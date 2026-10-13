만보 걷기가 불안을 자극한 날

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2023년부터 생긴 불안장애로 일상의 영역이 좁아진 사람이 도전하지 못했거나 도전하지 않았던 것들을 해보는 이야기를 씁니다.

큰사진보기 ▲매일 만 보를 걷다 숫자를 확인하는 나를 발견했다. ⓒ areksan on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲올해 작성한 '컴포트존 넓히기 리스트'. ⓒ 이슬 관련사진보기

언젠가부터 하루에 만 보를 걷기 시작했다. 처음에는 그저 건강을 위해서였다. 마침 걸음 수에 따라 마일리지를 주는 앱도 깔았다. 걷기만 해도 건강해지고, 덤으로 소소한 보상까지 받는다니 하지 않을 이유가 없었다.문제는 그다음부터였다. 저녁이 되었는데 8천 보밖에 걷지 않은 날이면 괜히 마음이 찜찜했다. 딱히 갈 곳도 없는데 운동화를 신고 집을 나서서 남은 걸음 수를 채웠다. 휴대폰 화면에 1만이라는 숫자가 채워지고, 두 개의 만보기 앱에 도장이 꾹 찍히면 비로소 해야 할 일을 모두 끝낸 사람처럼 집으로 돌아왔다.매일 빠짐없이 만 보를 걷는 건 분명 좋은 습관이었다. 그런데 어느 순간부터 이상했다. 예전에는 산책을 좋아했다. 목적 없이 걷다가 처음 보는 가게를 발견하기도 하고, 제철 꽃을 알게 되는 기쁨도 누렸다.그런데 만 보를 채우기 시작한 뒤로는 달라졌다. 산책을 나가면서도 '오늘 3천 보 걸었으니까 7천 보 더 걸어야 하네'라고 계산이 앞섰다. 집으로 돌아가는 길에도 풍경보다 숫자를 확인했다. 7천 보를 걸은 날은 어쩐지 목표 달성에 실패한 것 같았고, 만 보를 넘긴 날에야 안심했다. 그렇게 내 일상의 소소한 취미마저 생산적이기를 바라고 있었다.그러다 문득 생각했다. 언제부터 산책까지 이렇게 열심히 하게 되었을까. 그 생각을 하다 보니 이상하게도 지난 몇 년 동안 불안장애를 극복하기 위해 해온 일들이 떠올랐다. 불안장애가 생긴 뒤 하지 못하게 된 것들을 하나씩 되찾고 싶던 마음 때문이다.그렇게 혼자 영화관에 갔고, 약 없이 비행기를 탔다. 읽다가 포기했던 책을 다시 처음부터 읽어 끝까지 읽었다. 야외 요가를 했고, 혼자 고속도로를 운전했다. 불안한 일이 생길 때마다 챗지피티를 붙잡고 '괜찮냐'고 묻던 습관도 줄여보기로 했다. 이 작은 도전들을 '컴포트존 넓히기'라고 불렀다.하나하나 시도한 일은 처음엔 내 세계를 넓혀줬다. 영화관에 앉아 끝까지 영화를 보고 나오던 날에는 조금 벅찼고, 혼자 비행기에서 내렸을 때는 그동안 잃어버렸다고 생각한 삶의 일부를 되찾은 기분이었다. 고속도로를 달리고 집으로 돌아온 날에는 다음번에는 조금 더 멀리 갈 수도 있겠다고 생각했다.문제는 그동안 내 불안을 너무 열심히 잘 극복해 왔다는 데 있었다. 어느 순간부터 불안을 극복하는 일에도 성실해지고 있었다. 영화관에 가지 않은 지 오래되면 '다시 무서워지면 어떡하지?'라는 생각이 들었고, 고속도로를 한동안 타지 않으면 일부러 한번 타야 하는 것 아닌가 강박이 생겼다. 무언가를 피하고 싶을 때면 내가 정말 싫어서 그러는 것인지, 불안해서 회피하는 것인지 이유부터 분석했다.오늘은 무엇을 극복했지? 라는 질문을 걸음 수를 세는 것처럼 매일 되풀이하고 있었다. 불안을 없애고 싶어서 시작한 일이었는데, 아이러니하게도 극복해야 할 일을 찾느라 나는 계속 불안을 들여다보고 있었다.