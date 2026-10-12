장동혁 "감옥엔 골프장·스마트폰 없다... 이재명, 미리 준비하라"

"감옥에는 골프장도 없고 스마트폰도 없다. 이재명 대통령, 미리 준비하시기 바란다."
장동혁 국민의힘 대표가 지난 10일 대구 상가 천장 붕괴 사고 당시 이재명 대통령의 골프 라운딩 논란을 거론하면서 한 말이다.
청와대는 전날(11일) 주진우 국민의힘 의원의 관련 기자회견 예고에 이 대통령이 가족들과 함께 태릉골프장을 방문한 사실을 확인하면서도 대통령의 사적 일정을 정쟁화하는 데 대해 유감을 표한 바 있다(관련기사 : 청와대 "정치적 공방 유감"... 주진우 "내로남불" https://omn.kr/2k2n6
).
하지만 국민의힘은 12일 이를 아랑곳하지 않고 공세를 확대하고 나섰다. 장 대표는 대통령의 골프를 '직무포기'에 빗댔고, 사고 현장을 직접 찾았던 김승수 의원은 구조가 끝난 뒤에야 대통령의 인명 구조 지시가 알려졌다며 실제 보고·지시 경위를 따져 물었다.
국민의힘은 더 나아가 지난 7월 해군 장병 실종 당시 제기됐던 골프 의혹까지 다시 제기하면서, 대통령 취임 이후 골프장 출입 기록과 비용까지 공개하라고 압박했다.
박근혜까지 소환한 장동혁 "관저가 직무유기면 골프장은 직무포기"
장 대표는 이날(12일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "요즘 이재명 대통령 관심사는 골프와 SNS밖에 없는 것 같다"라며 포문을 열었다.
그는 이 대통령이 성남시장 시절 전직 대통령 박근혜씨의 '세월호 7시간'을 비판했던 일을 언급하며 "(박씨가 있었던) 관저가 직무유기면 (이 대통령이 있었던) 골프장은 아예 직무포기인가?"라고 반문했다. 이어 "청와대는 골프장에서 보고받고 전화로 지시했다고 한다"라면서 "골프 치면서 실시간 보고와 구조 지휘가 가능합니까? 이재명과 어제명이 왜 이렇게 다른 것입니까?"라고도 몰아세웠다.
또한 장 대표는 "낮에는 가족 골프 치고 와서 밤에는 SNS 하기 바쁘다"라며 "제발 낮에는 잔디, 밤에는 스마트폰과 소통하지 말고 쓴소리 할 사람들과 좀 소통하시기 바란다"라고 비난했다. 이 대통령이 SNS를 통해 '정치와 권력은 낮은 곳으로 향해야 한다'고 강조한 점을 거론하면서는 "정작 본인이 향한 곳은 낮은 곳이 아니라 골프장"이라고 비꼬기도 했다.
"감옥에는 골프장도 없고 스마트폰도 없다. 이재명 대통령, 미리 준비하시기 바란다"라는 비난도 이 대목에서 등장했다.
사고가 발생한 대구 북구를 지역구로 둔 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표도 거들었다. 김 의원은 지난 10일 오전 10시 16분 사고가 발생했고, 신고 약 5분 만에 소방당국이 출동했다고 설명했다. 자신도 오전 11시께 현장을 찾았는데 당시 현장에 있던 66명은 이미 대피했고, 대부분 자력으로 귀가한 상태였다고 밝혔다. 사고로 다친 사람은 38명, 이 가운데 9명이 병원으로 이송됐다.
김 의원은 "최종 구조가 완료된 시점이 10시 40분경"이라며 "대통령 지시 사항이 나온 시점은 12시 50분경"이라고 지적했다. 그러면서 "도대체 두 시간 전에는 이미 다 구조가 됐는데 누구를 구조하라는 겁니까? 이게 제대로 보고를 받은 건가?"라고 따져 물었다.
그는 "도대체 몇 시에 어떤 보고를 받고 이런 엉터리 지시를 한 것인가?"라면서 대통령이 상황 파악도 하지 않고 대충 지시했거나 중간에 누군가 허위 보고를 한 것은 아닌지 의심된다고 주장했다. 아울러 사고 보고 과정과 지시 경위를 투명하게 공개하라고 촉구했다.
"7월 12일에도 골프쳤나"... "'골프 특검법' 발의하겠다"
국민의힘은 이번 사고를 빌미로 이 대통령의 과거 골프 의혹도 다시 꺼내 들었다. 정점식 원내대표는 같은 날 페이스북에 "그렇다면 이제 지난 7월 12일 골프의 진실도 밝혀야 한다"라며 당시 동해상에서 해군 장병이 실종됐을 때 이 대통령이 어디에 있었고, 언제 보고를 받아 어떤 지시를 내렸는지 공개하라고 요구했다.
정 원내대표는 "나라를 지키다가 차디찬 바다에 떠내려간 우리 군인을 애타게 수색하던 7월 12일 그날에도 대통령은 태릉골프장에 있었습니까?"라고 물었다. 다만 당시 이 대통령이 골프를 쳤다는 의혹은 확인된 사실이 아니다. 정 원내대표는 지난 7월에도 같은 의혹을 제기하며 행적 공개를 요구한 바 있다.
박성훈 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만난 자리에서 골프장 출입 기록 공개까지 요구했다. 그는 "대통령도 골프를 칠 수 있다"라면서도 "취임 이후 얼마나 골프를 많이 쳤는지 이제 국민들이 알아야 한다고 생각한다"라며 골프장 출입 횟수를 정보공개를 통해 밝히라고 주장했다. 야당 시절 민주당이 대통령의 동선 공개를 요구했던 일을 거론하며 "그때는 맞고 지금은 틀리나?"라고 반문하기도 했다.
최수진 원내수석대변인도 별도 논평에서 "도대체 국민 혈세로 운영되는 대통령 전용 클럽하우스와 경호 인력의 사적 사용 범위는 어디까지이며, 그 소요 비용은 어떻게 처리되었는지 명명백백히 밝히십시오"라고 요구했다. 이어 "10월 10일 참사 당시 분 단위 동선과 대응 내역, 골프 비용과 특수활동비 사용 여부를 모두 투명하게 공개하고 국민 앞에 사죄하십시오"라고 촉구했다.
주진우 국민의힘 국회의원은 아예 특별검사 도입까지 예고했다. 그는 이날 페이스북에 "청와대의 새빨간 거짓말"이라는 제목의 글을 올리고, 사고 현장의 인명 구조가 끝난 뒤 대통령의 구조 지시가 발표됐다며 "청와대가 대국민 브리핑 쇼를 했다"라고 주장했다. 그러면서 "골프 중독자 이재명의 치료를 위해 '골프 특검법'을 대표발의 하겠다"라고 밝혔다.