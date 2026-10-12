[단독] '화재 사망' 영등포 쪽방... 탄내 진동에도 사람이 산다

큰사진보기 ▲지난 11일 찾은 서울 영등포 쪽방 건물 화재 현장. 건물 주변 경찰 통제선은 사라졌고, 화재가 발생했던 방 안은 까만 그을음으로 분간이 안 됐다. ⓒ 복건우 관련사진보기

큰사진보기 ▲<오마이뉴스>가 윤종오 진보당 의원실을 통해 입수한 영등포 공공주택지구 화재 사고 관련 서울주택도시개발공사(SH) 동향 보고를 AI 이미지로 생성한 것. ⓒ 클로드 생성 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 11일 찾은 서울 영등포 쪽방 건물 화재 현장. 8일 화재 당시 주민들이 불을 끄기 위해 사용한 소화기들이 화재 현장 주변에 덩그러니 놓여 있었다. ⓒ 복건우 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8일 서울 영등포구 영등포동 쪽방촌 인근 다세대주택 화재 현장 ⓒ 서울시 소방재난본부 제공 관련사진보기

"영등포 공공주택사업은 쪽방 주민들이 임대주택에 들어가기 전까지 흩어지지 않고 안정적인 거처에 살 수 있도록 임시이주시설을 공급하기로 했다. 그런데 입주를 원하는 쪽방 주민(총 쪽방 호실은 370호)에 비해 임시이주시설(96호)이 턱없이 적은 상황이다 보니, 주민들은 주변 고시원으로 흩어지거나 갈 곳이 마땅치 않아 이번처럼 불난 무허가주택에 머무는 수밖에 없었다. 그동안 국토부는 임시이주 대책을 '검토 중'이라고만 답할 뿐 움직이지 않았다."

