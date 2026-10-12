수학 난제 푼 오픈AI? 진짜 난제는 외면

큰사진보기 ▲샘 올트먼 오픈AI CEO가 2025년 2월 4일 오전 서울 중구 더 플라자 호텔 서울에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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챗GPT를 서비스하는 오픈AI가 AI 모델을 통해 수학 난제를 풀었다는 소식에 세계가 떠들썩합니다. 오픈AI는 AI를 활용해 수학 난제 300여 개(총 722편의 논문 및 풀이)를 해결했고, 준리만가설에 대한 진전된 내용도 포함됐다고 발표했습니다. 리만가설은 수많은 수학자들이 풀이에 도전했지만 아직까지 명확한 풀이법을 찾지 못한 난제 중의 난제로 꼽힙니다. 앞서 오픈AI는 지난 9월 나비에-스토크스 방정식도 풀었다고 주장했죠.샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이와 관련해 지난 7일 자신의 X에 "오늘 밤 더 큰 경외심으로 별을 올려다본다(looking up at the stars with extra awe tonight.)"면서 흥분을 감추지 못했습니다. 국내 매체들도 준리만가설 증명과 관련해 일제히 보도하며 관심을 나타냈습니다. AI 모델의 수학 난제 풀이를 통해 자사 모델을 홍보하려는 오픈 AI의 의도는 너무나도 명확합니다.그런데, 오픈AI가 풀었다고 하는 수학 난제는 검증되지 않았습니다. 난제를 풀었다면, 이는 동료 수학자들의 검증을 통과해야 합니다. 페르마의 마지막 증명, 푸엥카레 추측 증명 역시, 다른 수학 연구팀의 수년간의 검증을 거친 뒤에야 난제 풀이를 인정받았습니다. 그런데 오픈AI는 이같은 검증 과정을 거치지 않고 곧바로 난제를 풀었다고 공개해버렸습니다.사이언티픽 아메리칸 보도에 따르면, 오픈AI가 난제 풀이법들을 일괄 공개한 이후, 다른 연구자들이 풀이법의 오류를 발견하면서 호지 추측 등과 관련한 일부 증명은 철회됐습니다. 미국 프린스턴에 있는 고등연구소(IAS)의 독립 수학·AI 자문단은 풀이 과정에서 오픈AI에 자문을 했지만, 이 사실이 "연구 성과나 발표 방식을 인정한 것은 아니다"라고 밝혔습니다.AI가 과연 스스로의 힘으로 풀었느냐는 질문도 남습니다. 지난 9월 오픈 AI가 풀었다고 주장한 나비에-스토크스의 경우 '매끄러운 외력'이라는 방법을 통한 풀이법이 적용됐습니다. 그런데 버크 마스터 뉴욕대 교수가 자신이 활용한 방정식 연구 방법이 그대로 활용됐을 가능성을 제기했습니다. 연구에서 오픈AI모델을 활용해왔다는 그는 "모델에 문제 명제만 던져준다고 며칠 만에 도달할 수 있는 방향이 아니다", "'외력(forced)'이라는 말을 들었을 때 '강한 경고 신호(bright red flag)'를 느꼈다"면서 오픈 AI의 무단 도용 의혹을 제기했습니다.당시 오픈AI는 "가능성은 낮지만 두 사람의 제품 사용에서 비식별 처리된 데이터가 모델 개선에 도움이 됐을 가능성을 배제할 수 없다"면서 버크 마스터 교수의 의혹 제기를 완전히 부정하진 않았습니다. 이번에 오픈AI가 풀이법을 발견했다고 밝힌 수학 난제들도, 세계 수학자들의 연구 데이터를 '비식별 처리'해 학습하는 방식으로 풀린 것은 아닌지 의심해볼 만 합니다.사실 오픈AI가 당장 풀어야 할 것은 '수학 난제'가 아니라 'AI 정렬(alignment)'문제입니다. 오픈 AI 모델들이 인간의 의도에서 벗어나 격리 환경을 탈출하고 외부 사이트를 해킹하는 등의 사고는 최근 들어 계속되고 있습니다. 가장 대표적인 사례가 지난 7월 격리 환경에 있던 오픈AI모델이 격리를 빠져나와 허깅페이스를 조직적으로 해킹한 사건입니다. 이 사고로 허깅페이스는 인프라의 약 3분의 1을 다시 구축해야 할 정도로 막대한 피해를 입었습니다.이런 사고는 1건이 아닙니다. 오픈AI가 공개한 AI 정렬 사고는 허깅페이스 사건을 포함해 모두 15건입니다. AI 모델이 내부 관리자 권한을 탈취하고, 정부 사이트에 무단으로 접근하고, 인터넷 제한을 우회해 공공 데이터를 내려받는 등 AI의 정렬 사고는 다양한 형태로 나타나고 있습니다. 이마저도 오픈 AI가 자체적으로 공개한 것이니, 정렬 사고는 더 있을 수도 있습니다.AI가 인간 의도를 벗어나는 문제와 관련해 지난달 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 속도조절론을 주장했습니다. 샘 올트먼 오픈 AI CEO가 이에 동의한다고 했습니다. 그러나 오픈AI의 행보를 보면 오히려 이와는 정반대입니다. 수학 난제를 풀었다고 대대적으로 홍보하고, 새로운 모델을 잇따라 출시했습니다.지금 오픈AI가 풀어야 할 문제는 제멋대로 움직이는 AI를 관리하는 일입니다. 오픈AI가 풀었다고 주장하는 수학 난제는 수학자들에게 맡기면 될 일입니다. 자신들이 만든 AI 모델조차 제대로 통제하지 못하면서 수학 난제를 풀었다고 자랑하는 것이 무슨 의미가 있을까요? 수학 난제를 풀 정도로 똑똑해진 AI가 사람을 공략 대상으로 삼는다면 어떤 일이 벌어질까요? 오픈AI가 풀어야 할 것은 '수학 난제'가 아닙니다.