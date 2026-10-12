민경선 고양시장, 퇴원부터 일상 복귀까지… '고양형 통합돌봄' 확대

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 3월 전국적으로 시행된 통합돌봄에 지역 특화서비스를 결합한 '고양형 통합돌봄' 고도화에 박차를 가하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 3월 전국적으로 시행된 통합돌봄에 지역 특화서비스를 결합한 '고양형 통합돌봄' 고도화에 박차를 가하고 있다. 사진은 고양온돌-약속이음 현장 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 3월 전국적으로 시행된 통합돌봄에 지역 특화서비스를 결합한 '고양형 통합돌봄' 고도화에 박차를 가하고 있다. 사진은 고양온돌-공간이음 현장 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 3월 전국적으로 시행된 통합돌봄에 지역 특화서비스를 결합한 '고양형 통합돌봄' 고도화에 박차를 가하고 있다. 사진은 고양온돌-이음상담소 현장 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 3월 전국적으로 시행된 통합돌봄에 지역 특화서비스를 결합한 '고양형 통합돌봄' 고도화에 박차를 가하고 있다. 사진은 통합돌봄 퇴원환자 의료기관 연계 업무협약식 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 3월 전국적으로 시행된 통합돌봄에 지역 특화서비스를 결합한 '고양형 통합돌봄' 고도화에 박차를 가하고 있다. 사진은 어르신의 안부를 묻는 우유배달 업무협약식 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

병원에서 퇴원한 뒤 집에서 돌봐줄 사람이 없거나, 거동이 불편해 병원 진료조차 받기 어려운 시민을 어떻게 지원할 것인가. 민경선 고양특례시장이 보건의료와 복지를 연결하는 '고양형 통합돌봄' 확대에 나섰다. 가사 지원과 주거환경 개선부터 복약 관리, 퇴원환자의 회복 지원까지 돌봄 서비스를 연계해 시민이 살던 곳에서 일상을 이어갈 수 있게 하겠다는 것이다.고양특례시는 올해 상반기부터 지역 특화서비스인 '고양온돌'을 운영하고 있다. 하반기에는 의료기관과 복지시설의 협력을 확대하고 AI 돌봄 로봇과 병원 진료 동행 서비스 등을 추가해 돌봄 사각지대를 줄일 계획이다.민경선 시장은 "통합돌봄은 시민들이 살던 곳에서 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 하는 든든한 버팀목"이라며 "보건의료·복지 현장 중심의 통합돌봄을 강화해 일상이 무너지지 않게 시민 곁에서 지켜주는 고양시만의 통합돌봄 체계를 완성해 나가겠다"고 밝혔다.고양시가 추정하는 복합적인 돌봄 지원 대상자는 약 4만 2,000명이다. 대상자마다 건강 상태와 생활 여건이 다른 만큼, 개별적으로 제공되던 보건의료·건강관리·장기요양 서비스를 필요한 지원에 따라 연결하는 것이 통합돌봄의 핵심이다.고양시는 지난해 9월 관련 조례를 제정하고 전담 조직과 전문 인력을 마련했다. 올해 2월에는 민간 전문가와 관련 기관이 참여하는 통합지원협의체를 구성했으며, 보건의료단체 5곳을 포함한 19개 유관기관과 업무협약을 맺었다.