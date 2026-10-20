네 번째 '10월', 아직 무엇을 기억해야 하는지 모릅니다

큰사진보기 ▲10·29 이태원참사 진상규명 청문회10·29 이태원참사 진상규명 청문회가 3월 12일 오전 서울 중구 은행회관에서 열렸다. 송해진 유가족협의회 위원장이 유가족 진술을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이태원 참사 검경합동수사팀은 철저히 수사하라!10.29 이태원 참사 유가족협의회와 10.29 이태원 참사 시민대책회의 주최로 3월 26일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '10.29 이태원 참사 검경합동수사팀은 특조위 청문회에서 제기된 의혹 철저히 수사하라 - 10.29 이태원 참사 유가족협의회 긴급 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲10.29 이태원참사 3주기 즈음인 2025년 10월 25일 오후 서울 용산구 이태원참사 현장에서 희생자 유가족이 고인의 넋을 기리며 묵념하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 송해진은 10.29 이태원참사의 159번째 희생자 이재현의 어머니이자, 10.29 이태원참사 유가족협의회 전(前) 위원장입니다. 열일곱 살 재현이는 참사 현장에서 살아 돌아왔지만 함께 갔던 친구 둘을 잃었고, 그 상처를 견디며 지내다 그해 12월 세상을 떠났습니다.

2026년, 이태원 참사는 여러분에게 어떤 기억으로 남아 있습니까. 이 질문을 드리면서도 한편으로는 마음이 조심스럽습니다. 유가족인 저 역시 선뜻 답하지 못하기 때문입니다. 슬픔이 옅어져서가 아닙니다. 무엇을 기억해야 하는지 아직 알지 못하기 때문입니다.해마다 10월이 되면 많은 분들이 이태원을 다시 떠올려 주십니다. 거리에서, 기억 공간인 별들의집에서, 저마다의 자리에서 함께 슬퍼해 주신 그 마음에 깊이 감사드립니다. 이맘때면 정부와 국회도 기억 공간을 찾아와 진상규명과 지원을 약속합니다. 그러나 10월이 지나면 그 약속들이 다시 잊힌다는 것을 유가족들은 이제 알고 있습니다. 그렇게 네 번째 10월을 맞았지만 그날에 대해 우리가 새로 알게 된 것은 많지 않습니다.이태원 참사는 '국가가 해야 할 일을 하지 않아서 일어난 참사'입니다. 많은 사람이 모일 것을 알면서도 대비하지 않았고, 위험을 알리는 신고가 이어졌는데도 제대로 움직이지 않았습니다. 과거 국가가 시민의 생명을 앗아간 사건들이 주로 국가의 직접적인 폭력에서 비롯됐다면, 오늘날의 사회적 참사는 국가가 마땅히 해야 할 일을 하지 않은 데서 비롯되는 경우가 많습니다.그런데 하지 않은 일은 누군가 끝까지 밝혀내지 않으면 잘 드러나지 않습니다. 그날 그 골목에 왜 국가가 없었는지, 누가 무엇을 알았고 무엇을 하지 않았는지가 밝혀져야 우리는 비로소 무엇을 기억해야 하는지 알 수 있습니다. 기억은 시대에 따라 새롭게 쓰이기도 하지만, 그 바탕이 될 사실이 밝혀지지 않는다면 기억은 시작될 수조차 없습니다. 유가족들이 '진상규명이 추모의 시작'이라고 말씀드려온 것도 그 때문입니다.그러나 하지 않은 일의 책임을 묻기란 참으로 어렵습니다. 1심 법원은 용산경찰서장 등 몇몇에게는 유죄를 선고했지만, 서울경찰청장과 용산구청장에게는 참사를 예견할 수 없었다는 이유로 무죄를 선고했습니다. 감사원의 감사는 징계 한 건 없이 끝났습니다. 책임은 그렇게 흩어졌고, 그사이 그날의 진실도 흐려졌습니다.기억의 빈자리는 그대로 남아 있지 않았습니다. 진실이 있어야 할 자리를 왜곡과 혐오의 말들이 먼저 차지했습니다. 