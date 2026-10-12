'쓰레기' 찍으면, AI가 폐기물 식별부터 배출 방법까지 알려준다

큰사진보기 ▲기후에너지환경부와 과학기술정보통신부은 모바일 애플리케이션 '내 손안의 에이아이(AI) 폐기물 처리 도우미, 가져가'의 실증을 오는13일부터 서울특별시 은평구 주민을 대상으로 시작한다. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲모바일 어플리케이션 '가져가' 개요 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

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쓰레기를 스마트폰으로 촬영하면 인공지능(AI)이 폐기물 종류를 알아서 인식하고, 지역별 배출 방법부터 대형폐기물 수수료 결제까지 원스톱(한 번에) 처리해주는 서비스가 시작된다.과학기술정보통신부와 기후에너지환경부는 12일 공공 에이엑스(AX) 프로젝트의 하나로 개발 중인 모바일 애플리케이션 '내 손안의 AI 폐기물 처리 도우미, 가져가'의 시범 서비스를 오는 13일부터 서울 은평구 주민을 대상으로 시작한다고 밝혔다.'가져가'는 지역마다 다른 폐기물 배출 규정과 절차를 인공지능 기술로 안내해 주민 편의를 높이기 위해 개발됐다. 폐기물의 종류를 확인하고 올바른 분리배출 방법을 안내받는 것은 물론, 대형폐기물 배출 신고와 수수료 결제까지 한 번에 처리할 수 있도록 설계됐다.주요 기능은 폐기물 자동 식별, 지역별 맞춤형 배출 안내, 대형폐기물 수거 신청 등이다.먼저 사용자가 스마트폰 카메라로 폐기물을 촬영하면 인공지능이 품목을 자동으로 인식하고 분류한다. 이어 사용자 위치정보(GPS)를 바탕으로 해당 지방자치단체의 배출 규정에 맞춰 배출 요일과 수수료, 분리배출 방법 등을 안내한다.대형 가구와 가전제품 등 대형폐기물은 배출 신고부터 수수료 결제까지 앱 안에서 일괄 처리할 수 있다. 그동안 주민들이 폐기물 종류와 배출 방법을 별도로 확인하고, 대형폐기물 수거 신청과 결제를 각각 진행해야 했던 불편을 줄이겠다는 취지다.정부는 이번 은평구 실증을 통해 인공지능의 폐기물 식별 정확도와 서비스 편의성, 시스템 안정성 등을 집중적으로 검증할 계획이다. 실증 과정에서 확보한 사용자 의견과 운용 데이터를 활용해 서비스를 개선하고, 지방정부의 도입 수요와 유지관리 여건 등을 종합적으로 고려해 단계적으로 확대한다는 방침이다.홍성완 과학기술정보통신부 정보통신정책관은 "'가져가'는 국민의 일상을 한층 더 편리하게 해주는 인공지능 서비스로서 의미가 크다"며 "앞으로도 인공지능의 혜택을 국민이 실질적으로 체감할 수 있도록 관계부처와 긴밀히 협력해 다양한 인공지능 서비스를 준비해 나가겠다"고 말했다.김고응 기후에너지환경부 자원순환국장은 "복잡한 폐기물 배출 절차로 인한 국민 불편을 해소하고 올바른 분리배출 문화가 정착될 수 있도록 인공지능 기반의 자원순환 행정을 적극 추진하겠다"며 "은평구 시범 운영을 통해 지방정부 현장 여건에 최적화된 안정적인 모범사례를 만들어 가겠다"고 밝혔다.'가져가'는 과기정통부 공공 AX 프로젝트 20개 과제 가운데 국민체감 분야 사업으로 추진됐다. 전담기관은 정보통신산업진흥원(NIPA), 협력기관은 한국환경공단이며, 교림소프트 컨소시엄이 서비스를 개발하고 있다. 사업 기간은 2025년 10월부터 2026년 12월까지로, 전체 사업비는 33억8000만 원이다. 이 가운데 국비는 25억5000만 원이다.은평구 주민이라면 누구나 13일부터 구글 플레이스토어 또는 애플 앱스토어에서 '가져가' 앱을 내려받아 이용할 수 있다.