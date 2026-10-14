건설현장에서 런웨이로... '폐암 의심' 소견이 바꾼 인생

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큰사진보기 ▲심미경 경기수원시니어모델협회 회장 ⓒ 심미경 관련사진보기

"정말 힘들어요. 집 짓는 것보다 지금 하는 일이 훨씬 더 힘들어요. 눈물이 펑펑 나올 만큼요. 행복요? 당연히 행복하지 않죠."

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"갱년기가 온 시기라, 일을 그만두고 쉬어야겠다는 생각도 들고 벗도 그립고 그런 때였는데, 건강 검진을 해 보니 폐암이 의심되는 거예요. 그때 퍼뜩 떠오른 게 '먹고살 만하면 아프다더니'란 말이었어요. 정말 미친 듯이 일만 하고 살아온 지난날에 대한 회의도 밀려왔고요. '그럴 만도 하지'라며 고개를 끄덕이기도 했어요. 먼지와 쓰레기, 쓰레기 태우는 연기 등 제가 오랜 기간 일한 건설 현장 환경이 병 걸리기 딱 좋을 만큼 열악했거든요."

큰사진보기 ▲심미경 경기수원시니어모델협회 회장, 건설 현장에서 일하면서 남긴 한 컷. ⓒ 심미경 관련사진보기

큰사진보기 ▲심미경 경기수원시니어모델협회 회장, 본업인 건설 현장에서 직원들과 함께. ⓒ 심미경 관련사진보기

"포털 검색하다가 찾았는데 설렘이 느껴졌어요. 아무 준비 없이 할 수 없는 것인지라 1년 5개월 정도 대학에서 운영하는 평생 학습원에서 걸음걸이 같은 것을 배운 뒤 무대에 올랐는데, 정말 날아갈 것 같았어요. 인생의 절벽 앞에 엎어져 울고 있던 제가 무대 위에서 벌떡 일어서 훨훨 날게 된 거죠. 느낌요? 뭐랄까... 울고 있는 심미경 안에서 잠자고 있던 저도 몰랐던 또 다른 심미경이 솟아 오른 그런 느낌?"

"선발대회 합격하면서 관객이 700여 명이나 되는 큰 무대에 올랐어요. 드레스를 입고 음악 소리에 맞춰 무대에서 워킹하면서 무너졌던 제 자존감이 우뚝 세워졌죠. 그 뒤로 미친 듯이 패션쇼 하러 다녔고 그러면서 행복이란 것을 느낄 수 있었죠. 이런 게 행복인데 왜 여태 모르고 살았을까 하는 아쉬움도 있었고요."

큰사진보기 ▲심미경 경기수원시니어모델협회 회장, 패션쇼 무대. ⓒ 심미경 관련사진보기

큰사진보기 ▲심미경 경기수원시니어모델협회 회장, 패션쇼 무대에서. ⓒ 심미경 관련사진보기

"공연 기획에서부터 운영, 회원 간의 소통 문제 같은 기본적인 일을 모두 도맡아 하다 보니 피로가 누적된 거죠. 협회 회장이 된 이후 저는 자면서 꿈속에서도 일을 했어요. 지금도 250명이 제 머릿속에서 워킹하고 있어요. 몸을 불사르고 뼈를 갈아가면서 운영했거든요. 그러니 행복할 수가 없죠."

"제가 선택했으니까 하는 거예요. 해 보고 싶어서 한 일이니, 끝까지 책임져야 한다는 그런 마음인 거죠. 사업적인 이익을 바라고 한 일도 아니고 명예를 얻고 싶어서 한 일도 아니에요. 그저 여러 사람과 함께 손잡고 하면 더 행복할 것 같아서 한 일이니까 책임을 져야 하는 거죠."

큰사진보기 ▲심미경 경기수원시니어모델협회 회장, 20대 시절. ⓒ 심미경 관련사진보기

"그동안의 인생은 나를 위함이라기보다는 내가 책임져야 할 가족을 위한 인생이었어요. 2막은 나를 위한 인생이어야 합니다. 대부분 나이를 먹으면 그동안 하던 것을 내려놓는다고 하는데, 그러면 안 된다고 봐요. 힘을 내서 다시 세워야 하고, 그러기 위해 내 안에 잠자는 또 다른 나를 만나러 가야 하고요. 새로운 길이 열리면 새로운 내가 분명히 있어요. 어려움이 있더라도 밀고 나가야 하고요. 사는 게 다 어렵잖아요."

