새들은 무슨 이야기를 할까?

큰사진보기 ▲책 <나에게는 새의 말이 들린다> ⓒ 오팬하우스 관련사진보기

'이렇게 다양한 분야를 어떻게 다 알지?

이걸 다 모르면 숲해설가가 아니잖아. 큰일이군!'

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'새들은 먹이의 위치도 천적의 습격도 울음소리로 서로에게 알리는 지도 몰라.'

'그 세계를 밝힐 수 있다면 얼마나 멋질까?'

(p.36, 37)



"히로시 선생님은 왜 이렇게 열심히 신천옹을 지키십니까?"

라는 소박한 질문에 대한 답변이었다.



"불쌍하지 않나."



선생님은 그렇게 선뜻 답했지만 나는 나도 모르게 눈시울이 뜨거워졌다. 그 한 마디에 그 분의 모든 생각이 응축되어 있었기 때문이다. 선생님은 평소에는 아주 논리적이지만 그 연구의 동기는 새에 대한 사랑이었다. 그렇지 않고서야 매년 혼자 무인도를 찾을 수는 없을 것이다. (p.76)





▲나에게는 새의 말이 들린다 책을 읽는 도서관 밖에서 새들이 말을 하고 있다. 오팬하우스 관련영상보기

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숲해설가라는 일에 호기심이 생겨서 알아보다 숲해설가 양성과정을 들을 때 이런 생각을 했었다.풀과 나무는 당연하고 곤충과 동물 그리고 새까지 자연의 세계는 넓고도 깊었다. 지금은 더 공부하고 알아갈 것들이 많다는 사실이 도리어 매력이며 앞으로 누릴 수 있을 인생의 즐거움 중 하나라고 생각하지만 그땐 더럭 겁이 났다.그런 고민들을 하면서 얕고 넓은 숲해설 양성과정을 듣고 난 뒤 같은 수업을 들은 동기끼리 어떤 분야가 가장 관심이 가는지 이야기할 자리가 있었다. 동일한 교육을 받은 직후였지만 각자 자신이 더 끌리는 분야가 달랐다. 누군가는 꽃에 푹 빠졌고 누군가는 곤충에 흥미를 보였다. 그때 나와 가까운 친구는 새가 재미있다고 했다. 더 나아가 누군가는 산에 관심이 생겨 산을 사야겠다고도 하고 누군가는 다른 자격증에 관심을 표시하기도 했다. 각자가 그 쪽으로 조금씩 깊어지겠구나 생각했었다.이제는 매해 봄 날 아침이면 새소리가 울려 퍼지는 숲을 일부러 찾아 간다. 예전처럼 새들의 노랫소리가 아름답다는 생각과 동시에 이제는 어떤 새일까 하는 궁금하기도 하다. 또 새들은 도대체 무슨 말을 이렇게 많이 주고받는 것일까라는 의문도 든다. 언어는 인간만의 특권이라 하지만 나는 자연에 대해 알면 알수록 이렇게 많은 동물들과 식물들이 우리 인간과 방식은 다를지라도 그들만의 의사소통을 하는 것은 너무나 당연하게 느껴진다. 그래서 그들이 어떤 이야기를 나누는지가 더욱 궁금하다.나처럼 이런 호기심에서 출발해 세계 최초로 동물이 말을 한다는 사실까지 과학적으로 증명해내고, 동물언어학을 창시한 사람이 바로 <나에게는 새의 말이 들린다>의 저자 스즈키 도시타카씨다. 그의 출발은 평범한 우리와 다르지 않았다. 어린 시절 공벌레, 메뚜기, 사슴벌레들을 좋아해 집에서 키우기도 했고 세뱃돈으로 모아 산 쌍안경으로 새들을 관찰하기도 했다. 다른 점이 있다면 그 때 가지게 된 관심과 의문을 지속하며 아름답고 정확하며 끈질긴 과학연구로 이어갔다는 사실이다. 그가 처음으로 과학연구의 주제를 정한 계기가 된 한 장면이 책 속에 담겨 있다.대학 3학년 겨울, 저자는 탐조지로 유명한 가루이자와를 방문하여 새들의 행동을 관찰하건 중 혼종무리(박새, 북방쇠박새, 곤줄박이, 진박새, 동고비 같은 작은 새를 중심으로 쇠딱따구리, 오색딱따구리, 청딱따구리 같은 딱따구리류까지 모이는 커다란 새의 무리)의 의사소통에 관심을 가지게 된다. 해바라기 씨앗을 발견하거나 맹금류가 등장하면 무리를 향해 노래하는 박새와 북박쇠박새를 보며 이런 생각을 하게 된다.그리고 그것이 새의 언어를 연구해야겠다는 출발점이 된다.하지만 새를 연구하는 과정은 쉽지 않았다. 자료를 조사하는 과정에서의 육체적 어려움(쌀만으로 한달 살기, 오지에서 혼자 몇 달 지내기)뿐 아니라 연구비용을 조달하기 위한 아르바이트(메뚜기 채집 조사)도 해야 했고 그렇게 애써 모은 데이터도 실험의 결함을 발견하고 폐기해야 하는 순간도 있었다.하지만 저자는 그 때마다 실망하거나 포기하기 보다는 그 경험을 자신이 성장하는 거름으로 썼다고 생각하며 다시 일어선다. 그리고 다시 깊이 고민하고 꾸준히 조사하고 데이터를 축적하고 정리하며 그 결론을 바탕으로 다음 연구를 이어가는 과정을 반복한다. 그의 연구과정을 읽으며 그의 인내와 성실성 그리고 꾸준함에 감탄하게 된다.거기다 이렇게 연구하며 알게 된 사실들을 다른 사람들에게 전달하여 '인간이 가장 우월한 존재'라는 환상에 사로잡힌 '개구리 인간'들을 구출하기 위한 '개구리 인간 구출 작전'을 펼친다. 바쁜 연구과정 속에서도 SNS도 하고, 라디오나 TV에도 출연하고, 교과서에 글도 쓰고, 이 책도 썼다.그런 의도로 쓰여진 이 책의 좋은 점 중 하나는 세계적으로 인정받는 과학자가 썼지만 어려운 과학용어를 전혀 사용하지 않고 친구가 말하듯 다정하게 설명해 준다는 것이다. 또 각 장이 너무 길지 않고 앞의 내용과 잘 연결되며 흥미롭기까지 하다. 과학 연구 능력에 글쓰기 능력까지! 저자의 놀라운 에너지와 능력 그리고 자연과 사람을 사랑하는 마음에 책을 읽는 동안 마음이 따뜻해지고 즐겁다. 이런 그의 자연과 인간에 대한 사랑은 어디서 온 것일까 생각해 보았는데 아마도 스승에게서 배운 것이 아닐까 추측된다.대학원에 진학하고 존경하는 교수님과 맥주 한 잔 하면서 이야기를 나누는 자리가 종종 있었는데 평생을 신천옹에 대해 연구하고 서식지를 보호해 오신 교수님께 저자가 했던 질문과 답변 중 가장 기억에 남는 것은 아래의 내용이었다.무겁지 않게 하지만 진지하게 새의 말을 들어온 이야기를 전달하는 이 책은 자연과 새에 관심 있는 사람, 순수한 호기심을 꾸준한 노력으로 성과를 만들어 가는 것에 흥미가 있는 사람 그리고 그냥 길에서 들리는 들새의 소리에 호기심이 생긴 사람들 모두에게 즐거움과 의미를 전달해 줄 것이라 생각하며 강력 추천한다.