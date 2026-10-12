[사진] 골목에 걸린 173장의 사진, 사라지는 삶을 붙잡다

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큰사진보기 ▲비주류사진관 아지트 마당에 걸린 대형 걸개사진 속 '자갈치 고봉밥 할머니'가 환하게 웃고 있다. 할머니의 얼굴은 부산항을 향하고 있고, 그 아래 마당에서는 사람들이 모여 이야기를 나눈다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비주류사진관 아지트 마당에서 바라본 부산항과 원도심 풍경. 오래된 봉래동 주택가 너머로 항구와 산복도로, 고층 건물들이 어우러져 부산 특유의 도시 풍경을 이룬다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲가파른 골목 양쪽 담벼락에 사람들의 얼굴이 걸렸다. 주민들의 생활공간이 누구나 찾아올 수 있는 열린 전시장이 되었다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 사람이 사진이 걸린 골목을 따라 내려가고 있다. 익숙한 일상의 길에서 낯선 얼굴들과 마주하는 것도 골목사진전의 풍경이다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲낡은 담벼락을 가득 채운 사람들의 표정. 웃음과 주름, 저마다의 삶이 골목에서 하나의 이야기가 된다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲거친 돌담 위에 놓인 작은 인물사진들. 세월의 흔적을 간직한 골목과 사람들의 얼굴이 서로를 닮아 있다. ⓒ 비주류사진전 관련사진보기

큰사진보기 ▲좁은 골목길에서 어른과 아이가 손을 잡고 걷는다. 과거와 현재, 그리고 다음 세대의 삶이 이어지는 순간이다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 외나무길 73, 비주류사진관. 평범한 골목의 작은 공간에서 시작된 사진의 기록은 이웃과 도시의 기억을 잇는 작업으로 이어지고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

지난 토요일(10일), 부산 영도구 봉래동의 좁은 골목과 비주류사진관 아지트 마당에 걸린 사진들을 하나하나 세어보았다. 모두 173컷이었다. 2023년 6월 시작된 봉래동 골목사진전은 지난 3년여 동안 다양한 주제로 사진을 추가하고 교체하며 이어져 왔다.그 사이 골목의 풍경도, 사진 속 사람들의 얼굴도 조금씩 달라졌다. 낡은 담벼락과 가파른 골목길, 오래된 집들이 이어지는 공간에서 사진은 이웃의 삶을 기록하는 또 하나의 풍경이 되었다. 특히 아지트 마당에 걸린 대형 걸개사진 속 '자갈치 고봉밥 할머니'의 환한 얼굴은 마치 부산항을 바라보며 웃고 있는 듯하다. 그 시선을 따라가면 오래된 집들의 지붕 너머로 부산항과 원도심의 풍경이 펼쳐진다. 마당에 앉아 바다와 도시를 바라보는 정취 또한 이곳에서 누릴 수 있는 작은 즐거움이다. 이번에 걸린 173컷은 그렇게 시간과 장소, 사람들의 기억이 켜켜이 쌓여 만들어진 하나의 골목 서사다.봉래동 골목사진전은 단순히 사진을 감상하는 전시가 아니다. 여러 전시 주제를 관통하는 '삶을 잇는'이라는 이름처럼, 개발과 변화의 흐름 속에서 점차 희미해지는 지역 공동체의 기억과 삶의 흔적을 지키려는 작은 문화적 저항이기도 하다. 도시가 새로워지는 동안 누군가의 오래된 집과 골목, 이웃과 나누던 인사와 웃음은 쉽게 지워진다. 그러나 사진은 그곳에 사람이 살았고, 저마다의 삶이 있었음을 증언한다. 특히 미술관이나 갤러리가 아닌 생활공간 속 골목에서 전시를 여는 것은 예술이 소수의 전유물이 아니라 누구나 마주하고 나눌 수 있는 공공의 언어임을 보여주기 위해서다.사진을 보기 위해 특별한 공간을 찾아갈 필요도 없다. 골목을 걷다가 문득 마주친 한 사람의 얼굴 앞에서 발걸음을 멈추는 순간, 일상은 이미 예술과 만난다. 도시의 변두리에서 주변으로 밀려난 삶을 다시 불러내고, 평범한 일상의 가치를 사회적 이야기로 끌어올리는 것, 그것이 비주류사진관이 골목에 사진을 거는 이유다.173컷의 사진이 도시의 변화를 멈추게 할 수는 없을 것이다. 그렇지만 변화의 속도에 밀려 우리가 무엇을 잊고 있는지, 무엇을 지켜야 하는지는 되묻게 할 수 있다. 골목 입구에서 곧장 내려가면 옛 한진중공업 조선소가 나온다. 조선업이 호황이던 시절, 이 골목은 출퇴근하는 조선소 노동자들로 발 디딜 틈 없이 북적였다고 한다. 언젠가 이 길을 조선소 노동의 기억과 영도 사람들의 삶을 담은 사진으로 가득 채운 '사진골목'으로 만들어보는 것, 비주류사진관이 품고 있는 작은 소망이다.지난 3년여 동안 사진이 바뀌고 새로운 이야기가 더해졌듯, 앞으로도 이 골목의 기록은 계속 이어질 것이다. 부산 영도구 외나무길 73, 비주류사진관과 그 주변 골목. 많은 이들이 이곳을 천천히 걸으며 사진 속 사람들의 표정과 눈을 맞추고, 아지트 마당에서 잠시 부산항의 풍경도 바라보았으면 좋겠다. 그리고 돌아가는 길에는 자신이 살아온 골목과 이웃의 얼굴도 한 번쯤 떠올려보았으면 한다. 도시의 기억은 거창한 건축물이 아니라, 어쩌면 우리가 스쳐 지나온 평범한 사람들의 삶 속에 오래 남아 있기 때문이다.