그러고 보면 불안장애가 생기기 전에는 이렇게까지 자신을 감시하며 살지 않았다. 영화가 보고 싶지 않으면 보지 않았고, 운전하기 싫으면 운전하지 않았다. 피곤하면 약속을 취소하기도 했다. 그 선택에 거창한 이유는 필요하지 않았다. 그런데 불안장애를 겪은 뒤로 '하지 않는 것'에 자꾸 이유가 필요해졌다. 혹시라도 어떤 일을 회피하는 걸까 봐, 내 불안장애가 또다시 커지고 있는 걸까 봐 그랬다.마치 9800보에서 집에 들어가면 그날 하루가 실패라고 느낀 것처럼, 아무것도 극복하지 않으면 그동안 넓혀 놓은 세계가 다시 조금씩 좁아질 것만 같았다. 그러다 얼마 전 만 보를 채우지 않은 날이 있었다. 저녁에 휴대폰을 확인해 보니 걸음 수가 모자랐다. 평소 같으면 운동화를 신고 나갔을 거다. 하지만 그날은 유난히 피곤했고, 딱히 걷고 싶지도 않았다. 그렇게 산책을 나가지 않기로 결심했다.다음날 빼곡히 채워진 만보기 도장들 속 비어 있는 한 칸이 아쉽긴 했다. 하지만 그뿐이었다. 하루를 채우지 않았다고 달라지는 것은 아무것도 없었다. 다음 날 갑자기 걷지 못하는 사람이 된 것도 아니었고, 건강이 나빠진 것도 아니었다. 그동안 걸었던 수십만 보가 사라지는 것도 아니었다. 그저 만 보를 걷지 않은 하루가 지나갔을 뿐이었다.불안도 어쩌면 비슷한 것이 아닐까. 나는 이미 혼자 영화를 볼 수 있다는 것을 안다. 비행기를 탈 수 있다는 것도 알고, 고속도로를 운전할 수도 있다. 그렇다면 이제는 그것을 계속 증명하지 않아도 되지 않을까. 컴포트존(불안과 스트레스 없이 익숙하고 편안한 안락지대를 뜻하는 말)을 넓힌다는 게 매일 용기를 껴안고 무조건 그 경계 밖으로 나가야만 한다는 뜻은 아닐 거다.고속도로를 탈 수도 있지만, 내 마음에 따라 국도를 탈 수도 있는 것. 영화관에 갈 수도 있고 집에서 영화를 볼 수도 있는 것. 멀리 산책할 수도 있지만 동네 카페까지만 걸었다가 돌아올 수도 있는 것. 중요한 건 어느 쪽을 선택했느냐가 아니라, 내가 그 선택을 스스로 할 수 있다는 데 있다.이제는 할 수 있지만 하지 않을 수도 있다는 것을 배우고 있다. 요즘도 자주 만보기 앱을 켠다. 걸음 수를 확인하고, 만 보를 넘긴 날에는 여전히 조금 뿌듯하다. 다만 5천 보에서 하루가 끝나더라도 운동화를 다시 신지 않는 날이 생겼다. 걸을 때도 조금 더 주변을 보려고 한다. 바람이 선선해졌는지, 나뭇잎의 색이 어제와 달라졌는지, 새로 생긴 가게는 없는지. 애초부터 산책의 목적은 만 보가 아니었으니까.돌아보면 오랫동안 내 삶을 넓히기 위해서만 애썼다. 20,30대에는 드라마를 만들고 싶다는 일념 하나로 방송국 근처라도 갈 수 있는 일이면 뭐든 했다. 진짜 원하는 글이 아니더라도 상관없었다. 예능 교양 프로그램의 막내 작가로, 작은 제작사의 직원으로 일하며 드라마를 쓰는 일 빼고는 다 했지만 어떻게든 드라마에 가까워지고 있다는 생각에 버틸 수 있었다.방송일을 하게 되고 나서는 기회가 주어진다면, 원치 않는 작품이라도, 잘 맞지 않는 사람과 함께여도 그저 묵묵히 배우고 내 것으로 만들어 보려고만 했다. 개인적으로 받은 상처들과는 상관없이 무언가는 무조건 얻어가는 것이 있겠지 하면서. 하지만, 일과 삶은 다른 거였다. 내 삶에서까지 상처를 감수하며 배울 필요는 없었다.이제는 삶 안에서 무엇을 할지 선택하며 살고 싶다. 매일 더 멀리 갈 필요는 없다. 어떤 날에는 멀리 가고, 어떤 날에는 집 근처를 맴돌고, 어떤 날에는 아예 나가지 않아도 된다. 그렇게 살아도 내가 그동안 걸어온 거리는 사라지지 않는다. 그러므로 오늘은 아무것도 극복하지 않기로 했다. 매일 증명하려 하지 않아도, 나는 이미 충분히 만 보를 걸을 수 있는 사람이니까.