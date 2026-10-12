박수현 "송전선로 문제 도지사로서 가장 큰 짐이자 압박"

큰사진보기 ▲박수현 충남지사 ⓒ 이재환 관련사진보기

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박수현 충남지사가 12일 충남도청 대회의실에서 '민선 9기 출범 100일' 기자회견을 열고, 송전선로 건설 문제에 대해 "도지사로서 가장 큰 짐이자 압박"이라고 밝혔다.앞서 지난 6일 박 지사는 충남 홍성군을 방문해 주민들의 송전선로 반대 집회에 즉석에서 합류해 눈길을 끌었다. 최근 충남 전역에서는 충남을 관통하는 한전의 송전선로 건설 계획에 대한 반발이 지속되고 있다.이날 기자회견에서도 충남 전역에서 벌어지고 있는 송전선로 건설 관련 갈등 문제에 대한 질문이 나왔다. 이에 대해 박 지사는 "(송전선로 문제는) 도지사로서 가장 큰 짐이자 압박이다. 중앙정부와 소통하고 있다. 그러나 충남도지사 차원에서 소통한다고 해서 (해결)될 문제는 아니다. 충청 광역연합과 전국 시도지사와 함께 연대해서 풀어야 할 문제이다. 그렇게 활동하고 있다"라고 말했다.그러면서 금산 지역을 관통하는 송전선로 노선을 예로 들었다. 박 지사는 "(금산의 경우) 대둔산 우측으로 통과하는 노선은 5개 마을이 영향을 받는다. 반면 대둔산의 서쪽(좌측)으로 통과하면 한 개 마을이 통과마을이 된다. (대둔산) 도립공원의 가장자리를 통과하게 된다. 하지만 이 노선은 다섯 개 마을을 보호하게 된다"라고 말했다.그러면서 "도립공원에 송전선로가 통과하는 부담이 있지만 사람이 더 중요하다. 그런 대안까지도 정부에 제시를 하고, 또 이 한 개 마을이 지나는 노선도 100% 지중화할 것을 요구하고 있다"라고 말했다. 이어 "지역 주민들이 100% 동의할 수는 없겠지만, 많은 주민들이 동의할 수 있도록 최적 대안을 만들어 가는 것이 중요하다고 생각한다"라고 밝혔다.충남의 각 시군은 경찰학교 유치와 한국남동·남부·동서·서부·중부발전의 5개 발전공기업의 통합본사 유치 문제 등으로 경쟁을 벌이며 신경전을 벌이고 있다. 이에 대해서도 박 지사는 "도내 경쟁이 (충남 유치 관련) 경쟁력을 약화 시키는 것은 아니다. 중앙정부의 공모 사업에 각 시군의 강점을 가지고 도전하는 것은 권장할 만한 것이다. 각자의 경쟁력을 가지고 최선을 다해 설명하면 된다"라고 말했다.한편 박 지사는 '취임 100일'을 자신이 직접 만든 사자성어 '양종옥전(良種沃田)으로 표현했다. 박 지사는 이날 기자회견에서 "지난 100일은 치열하고 가슴벅찬 시간이었다. 아낌없는 신뢰와 성원을 보내주신 것에 감사하다"라고 운을 뗐다.이어 "지난 100일 짧은 시간이었고 준비 과정이었다. 사자성어로 '양종옥전(良種沃田)'이라고 표현하고 싶다. 좋은 씨앗과 비옥한 밭이란 뜻이다. 튼실한 씨앗을 가려 골랐다고 생각한다. 좋은 씨앗이 뿌려질 비옥한 땅을 마련하기 위한 시간이었다고 생각한다"라고 덧붙였다.