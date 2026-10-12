정동영 "한미동맹 전혀 이상 없어, 경질시킬 것은 편향된 동맹관"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 2026.10.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정동영 통일부 장관이 미국과의 정보협력 문제를 한미동맹의 위기로 규정하며 자신의 경질을 요구한 국민의힘을 향해 "경질시켜야 할 것은 편향된 동맹관"이라고 반박했다. 한미 간에 의견 차이가 있더라도 이를 동맹의 균열이나 파탄으로 받아들여서는 안 된다는 것이다.정 장관은 12일 오전 정부서울청사에서 열린 출입기자 간담회에서 한미동맹 위기론과 관련해 "동맹은 가치를 공유하지만 이해관계는 같을 수도 있고 상충할 수도 있다"고 말했다.그는 미국과 동맹관계를 맺고 있는 나라들도 안보와 통상 문제를 놓고 미국과 협상하고 있다면서, 한국 역시 국익과 자율성을 지키기 위해 미국과 의견을 조율해야 한다는 입장을 밝혔다.특히 미국의 요구를 모두 수용하는 것만이 동맹을 유지하는 방법은 아니라는 점을 강조했다. 정 장관은 지난달 22일 열린 한미 정상회담에 대해서도 알려진 것보다 훨씬 깊고 진지한 논의가 이뤄졌다고 평가하며, 한미동맹에 문제가 있다는 주장을 일축했다.앞서 국민의힘 장동혁 대표는 지난 11일 미국의 대북정보 공유 제한과 한미 정보기관 간 협력 문제 등을 거론하며 한미동맹이 파탄으로 가고 있다고 주장했다. 그러면서 정 장관과 이종석 국가정보원장을 동맹 균열의 책임자로 지목하고 즉각적인 해임을 요구했다.정 장관은 이러한 요구를 색깔론이라고 규정했다. 그는 "퇴출시켜야 할 건 2026년의 색깔론"이라며 정치적 시각에 따라 외교·안보 현안을 판단해서는 안 된다고 강조했다.또 "파란 안경, 빨간 안경으로 보면 그 색깔만 보인다"면서 선입견을 벗어나 한미관계의 실상을 살펴야 한다고 말했다.미국이 한국에 제공하는 대북정보의 일부 공유를 제한한 문제에 대해서도 정 장관은 미국 측의 판단에 이의를 제기했다.논란은 정 장관이 지난 3월 국회 외교통일위원회에서 북한의 우라늄 농축시설이 영변과 강선 외에 평안북도 구성에도 있다고 언급하면서 불거졌다. 이후 미국이 해당 발언을 문제 삼아 정보공유를 일부 제한한 것으로 알려졌다.그러나 정 장관은 지난해 7월 14일 통일부 장관 후보자 인사청문회에서도 구성의 우라늄 농축시설을 언급했다며 "이번엔 미국이 틀렸다. 7월 발언을 놓친 것"이라고 말했다.미국이 장관 취임 이후의 발언만 문제 삼고, 그보다 앞서 국회의원 신분으로 했던 발언은 고려하지 않았다는 주장이다. 정 장관은 이 같은 입장을 방한한 미국 측 차관보에게 전달했고, 강경화 주미대사에게도 설명을 요청했다고 밝혔다.미국 정보기관 고위 관계자가 방한하고도 이종석 국정원장을 만나지 않았다는 이른바 '국정원 패싱' 보도에 대해서는 사실관계가 틀린 보도라고 반박했다. 직접 확인한 결과 양측의 만남이 있었다는 설명이다.