이번엔 공수완박?... "만만한 경찰 감찰기구 전락 우려"

큰사진보기 ▲오동운 고위공직자범죄수사처장이 윤석열 강제구인 시도를 예고한 지난해 1월 22일 오전 경기도 과천시 정부과천종합청사 내 공수처 정문 입구에 취재진이 보이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"만만한 경찰 감찰 기구로 전락할 것 같다."

"대통령 등 권력자 비위 범죄는 복수의 수사 기관이 경쟁해야 한다."

큰사진보기 ▲서울 중구 수표동 중대범죄수사청(중수청). ⓒ 권우성 관련사진보기

"검찰의 윤석열 구속취소 즉시항고 포기 사태를 떠올려 보십시오. 불과 1년 전입니다."

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'검수완박'을 내걸고 공소청과 중대범죄수사청(중수청)을 출범시킨 여당 일각에서 고위공직자범죄수사처(공수처) 재편을 시도하고 있다. 대통령과 국회의원에 대한 공수처 수사 권한은 중수청으로 이관하고, 공수처를 판·검사, 중수청 수사관 등 수사·사법 공직자 비위 전문 수사 기관으로 개편하겠다는 구상이다.국회 법제사법위원회 소속 김기표 더불어민주당 의원 등은 지난 7일 국회에서 '공수처 기능 전면 개편'을 주제로 세미나를 열고 위와 같은 개편 구상을 구체화했다. 김 의원은 "공수처 수사 대상자를 줄이되 경찰·검사·법원 공무원 등 대상자의 모든 범죄를 깊이 수사하도록 해야 한다"고 말했다. 현재 공수처는 대통령과 국회의원을 비롯해 3급 이상 고위 공직자들의 직무 관련된 범죄 등을 수사할 수 있다(공수처법 제2조).<오마이뉴스> 취재 결과, 공수처 내부는 "공수처 설립 취지에 반할 뿐만 아니라 공수처를 고사 시키는 방향"이라며 여당 개편안에 반발하는 분위기다.익명을 요청한 공수처 관계자 A씨는 12일 <오마이뉴스>와의 통화에서 대검찰청이 법원의 윤석열 구속취소 결정에 즉시항고를 포기한 일을 언급했다. 내란우두머리 사건 1심 재판부 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 지난해 4월 '구속기간이 만료된 뒤 기소가 이뤄졌다'며 윤석열 구속취소를 결정하자 대검은 여기에 불복하지 않고 윤석열 석방을 지휘했다.당시 검찰 수사팀은 윤석열 구속 기간(10일)을 계산할 때 관례대로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 이뤄진 날짜를 제외했지만, 법원은 심사에 소요된 시간(33시간 13분)만 제외해야 한다고 판단해 논란이 일었다. 대검은 수사팀 이견에도 즉시항고를 포기했다.A씨는 위 사례를 예로 들며 대통령과 국회의원에 대한 수사 권한을 중수청이 독점하게 되는 구조 설계가 여당 개편안의 문제라고 지적했다. 그는 "만약 공수처가 (12.3 내란 당시) 현직 대통령 윤석열에 대한 수사권이 없어서 체포·구속영장도 법원에 청구할 수 없었다면, 검찰이 윤석열에 대해 불구속 수사했을 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.이어 "대통령과 국회의원 같은 권력자에 대한 수사는 경합적 수사 관할로 유지해야 한다"며 "아무리 공수처가 성과가 미약한 조직이라는 평가를 받더라도 수사 가능성을 열어 수사 기관이 상호 견제할 수 있도록 해야 한다"고 설명했다.독립기관인 공수처와 달리 중수청이 행정안전부 장관 지휘를 받는 점도 한계로 거론했다. A씨는 "권력자가 인사로 중수청 한 곳만 제어하면 자신들에 대한 수사를 안 하거나 못 하게 할 수 있다"며 "중수청은 경찰처럼 인사에 영향을 받는 조직이기 때문에 정치적 영향을 받기 쉽지만, 공수처는 독립 기관이라는 존재 자체 의미가 크다"고 설명했다.수사 과정에서 행사할 수 있는 권한의 차이도 거론했다. A씨는 "중수청이 대통령과 국회의원을 수사할 수 있게 되더라도 공소청에 체포·구속·압수수색 영장 청구를 신청해야 한다"며 "공수처는 기소권이 없지만, 독립된 검사가 수사 중 법원에 영장을 직접 청구할 수 있다. 독립된 수사의 신속함을 기할 수 있는 것"이라고 덧붙였다. 그러면서 "논의되는 개편 방향은 고위공직자에 대한 성역 없는 수사를 목표로 한 공수처의 설립 취지와 전혀 맞지 않다"고 덧붙였다.또 다른 관계자 B씨는 "현행법 체계에서 광역단체장, 국회의원 등 고위공직자에 대한 수사가 진행 중인데 (관련 법안이 개정된다면) 수사를 더 이상 할 수 없게 된다"며 "구성원들도 (개편 논의에) 큰 충격을 받고 있다"고 말했다.이어 "일부에서 사법 공직자 수사 전문성을 갖추고 수사에 집중해 실적을 낸다면 나쁘지 않다는 의견이 있다"면서도 "현 정권의 레임덕(권력 누수 현상)이 오면 그에 대한 수사를 모면하고자 하는 것이 아닌가 하는 우려도 있다"고 강조했다.B씨는 "현실적으로는 계륵 같은 공수처를 고사 시키기 위한 '빌드업'이 아닌가 의심된다"며 "공수처가 (비교적) 만만한 경찰 감찰 기구로 전락하게 되면, 경찰은 공수처 간부 뒷조사로 보복하는 치킨게임이 벌어질까 걱정된다"고 주장했다.