참사 다음 날 정부는 '참사'를 '사고'로, '희생자'를 '사망자'로 바꿔 부르기로 했습니다. 고위 공직자와 정치인들은 책임을 비켜 가는 말을 했고, 뒤이어 희생자와 피해자를 향한 혐오도 늘어났습니다. 책임 있는 자리에 있는 이들의 말이 혐오를 허락하는 신호가 된 것입니다. '놀러 가서 그렇게 된 것'이라는 말은 4년이 지난 지금도 피해자들을 따라다닙니다.그날 골목에서 살아 돌아온 이들조차 이런 말들 앞에서 다시 상처를 입어야 했습니다. 올해 특별법에 2차 가해를 금지하는 조항이 생겼지만, 이를 어겼을 때 책임을 물을 조항은 마련되지 않았습니다. 기억이 비어 있는 것보다 더 두려운 것은 그 자리가 왜곡된 말들로 채워지고 굳어지는 일입니다.그렇다면 진실을 밝히는 일은 지금 어디까지 와 있을까요. 진상규명을 맡은 특별조사위원회는 유가족과 시민들이 오랜 시간 거리에서 호소한 끝에 만들어진 기구이고, 조사를 시작한 지 1년 4개월이 지났습니다. 그러나 진상규명은 기대만큼 앞으로 나아가지 못했습니다.그사이 위원장이 중도에 물러났고, 내부 갈등 속에서 조사 인력은 흔들렸습니다. 조사가 어디까지 왔는지 피해자에게 설명하고 그 의견을 듣는 자리도 부족했습니다. 특조위의 활동 기한은 원래 올해 9월까지였지만, 특별법이 개정되면서 1년 더 늘어났습니다. 최종 보고서는 빨라야 5주기를 넘겨 나오게 됩니다.참사를 수사해 온 검경합동수사팀은 지난 9월 활동을 마쳤고 지금은 임시 체제로 이어지고 있습니다. 주요 책임자들의 항소심 재판은 특조위 조사 결과를 기다리며 멈춰 있습니다. 진실을 밝혀야 할 조사와 수사, 재판이 모두 제자리에 머물러 있는 셈입니다. 진상규명이 늦어지는 만큼 책임을 묻는 일도, 제도를 고치는 일도, 피해자 지원을 마련하는 일도 함께 미뤄지고 있습니다.피해자를 대하는 정부의 모습도 크게 다르지 않습니다. 유가족들은 지난해 여름, 피해자들이 필요한 정보를 쉽게 찾아볼 수 있는 온라인 공간을 마련해 달라고 행정안전부에 요청했습니다. 피해자들은 전국에 흩어져 있고, 외국인 희생자의 가족들은 먼 나라에 있어 직접 연락하고 안내하는 것만으로는 닿기 어려운 분들이 많기 때문입니다. 그 공간은 요청한 지 1년이 훌쩍 지난 이제야 문을 연다고 합니다. 피해자들이 기다려 온 시간을 생각하면 너무 늦은 행정입니다.참사는 윤석열 정부에서 일어났고, 참사를 '사고'로 축소하며 책임을 피하려 한 것도 그 정부였습니다. 그러나 진상을 끝까지 밝히는 일은 이제 지금의 정부와 국회에 주어진 몫입니다. 특조위 조사는 이 정부 들어 본격적으로 시작됐고, 남은 1년도 이 정부와 국회 임기 동안 진행됩니다. 이번에 진실이 밝혀지지 않는다면 그 책임은 결코 가볍지 않을 것입니다.정부는 특조위의 자료 제출 요구에 성실히 협조해야 합니다. 국회는 특조위가 제 역할을 하고 있는지 정기적으로 살피고 점검해야 합니다. 지금의 특별법은 활동이 모두 끝난 뒤의 최종 보고 외에는 특조위가 국회에 보고하도록 정해 두지 않았습니다.그렇다면 국회가 먼저 나서서 조사 경과를 직접 묻고 들어야 합니다. 해마다 이맘때면 정부는 피해자 지원의 실적을 앞세웁니다. 그러나 피해자들에게 필요한 것은 보여 주기식 형식적 지원이 아니라, 일상을 지속하는 데 실제로 도움이 되는 지원입니다.참사의 기억은 한 사람이 홀로 간직하는 것이 아니라 우리 사회가 함께 만들어 가는 것입니다. 유가족들만으로 그 빈자리를 채워 가기에는 힘이 많이 부족합니다. 지난 4년 동안 유가족들이 거리에 설 수 있었던 것은 곁을 지켜 주신 시민 여러분이 계셨기 때문입니다. 정부와 국회 그리고 특조위를 움직이는 힘은 결국 시민의 목소리에서 나옵니다.올해 10월, 추모의 자리에 그날의 진실을 묻는 목소리도 함께 더해 주십시오. 그래야 내년 이맘때 같은 질문 앞에서 우리가 조금 더 분명하게 답할 수 있을 것입니다.