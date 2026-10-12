청주충북환경련 "청주 관통 345kV 송전선로 반대"

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청주충북환경운동연합은 11일 성명을 통해 청주를 남북으로 관통하는 345kV 신서원개폐소~신진천 송전선로 건설에 반대한다며 지역 주민들의 공동 대응을 촉구했다.지난 8일 오스코에서 열린 345kV 신서원개폐소~신진천 송전선로 입지선정위원회 4차 회의를 통해 최적 경과대역이 확정됐다.최적 경과대역에는 청주시 현도면·문의면·남이면·강내면·오송읍·옥산면·오창읍 등 7개 읍면과 천안시 동면, 진천군 문백면과 진천읍이 포함됐다.청주충북환경련은 대상 지역 대부분이 청주에 해당한다는 점에서 사실상 청주를 남북으로 관통하는 송전선로 건설 계획이라고 지적했다.청주충북환경련은 경기 남부지역의 안정적인 전력 공급을 위해 충북을 이용하는 것이라며 "전기를 생산한 지역에서 소비하는 지산지소 원칙이 지켜지지 않은 채 초고압 송전선로를 통해 전력을 멀리 보내고, 그 부담을 발전소 인근과 송전선로 경과지역 주민에게 지우는 환경적으로 부정의한 사업"이라고 비판했다.청주충북환경련은 한전이 사업 추진 여부와 송전선로의 시점·종점 등 주요 사항을 정해 놓은 상황에서 주민들이 결정할 수 있는 것이 사실상 없는데도 한전이 주민들이 주도한 입지선정위원회라고 합리화하는 것은 주민간 갈등만 부추기는 것이라고도 비판했다.해법으로 청주충북환경련은 범주민대책위 구성을 제시했다. 앞서 옥산지역 주민들이 신계룡~북천안 송전선로 건설 반대 활동에 주도적으로 참여해 입지선정위원회 결정을 부결시키는 성과를 거뒀기 때문이다.청주충북환경련은 송전탑충북대책위 등 시민사회 연대체를 중심으로 주민들과 공동 대응에 나서겠다는 입장이다. 이 단체는 "이제는 지역 주민들이 행동해야 할 때"라며 "용인 반도체 산업단지 전력 공급을 위한 송전선로 건설을 막기 위해 청주시민과 함께 끝까지 투쟁하겠다"고 밝혔다.