예상한 모범 답안과 달라도 너무 다른 답. '행복한가요?'라고 물으면 열에 아홉은 '행복해요'라고 답했었다. '이렇게 힘든 일을 도대체 왜 계속하는 것일까?'라는 의문이 꼬리를 물었지만, 그는 쉽사리 내 궁금증을 풀어주지 않았다.심미경 경기수원시니어모델협회 회장을 지난 9월 30일 오후 수원에 있는 협회 사무실에서 만났다.그에게서 나온 말 중에는 내 선입견과 예상을 뒤엎어 버리는 게 많았다. 화려한 옷을 입고 런웨이를 당당하게 걷는 영상을 보며 젊은 시절 모델 활동 하다가 결혼하면서 경력 단절을 겪은 그런 인물로 상상했다. 하지만 그는 모델과는 아무 관련 없는 '건축업'이란 직업을 가지고 있었다. 노후 경제를 걱정하지 않아도 될 만큼의 돈도 벌었다고 하니 사업적으로도 성공한 여성이었다.소녀 시절 꿈이 분명 모델, 그도 아니면 연기자나 가수 같은 연예인이었을 것이라 단정하고 확인차 물으니 '아니요'라고 단호한 어투로 말했다. "그런 꿈은 없었고, 남다른 게 있다면 남들 눈에 띌 만큼의 성과를 내고 싶어 미친 듯이 일하는 욕심 많은 사람이었을 뿐"이라는 설명이 이어졌다.그에게 모델의 길을 열어준 것은 아이러니하게도 6년 전 만난 '인생의 절벽'이었다. 여기서 말하는 절벽이란 삶의 궤도를 바꿔버리고 이후 무엇을 선택해야 할지 결정하게 하는 중대한 사건을 말한다.다행히 정밀 검사를 해 보니 폐암은 아니었다. 하지만 검사 결과를 기다리며 지낸 한 달여, 그는 안갯속에서 헤매야 했다. 열심히 일만 하며 살아온 지난 세월이 허무하게 느껴졌지만 앞으로 어떻게 살아야 할지 갈피를 잡을 수 없었다. 친구를 만나 차 한 잔하며 수다라도 떨면 마음이 가벼워질 것 같은데, 그에게는 그럴 만한 친구도 없었다. 가족들 챙기고 일만 하며, 오로지 성공을 위해 달려온 삶에 대한 대가였다. 무언가를 하며 재미있게 놀고 싶었지만, 그도 쉽지 않았다. 제대로 놀아본 적이 없기 때문이었다.인생의 절벽은 정밀 검사 결과가 나오며 사라졌다. 다행히 폐암은 아니었다. 하지만 그의 인생에 낀 안개는 걷히지 않았다. '왜 그렇게 살았을까, 앞으로 어떻게 살아야 하지?'라는 질문에 스스로 답해야 했다. 차 한 잔 나눌 친구 하나 없이 계속 일만 하며 살 수는 없었다. 그가 찾은 해답은 우울하지 않게 살자는 것. 건설 현장을 누비느라 잊고 살았던 화장도 하고 싶었고 예쁜 옷도 입고 싶었다. 여자로 살고 싶었던 것이다. 그러던 차에 그의 눈에 뜨인 게 '시니어 모델'이다.이렇게 그는 무대 위에서 또 다른 자신(성향)을 발견했고 그 모습에 집중했다. 가슴이 가리키는 방향으로 걷고 뛰면서 자신의 내면에 불꽃이 일고 있다는 사실을 깨닫게 됐고, 주저 없이 그 불꽃에 집중했다. 국가대표 모델 선발대회 합격이라는 보상이 따라왔다.'소질이 있었나 보네요'라고 추임새를 넣자, 그는 손사래를 치며 "그렇지 않아요, 해 본 적도 없고 소질도 없어요"라고 이해할 수 없을 정도로 과하게 부인했다. 내 맘을 알아챘는지 그는 "무대에 오르는 게 정말 즐거웠어요"라고 덧붙였다. 재미가 있어 즐기면서 열심히 하다 보니 성과가 있었다는 말이었다.이런 행복감을 많은 사람과 함께 느끼고 싶어 시작한 게 경기수원시니어모델협회였다. 일만 하느라 만나지 못한 또래 친구들과 즐겁게 놀고 싶은 마음도 있었다. 사재를 털어 보금자리인 협회 사무실과 연습실을 마련했고, 사람들을 모았다. 열정이 통했는지 3년 만에 회원이 250여 명이나 되는 협회로 성장했다.지난 3년간 회원들과 함께 만든 패션쇼를 비롯한 문화 행사가 70여 건이나 된다. 그중 4번은 한중 교류 협력 패션쇼다. 두 번은 중국에서 나머지 두 번은 한국에서 개최했다. 지난 9월 2일에는 수원문화원과 함께 패션 페스티벌 '인생, 가장 아름다운 런웨이'를 수원문화원 빛누리아트홀에서 열었다.