아들 보러 가는 데 7시간... 나는 '대중교통 사막'에 갇혔다

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 경북 문경에서 26년여의 공직 생활을 마치고 퇴임한 시민입니다. 현직에 있을 때부터 지역 소멸과 균형 발전을 치열하게 고민해 왔으나, 정작 지역민의 가장 기본적인 생존권이자 교류의 핏줄인 '대중교통'이 수익 논리에 밀려 무참히 끊어지는 현실 앞에서는 참담함을 느낍니다. 지방이 자생하기 위해서는 이웃 도시를 잇는 모세혈관부터 다시 살려야 합니다. 이 글이 '국민의 기본권'으로서 지방 대중교통 정책의 근본적인 패러다임 전환을 이끌어내는 작은 불씨가 되기를 간절히 바랍니다.

경북 문경에서 충남 부여군에 위치한 한국전통문화대학교에 다니는 아들을 만나러 갈 때마다 한숨부터 나온다. 승용차를 몰고 가면 2시간 30분이면 넉넉히 닿을 거리다. 그런데 대중교통을 이용하려면 아침 일찍부터 서둘러도 기본 6~7시간은 족히 잡아야 한다.문경에서 부여로 곧바로 가는 버스가 없으니, 북쪽 끝 서울 고속버스터미널까지 올라가서 다시 부여행 시외버스로 갈아타고 남쪽으로 내려와야 하기 때문이다. 차라리 비행기 타고 제주도 가는 것이 훨씬 빠르고 편하다. 목적지를 코앞에 두고 서울을 찍고 내려와야 하는 웃지 못할 촌극, 이것이 대한민국 지방 대중교통의 적나라한 민낯이다.다른 도(道)로 넘어가는 일만 험난한 것이 아니다. 같은 경상북도 내에서의 이동도 사실상 마비 상태다. 문경에서 도청 소재지인 안동으로 가는 버스는 하루 고작 4대(09:03, 12:03, 16:23, 20:13)뿐이다. 차를 한 대 놓치면 세네 시간을 터미널 의자에서 허송세월 해야 한다.인근 영주나 봉화로 가는 버스 노선은 사실상 씨가 말랐고, 바로 맞닿은 강원도 제천이나 원주로 가는 직행버스도 없다. 충청권 최대 거점인 대전행 버스마저 하루 3대 뿐이다.왜 이런 일이 벌어졌을까. 대한민국의 모든 교통 인프라는 오로지 '서울'을 향한 남북(경부·호남) 대동맥에만 집중되었다. 반면 경북 울진에서 충남 서산으로, 영덕에서 전북 군산으로 이동하는 대중교통 직행 노선은 찾기 어렵다.어쩌다 동서 간 노선이 남아 있어도 직통은 언감생심이다. 동해안 울진에서 문경을 거쳐 구미로 가는 시외버스는 봉화, 안동, 도청, 예천, 상주 등 무려 8~9곳의 터미널을 들쑤시며 4시간 넘게 달린다. 포항에서 군산, 목포로 가는 버스도 인근 도시를 다 거치느라 기본 4~5시간은 족히 갇혀 있어야 한다. 서울 사람들은 KTX나 프리미엄 고속버스로 2시간대에 전국을 누빌 때, 지방 사람들은 남의 동네 터미널을 전전하며 하루를 통째로 길바닥에 버리고 있다.누군가는 쉽게 말한다. "불편하면 승용차를 끌고 다니면 되지 않느냐"고. 그러나 세상에는 고령으로 운전대를 놓아야 하는 어르신들, 차를 유지할 형편이 안 되는 청년들, 그리고 면허를 딸 수 없는 사람들이 숱하게 섞여 살아간다.시외버스가 사라지면서 이들은 신체적 장애가 없어도 이웃 도시조차 마음대로 갈 수 없는 '교통약자'로 전락했다. 발이 묶이니 지역 간 교류가 사라지고, 지역과 지역의 고립은 갈수록 심화하고 있다. 지방 소멸은 거창한 데서 오는 것이 아니다. 이웃 동네로 마실 가는 버스가 끊어지는 순간부터 소멸은 시작된다.시내버스는 지자체 보조금 등을 통해 운행을 유지하기도 하지만, 지자체 경계를 넘는 시외버스는 운수업체의 수익성에 운영이 좌우된다.이제 대중교통을 바라보는 패러다임이 바뀌어야 한다. 교통은 민간의 돈벌이 수단이 아니라 국가가 마땅히 책임져야 할 '기본적인 이동권'이다. 수익이 나지 않더라도 의무적으로 노선을 유지하도록 지원하는 시외버스 공영제를 광역 단위로 전면 확대해야 한다. 아울러 지방 간 단절을 극복할 '중부권 동서횡단철도' 같은 동서축 혈맥 구축을 국가 최우선 과제로 추진해야 한다.서울을 거치지 않고는 옆 동네조차 갈 수 없는 이 처참한 '대중교통 사막'을 방치해 두고, 국가 균형발전이나 메가시티를 논하는 것은 헛된 기만일 뿐이다. 누군가는 당장 이 고립의 사슬을 끊고 지역의 모세혈관에 피를 돌게 해야 한다.