최근 서울 영등포역 인근 쪽방 건물 화재로 한 남성이 숨지는 일이 발생하자, 국토교통부가 화재 발생 건물 주민들을 위한 임시이주시설(임대주택 입주 전 임시 거처) 착공 및 입주 계획을 내놨다. 해당 주민들에겐 영등포 쪽방촌 공공주택지구가 지정된 지 6년 만의 일이다.12일 <오마이뉴스>가 윤종오 진보당 의원실을 통해 입수한 '영등포 공공주택지구 화재 사고 관련 서울주택도시개발공사(SH) 동향 보고'를 보면, 관계 기관별 업무 분담과 향후 계획이 나와 있다. 영등포구는 불난 건물 1층 거주자 일부를 인근 모텔로 긴급이주 조치하고, SH는 긴급이주 후 주변 양호한 건축물 내 임시 거처를 마련한다는 계획이다. 한국토지주택공사(LH)는 임시이주시설 건설을 진행할 예정이다.국토교통부 관계자도 "화재가 발생한 블록의 쪽방 주민을 대상으로 하는 임시거주시설(임시이주시설)은 서울시와 주민 건의를 받아 현재 LH에서 부지 선정 및 설계 중(60호 규모)"이라며 "내년 초 착공해 상반기 중 입주 계획"이라고 의원실을 통해 밝혔다.다만 정치권과 시민사회에선 '주민들이 원한 게 언제인데 이제서야...'라며 늑장 대책이라는 지적이 나온다. <오마이뉴스>는 윤종오 의원실 및 반빈곤 인권단체 홈리스행동 자료와 쪽방 주민들의 증언을 종합하고 현장을 직접 취재해 이번 사건을 재구성해 늑장 지적의 이유를 들어봤다.지난 8일 검은 연기가 치솟았던 영등포역 인근 쪽방 건물은 사흘이 지난 11일에도 주변에 매캐한 탄내가 진동하고 있었다. 건축물대장도, 등기부도 없는 무허가 4층 건물이었다. 총 30세대가 살고 있었다. 1층 방에서 폭발하듯 생긴 원인 모를 불은 그 중 한 명의 목숨을 앗아갔다. A동 101호 거주자, 50대 남성이었다.현재 화재가 진압된 방은 건물을 둘러싼 철창 밖에서 안이 훤히 들여다보였다. 건물 주변 경찰 통제선은 사라졌고, 방 안은 까만 그을음으로 분간이 안 됐다. 누런색이 남아 있는 책장과 천장에 매달린 흰색 전등 정도가 식별 가능한 전부였다. 이 잔해물을 바라보던 한 인근 주민은 "(방 안에서) 물이 뚝뚝 떨어지고 있더라"고 전했다. 정확한 사고 원인은 아직 밝혀지지 않았다.그러나 동네엔 이미 죽음의 이유가 소문나 있었다. 불난 건물 앞에서 만난 다른 인근 주민은 "버너로 라면 끓여 먹다 부탄가스가 폭발했다더라", "다리가 불편해 도망을 못 갔다더라"며 주민들 간 소문을 전했다. 불을 끄기 위해 출동한 소방차 여러 대가 골목에 깔려 있었다는 목격담도 덧붙였다. 불이 나도 갈 데가 없어 여전히 이 건물에 사는 사람도 있다고 했다.<오마이뉴스>는 지금도 건물 4층에 살고 있다는 주민과 화재 당시 소화전으로 직접 불을 껐다는 주민을 잇달아 만났다. 이들은 "건물 앞에 구급차·소방차가 많이 와 있더라", "꽝꽝 터지는 소리와 유독가스가 심했다", "그래도 주민들이 소화기로 불길을 늦췄다", "문만 안 잠겼어도 그 형님 빼냈을 텐데..."라며 당시 상황을 전했다. 건물 1층 거주자들은 현재 10분 거리에 있는 한 여관에 대피해 있다.고인은 주민들과 교류가 활발하지는 않았던 것으로 전해졌다. 사인이 규명된 뒤 유족이 없거나, 있더라도 시신 인수를 거부하면 구청에서 무연고 공영장례가 진행된다. 이동현 홈리스행동 활동가는 "부검·공영장례 절차를 치른다면 앞으로 최소 두 달은 걸릴 것"이라고 내다봤다.<오마이뉴스> 확인 결과, 불난 건물은 서울 영등포(쪽방촌) 공공주택지구에 속한 곳이었다. 영등포 공공주택사업은 2020~2030년 영등포동 422-63번지 일원에 주택 797호(공공 658호)를 '선이주 선순환(임대주택을 먼저 만들어 원주민을 이주시킨 뒤 재개발 추진)' 방식으로 공급한다는 계획이다.해당 지구는 3곳(A-1, S-1, M-1)으로 나뉘는데, 불난 건물은 SH가 개발하는 S-1에 속해 있다는 게 이동현 활동가의 설명이다. 그의 지적은 쪽방 주민 이주를 위한 '임시이주시설' 공급이 미뤄지는 사이 이번 화재와 죽음이 발생했다는 것이었다.이번 화재 후 국토부가 해당 건물 주민들을 위한 내년도 임시이주시설 착공 계획을 밝힌 것에 대해서도 이 활동가는 "선후 관계가 바뀌었다"며 "사업 초창기부터 주민들 욕구 조사가 이미 돼 있는 상태였는데 왜 지금까지 안 하다가 내년에 와서 하겠다는 거냐"고 지적했다. 또 "현재 임시이주시설도 주민들이 원하던 기존 건물 리모델링이 아니라 컨테이너를 붙인 형태의 3동"이라며 "불이 났을 때 소방차 진입이 굉장히 힘든 조건"이라고 덧붙였다.윤종오 의원은 "임시거주시설을 추가 확보하겠다는 국토부 대책은 환영할 만한 일이지만 사람이 목숨을 잃은 뒤에야 안전한 거처를 마련하는 일이 반복돼선 안 된다"며 "이번 국정감사에서 영등포 사업과 임시이주가 왜 늦어졌는지 그 책임과 경위를 따져 묻겠다"고 밝혔다. 그러면서 "주거취약계층 주거지원법 제정과 함께 공공주택사업 단계부터 주민들의 임시이주 물량과 시기가 의무적으로 확보되도록 제도 개선에 나서겠다"고 덧붙였다.