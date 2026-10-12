"대통령이 역술인인가" 민주당, '대구 사고 때 골프' 공세에 맞대응

큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 최고위원이 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

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이재명 대통령이 지난 10일 대구 상가 천장 붕괴 사고 당시 골프장에 있었던 것을 두고 주진우 국민의힘 의원이 맹공을 퍼붓자, 더불어민주당 지도부는 "대통령이 어떻게 사고를 예측하나"라며 맞대응에 나섰다.최민희 민주당 최고위원은 12일 오전 최고위원회의에서 "추경호 대구시장은 왜 대구 천장 붕괴 사고를 미리 예측하고 막지 못했나. 이렇게 물으면 국민의힘은 '추 시장이 어떻게 먼저 사고를 예측하냐' 할 것"이라면서 "(대통령도) 똑같다. 어떻게 사고를 예측하나. 대통령이 무슨 역술인이라도 되며 신이라도 내려야 된단 말인가"라고 말했다. 주 의원이 자당 소속인 추경호 시장에겐 책임을 묻지 않고 이 대통령만 공격한다는 뜻이다.이어 "대통령은 사고를 보고 받고 경찰청장 직무대행과 직접 통화해 인명 피해 상황을 확인했고 신속한 구조와 사고 수습을 지시했다"라며 "주진우 의원은 진정 '대구 천장 붕괴 사고' 사고 수습이 걱정되는 건가, 아니면 대통령 공격에만 혈안이 돼 있는 건가"라고 지적했다.언론 보도 방식에도 불만을 드러냈다. 최 최고위원은 전날부터 네이버 포털에 올라온 관련 기사를 이날 오전 8시께 검색한 결과 140건이었다며 "청와대가 사고 대응 경위를 구체적으로 설명했음에도 주진우식 자극적 표현과 정치 공방이 보도의 중심"이라고 했다.그러면서 "마치 주 의원이 기침을 하면 언론은 폐렴이라고 기사 쓰는 새로운 주진우 저널리즘이 탄생한 거 아닌가"라며 "대구 천장 붕괴 사고와 대통령의 예측·휴일 동선을 연결시키는 건 무리지 않나"라고 비판했다.그는 "지금 우리가 할 일은 대구 사고의 수습책을 빨리 마련하는 일, 그래서 대구 시민의 안전을 지키는 방법을 찾는 일"이라며 "주 의원은 제발 말도 안 되는 대통령 흠집 내기, 정쟁화를 덜하면 안 되겠나. 언론도 빨리 주진우 저널리즘에서 벗어나길 바란다"라고 덧붙였다.박선원 최고위원도 이 대통령이 사고 당시 태릉 체력단련장에서 보고를 받고 지시할 수 있는 상태였다며 반박에 가세했다.그는 "군에서 유지하는 체력단련장은 근무처"라며 "왜 군부대 옆에 별도의 체력단련장을 유지하겠나. 24시간 내에 비상 대기 태세를 유지하라는 체력단련장 관리 지침이 있어서 그렇게 하는 것"이라고 주장했다. 이어 "대통령이 체력단련장에 계셨고 사건에 대해 보고를 받았고 지시를 했다"며 "어디 민간 골프장에 휴양 가신 게 아니다"라고 강조했다.박 최고위원은 "언제나 추가적으로 상황 보고를 받으면 지시할 수 있는 상태에서 근무 태세에 있었다"라며 "추경호 시장이나 제대로 똑바로 하라"고 말했다.앞서 주 의원은 11일 기자회견을 열고 이 대통령이 대구 상가 천장 붕괴 사고 당시 골프장에 있었다며 "SNS로 쇼만 하면서 대형 참사 때는 국민 몰래 황제 골프를 치나. 국가정보자원관리원 화재, 대한민국 해군 장병 실종 때에 이어 벌써 세 번째"라고 비판했다.또한 "대구 사고 1차 구조작업이 오전 10시 40분에 완료됐는데 청와대 입장은 무려 2시간 뒤인 낮 12시 30분에 나왔다"며 "10월 10일 분 단위, 초 단위로 붕괴 사고에 어떻게 대응했는지 밝히고, 해군 장병 실종 때 누구와 골프를 쳤고 골프비는 특수활동비로 냈는지 국민 앞에 설명하라"고 요구했다.청와대 대변인실은 주 의원이 기자회견을 열기 10분 전 입장문을 내고 "이 대통령은 어제(10일) 가족과 함께 태릉 골프장을 찾았다. 대통령은 현장에서 대구에서 발생한 상가 천장 붕괴 사고를 보고받았다"라며 "대통령의 사적인 비공개 일정을 정치적 공방에 활용하는 것에 유감을 표한다"라고 밝혔다.