그날 궁중 한복 당의 컬렉션, 드레스 쇼, 웨딩 컬렉션, 정장 쇼, 단한복 패션쇼가 무대 위에서 펼쳐졌다. 또한 협회가 지난 3년 동안 걸어온 시간과 회원들의 도전, 새로운 인생을 향한 이야기도 영상을 통해 보였다.회원들 나이는 45세부터 88세까지 다양하고, 그중 몇몇은 남성이다. 회원들 모두 직업이 아닌 취미로 활동하는 아마추어 모델이다. 직장에 다니는 이도 있고 사업을 하는 사람도 있다.회원 모집을 위해 개인적인 친분을 내세워 '가입해 달라'는 요청 같은 것은 하지 않는다. 스스로 원해서 해야 즐겁게 오래 할 수 있다는 사실을 알기 때문이다. 회원 250여 명 대부분이 지인 등의 추천 없이 스스로 모델 협회 문을 두드린 이들이다. 특징이 있다면 대부분 젊은 시절 '예쁘다'는 말을 한 번 정도는 들었다는 것이다. 패션에 관심이 있다는 공통점도 있다.시니어모델 협회 구성원들의 공통적인 특징에서 살짝 벗어난 이가 바로 심미경 회장 본인이다. 그 나이대(62세) 여성들에 비해 키가 약간 큰 편이라는 점 말고는 모델이 가지고 있는 일반적 특성이 없다는 게 심 회장 설명이다. 오히려 어렸을 때 좋아하던 것은 노래였고, 지금도 가끔은 무대에서 노래하고 싶다는 마음이 꿈틀거린다고 한다.그에게 자존감을 심어 줬고 진정한 삶의 의미와 함께 행복까지 선물해 준 모델이라는 일이, '협회'를 차리면서부터 그에게 고통을 주기 시작했다. 그 고통은 지금도 계속되고 있다.인생의 절벽과 맞닥뜨리기 전인 인생 1막과 지금을 비교 평가해 달라고 하자 그는 "지금, 굉장히 힘들어요"라고 답해 나를 당황하게 했다. '시니어 모델이 돼서 행복하다'는 말과 정면충돌하는 답변이어서다. 하지만 듣고 보니 모델일 그 자체가 힘든 건 아니었다. 회장으로서 협회 구성원들을 이끌고 나가는 게 힘들다는 말이었다.이 말을 듣자마자 '그런데, 굳이 왜 계속하느냐?'는 질문이 나도 모르게 나왔다.'책임'이란 말의 의미를 정확히 꿰뚫은 멋진 답변이었다. 자유란 책임이 없는 상태를 뜻하는 게 아닌 스스로 책임을 선택하는 행위를 말한다. 또한 책임을 선택 한다는 것은 자신이 해야 한다고 믿는 일에 시간과 자원을 쏟아붓고, 그 일에 대해 스스로 책임지는 것을 이른다. 스스로 선택한 책임이 등 떠밀려 지게 된 책임보다 강하다는 것은 이미 알려진 사실이다. 어려움이 닥쳐도 스스로 선택한 일은 쉽게 포기하지 않는 이유다.협회 회장으로서 보여 줄 수 있는 것을 지난 3년 동안 다 보여 줬다는 게 심 회장 설명이다. 그 노력에 대한 보답이 있어, 현재 행사 요청이 끊이지 않는다고 한다. 자신이 지고 있는 짐을 나눠서 질 수 있는 이들과 손잡고 함께 가고 싶은 게 심 회장 소원이자 목표다. 하지만 궁극의 목표는 무대에서 더 당당하게 걸을 수 있는 시니어 모델을 길러내는 것이다.이 목표를 위해 심 회장은 지금도 대학에서 '문화 기획'을 공부하고 있다. '잘 놀려고 모델 하는데 너무 열심히 하는 게 아니냐?'고 던지듯 말하자 그는 "저는 세상에 공짜는 없다고 생각해요"라고 진지한 어투로 말했다. 그는 모델 지도사 자격증도 가지고 있다.'인생 2막을 선택할 때 가장 중요한 게 무엇?'이냐는 물음에 그는 "나를 위한 인생이 무엇인지를 찾는 것"이라 언급하며 설명을 이었다.시니어 모델 심미경, 그는 인생의 절벽에서 주저앉지 않고 벌떡 일어나 자기 안의 새로운 자기를 발견하고 내면의 불꽃에 집중해 1막과는 전혀 다른 새로운 인생을 열었다.자신을 꼿꼿이 세우는 방법으로 심 회장은 모델 걸음걸이를 추천했다. 고개 세우고 어깨 쫙 펴고 걸으면 없던 자신감과 당당함이 생긴다는 게 심 회장 지론이다. 심미경, 그 역시 모델 걸음 6년이 있어 늘 자신감 넘치는 모습으로 살고 있고, 그 힘으로 어려움도 이겨낸다고 한다.