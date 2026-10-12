몇 달째 안 바뀌던 야식 습관이 달라진 순간

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큰사진보기 ▲S씨의 고민은 늦은 밤부터 새벽까지 미드를 보면서 먹는 과자였습니다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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"취침 시간을 당기려고 하기보다, 다른 방법을 시도해보면 어떨까요?"

"옛날에 저도 그냥 잘 준비를 싹 다 하고, 아가 자면 바로 침대로 직행해서 미드 한 편 보고 잠들었거든요."

"전 나름 합리적인 미션을 만들고 있다고 생각했는데 이니쌤 조언 듣고 바꾸니 훨씬 나아요. 물론 바로 야식 아예 안 먹고 일찍 자고 그런 건 아닌데요. 요즘 양치 미리 하니 웬만하면 일단 야식 찾는 날은 줄었어요."

덧붙이는 글 | 이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.

목적지까지 가기 위해 우리는 내비게이션을 따라갑니다. 그런데 안내한 길보다 한 골목 먼저 꺾어버렸는데, 오히려 더 빨리 도착했던 경험 있으신가요?가끔 우리는 꼭 그 정해진 길로 가야만 한다고 고집할 때가 있습니다. 정해둔 길이 틀렸다는 게 아니에요. 다만 그 길이 아니어도 원하는 곳으로 갈 수 있다는 걸, 잊어버릴 뿐이에요.S씨의 고민은 늦은 밤부터 새벽까지 미드를 보면서 먹는 과자였습니다. 다음 날이면 속이 더부룩하고 컨디션도 좋지 않았어요. 그래서 S씨가 정한 챌린지 미션은 '12시 이전에 잠들기'였습니다. 일찍 자면 늦게 먹을 일도 없으니까요. 분명 합리적인 미션이었습니다.그런데 몇 달이 지나도 자기 전 미드를 보며 과자를 먹는 습관은 좀처럼 달라지지 않았습니다. 그 '맞는 길'을 S씨는 계속 지나가지 못하고 있었어요.9월에는 남편분이 출장을 가면서 육아를 거의 혼자 감당하게 됐습니다. 저녁이면 체력이 바닥나 10시쯤 기절하듯 잠들었다가, 12시쯤 다시 깨서 밀린 집안일을 했어요. 그러다 스트레스를 받아 또 먹고, 잠드는 시간은 더 늦어지는 패턴이 반복됐습니다.저는 S씨에게 의지가 부족하다고 말하지 않았어요. 대신 이렇게 말씀드렸습니다.그렇게 이야기를 나누던 중, S씨가 이런 이야기를 꺼내주셨어요.그 말을 듣는 순간, 저는 생각했어요. '여기서부터 다시 시작해보면 되겠다.'S씨는 집안일을 미루는 걸 어려워하셨습니다. 정리가 안 된 채로 두면 마음이 편하지 않은 타입이거든요. 그래서 늦은 밤까지 집안일을 끝내고, 그 다음에 찾아오는 해방감 속에서 습관적으로 간식을 찾는 거라고 봤어요.그렇다면 반대로, 잘 준비가 먼저 끝나 있으면 어떨까. 집안일을 미뤄야 한다는 저항감 자체가 줄어들지 않을까. 이미 씻고 잠옷까지 입고 나면, '그냥 자야겠다'는 쪽으로 자연스럽게 넘어갈 수 있을 것 같았습니다.취침 시간을 당기는 데 집중하는 대신, 아가를 재우기 전에 양치와 씻기를 끝내고 잘 준비를 미리 해두는 것. 야식을 줄이려는데, 미션은 '잘 준비 먼저 하기'가 된 거예요.아가가 잠들고 나면 집안일을 하고 그 뒤에 샤워를 하던 순서에서, 아가를 재우기 전에 샤워로 바꿨습니다. 그러자 양치를 미리 했으니 굳이 먹어야 하나 싶어지고, 잘 준비가 되어 있으니 바로 자러 갈 수 있게 되었어요.그렇게 미션을 바꾸자 변화가 보이기 시작했습니다. 이전에는 좀처럼 성공하기 어려웠는데, 새로 정한 미션은 일주일에 4번이상 성공한 날이 늘어가고 있습니다.그리고 S씨가 이런 이야기를 해주셨습니다.야식이 단번에 사라진 건 아니었습니다. 매일 일찍 잠들게 된 것도 아니고요. 하지만 몇 달째 달라지지 않던 일상에 변화가 생기기 시작했어요.S씨가 원했던 건 '12시 이전 취침'이라는 미션을 지키는 것 자체가 아니라, 늦은 밤 먹고 다음 날 불편해지는 일상을 바꾸는 것이었으니까요.운동도 비슷해요. 매일 헬스장에 가서 1시간씩 운동하는 걸 목표로 세웠지만, 야근과 피로 때문에 번번이 포기하게 되는 경우가 있어요. 그런데 헬스장에 가는 대신 출퇴근길에 한 정거장 먼저 내려 걷거나, 엘리베이터 대신 계단을 이용하는 것만으로도 비슷한 효과를 보는 사람들이 있습니다. '헬스장에서 1시간 운동하기'라는 길을 고집하지 않아도, '하루 중 몸을 많이 움직이기'라는 목적지에는 도착할 수 있는 거예요.꼭 처음 정한 길로만 가야 하는 건 아닙니다. '12시 전에 자기'가 내비게이션이 알려준 길이었다면, '잘 준비를 먼저 해두기'는 한 골목 앞에서 꺾어 들어간 다른 길이었어요.내비게이션에는 추천 경로가 있고, 시간을 우선하는 길이 있고, 무료 도로를 우선하는 길도 있습니다. 한 목적지에 이르는 길은 하나가 아니라 여러 개일 수 있어요. 나에게 맞는 길이 무엇인지 탐색해볼 필요가 있습니다.원하는 변화가 좀처럼 생기지 않는다면, 의지를 더 내기 전에 내가 시도할 수 있는 다른 길이 있는지 살펴봐도 괜찮아요. 때론 잘못 들어간 길이 지름길일 때도 있으니까요.