장로, 예술의 거리, 5·18민주광장, 국립아시아문화전당 일원에서 펼쳐졌다.특히 세대별 음악 프로그램과 시민 참여 행사, 사흘간 이어진 국내외 퍼레이드가 어우러지며 충장축제만의 차별화된 매력을 선보였다.'충장 발광 나이트'에서는 박남정과 우연이 등 추억의 인기 가수와 DJ들이 금남로를 거대한 야외 공연장으로 탈바꿈시켰다. '충장 댄스 페스타'에서는 청년 댄서들이 추억의 노래를 현대적인 감각으로 재해석한 역동적인 무대를 선보였다. 거리 곳곳에서도 '청춘마이크', '추억유랑단', '판판판' 등 다채로운 공연이 이어지며 축제의 흥을 더했다.축제 대표 프로그램으로 자리 잡은 주먹밥 행사는 올해 '광주 주먹밥, 남도를 뭉치다'로 한층 확대됐다. 광주 묵은지와 무안 낙지, 영광 굴비 등 남도를 대표하는 11가지 음식 재료를 활용해 시민과 관광객들이 개성 넘치는 주먹밥을 직접 만들고 함께 나누며, 광주 주먹밥에 담긴 '연대'와 '나눔'의 가치를 되새겼다.올해 축제의 백미는 '충장 퍼레이드'라는 평가다. 지난해 이틀간 진행했던 퍼레이드를 올해 사흘로 확대하고 세계와 전국, 지역을 대표하는 우수 퍼레이드팀을 한자리에 모아 축제의 규모와 완성도를 한층 높였다.동구는 이번 축제의 성과와 개선 과제를 분석해 내년에는 ▲일자별 대형 이벤트 강화 ▲시민 참여 프로그램 확대 ▲퍼레이드 콘텐츠 고도화 ▲도심상권 연계형 콘텐츠 개발 등을 중점 추진할 계획이다.2027년 개최 예정인 제24회 충장축제의 주제도 '추억의 패션'으로 확정·발표했다.동구는 충장축제의 정체성인 '추억'을 다양한 소재로 확장하는 '추억의 ○○' 시리즈를 연례화하고 있다. 지난해 '추억의 동화', 올해 '추억의 노래'에 이어 내년에는 '추억의 패션'을 통해 세대를 아우르는 새로운 추억의 장을 선보일 계획이다.앞으로도 '추억의 ○○' 시리즈를 충장축제만의 차별화된 콘텐츠로 발전시켜 축제의 지속성과 브랜드 가치를 높여 나갈 방침이다.임택 동구청장은 "내년에는 '추억의 패션'을 통해 세대별 추억과 문화를 함께 나누는 축제를 선보이겠다"며 "시민들이 직접 참여하고 만들어가는 충장축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.