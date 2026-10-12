젤렌스키 "푸틴이 60일 휴전 보장하면 선거 실시"

큰사진보기 ▲지난 9월 23일(현지 시각) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 뉴욕 UN본부 총회장에서 열린 제81차 총회에서 연설하고 있는 모습. ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 트럼프 대통령은 해당 인터뷰가 나간 이후인 11일(현지 시각), 자신의 SNS인 트루스소셜에 "효력 즉시 발효: 러시아와 우크라이나 간의 전쟁에 에너지 휴전(ENERGY CEASEFIRE)이 선언되었다"라며 "양측 모두 휴전에 합의했다. 위반하지 말라!"라는 짧은 메시지를 남겼다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리 관련사진보기