현재 운영 중인 '고양온돌'의 주요 사업은 생활이음·공간이음·약속이음이다.'생활이음'은 공적 돌봄 서비스를 받기 전 긴급하게 도움이 필요한 시민에게 가사와 식사, 이동 등을 한시적으로 지원한다. '공간이음'은 낙상이나 화재 위험을 줄일 수 있도록 주거환경을 개선하고 편의시설 설치 등을 돕는다. '약속이음'은 약사가 가정을 방문해 복용 중인 약을 살펴보고 맞춤형 복약 지도를 제공한다.돌봄이 필요한 시민을 발견한 뒤 지원하는 데 그치지 않고, 건강 악화와 일상생활 능력 저하를 예방하는 사업도 병행한다. 일상에서 겪는 작은 어려움이 더 큰 돌봄 위기로 이어지기 전에 대응하겠다는 취지다.고양시는 의료기관과 복지시설을 통해 돌봄이 필요한 시민을 조기에 발견하는 데도 힘을 쏟고 있다. 고양시의사회 등 보건의료단체와 복지관이 현장에서 대상자를 발견하면 이름과 연락처 등 최소한의 정보로 시에 연계할 수 있도록 절차를 마련했다.국민건강보험공단 일산병원과 보건소는 '고양온돌-이음상담소'를 구성해 9월부터 11월까지 운영한다. 의원과 경로당, 복지관을 찾아 만성질환 관리와 낙상 예방 교육을 하고 통합돌봄 상담도 제공한다. 의료·복지 현장에서 발견한 돌봄 수요를 실제 서비스로 연결하는 방식이다.퇴원환자 지원도 강화한다. 고양시는 일산병원에 이어 지난 7월 종합병원 6곳과 재활병원 2곳 등 관내 의료기관 8곳과 퇴원환자 연계 업무협약을 체결했다. 의료기관이 환자의 건강 상태와 가정 내 돌봄 여건을 살펴 지원이 필요한 대상자를 시에 연계하면, 시는 일상생활 돌봄과 보건소 방문 건강관리 등 필요한 서비스를 제공한다. 가족에게 환자 돌봄 방법을 안내하는 지원도 추진한다.퇴원 후 바로 집으로 돌아가기 어려운 환자를 위한 중간집 '고양온돌하우스'도 한국토지주택공사(LH)와 함께 시범 운영한다. 환자는 이곳에서 단기간 머물며 방문 건강관리 등 집중적인 돌봄을 받을 수 있다. 퇴원 이후 돌봄 공백을 줄이고 안정적인 회복을 도와 불필요한 재입원을 예방하려는 목적이다.고양시는 거동이 불편하거나 혼자 건강을 관리하기 어려운 시민을 위한 서비스도 확대한다.'고양온돌-서로이음'은 가정에 AI 돌봄 로봇을 설치해 낙상 예방 체조와 인지자극 활동, 복약 알림 등을 지원하는 사업이다. 동작 감지로 낙상 여부를 살피고 대화 패턴을 분석해 인지기능 저하 징후를 확인하는 기능도 활용할 계획이다.'고양온돌-동행이음'은 와상 환자나 휠체어 이용자처럼 대중교통으로 병원에 가기 어려운 시민에게 특수차량과 동행 인력을 지원한다. 집에서 출발해 진료를 받고 귀가하기까지 이동 전 과정을 돕는다. 배뇨 관리용 돌봄 로봇 대여와 독거노인 안부 확인을 위한 우유 배달도 추진하고 있다.각 동 행정복지센터와 보건소에 전담인력을 배치해 대상자 발굴부터 상담, 서비스 연계까지 담당하도록 하는 방안도 마련했다. 주민과 가까운 행정 현장에서 돌봄이 필요한 시민을 찾아내고, 적절한 지원으로 연결하겠다는 것이다.다만 서비스 종류를 늘리는 것만으로 통합돌봄이 완성되는 것은 아니다. 의료기관에서 발견한 돌봄 수요가 실제 지원으로 이어지는 데 시간이 얼마나 걸리는지, 퇴원환자가 집으로 돌아간 뒤에도 필요한 돌봄을 받는지, 서비스가 필요한 시민이 지원 대상에서 빠지지 않는지를 확인해야 한다.고양형 통합돌봄은 조례 제정과 전담 조직 마련을 넘어 의료기관과 복지시설, 행정복지센터를 연결하는 단계로 나아가고 있다. 앞으로는 기관 간 협력 체계가 현장에서 얼마나 원활하게 작동하는지가 중요하다.