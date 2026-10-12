"지우지 말고 인정해야" 호주 원주민기 철거에 한인사회도 우려

2023년 10월 14일, 호주 전역에서는 원주민의 헌법상 지위 인정과 자문기구(Voice to Parliament) 설립을 위한 개헌안 국민투표가 실시됐다. 당시 찬성 39.94%, 반대 60.06%로 부결된 이 투표는 호주 사회 내 원주민 화해(Reconciliation) 행보에 작지 않은 경종을 울렸다.
국민투표 부결 이후 몇 년이 지난 지금, 공공장소와 NSW 지방정부(Council)를 중심으로 원주민을 상징하는 깃발과 문구가 점차 제거되거나 게양이 제한되는 양상이 나타나면서 한인 동포사회를 비롯한 다문화 사회 내부에서 안타까움과 아쉬움의 목소리가 커지고 있다.
호주 원주민기(Aboriginal Flag)와 토레스해협 제도 주민기(Torres Strait Islander Flag)는 1953년 제정된 국기법(Flags Act 1953)에 따라 1995년 7월 14일 호주 정부로부터 '호주의 공식 국기(Flags of Australia)'로 공식 인정받았다. 이후 원주민기는 공공기관, 시의회, 주정부 건물 등 주요 공공장소와 기념일 행사에서 호주 국기와 함께 게양되며 원주민의 깊은 역사와 정체성을 존중하는 핵심적 상징으로 자리 잡아 왔다.
2022년 7월 11일에는 뉴사우스웨일스(NSW) 주정부가 시드니의 대표적 상징물인 하버 브리지 정상에 원주민기를 1년 365일 영구 게양하기로 결정하는 등 주류 사회 전반에서 원주민과의 화해를 향한 노력이 꾸준히 이어지는 듯했다.
그러나 최근 일부 지방의회를 중심으로 이러한 분위기에 찬물을 끼얹는 결정들이 잇따라 내려지고 있다.
전통적으로 보수 성향이 강한 지역인 NSW 남부 머레이(Murray) 지역의 페더레이션 카운슬(Federation Council)은 최근 의사당 및 관내 깃대에서 원주민기와 토레스 해협 주민기의 상시 게양을 중단하고, '화해 주간(Reconciliation Week)'이나 'NAIDOC 주간' 등 특정 기념일에만 제한적으로 게양하는 방침을 논의했다.
비록 관련 안건 자체는 찬성 4표, 반대 4표, 기권 1표로 부결(반대 처리)되었으나, 행정 절차 점검 과정에서 과거 의사당 내 원주민기 설치 당시 공식 승인 결의안(Formal resolution)이 누락되었다는 점이 드러나 행정 규정에 따라 의사당 내 원주민기가 철거되는 상황을 맞았다.
한인 밀집 지역이자 시드니 내륙 서부의 대표적인 다문화 지역인 스트라스필드 카운슬(Strathfield Council)에서도 유사한 논란이 불거졌다.
지난 8월 보수 성향의 자유당 소속 시의원들과 무소속 의원들의 찬성으로 관내 진입로 표지판에서 원주민 왕갈(Wangal) 부족의 땅이었음을 인정하는 전통 문구("Always was, always will be")를 삭제하고 표지판을 교체하기로 결정했다.
이어 2026년 10월에는 청사 앞 깃대에서 원주민기 게양을 중단하는 방안이 논의 및 의결되면서 주류 언론과 지역사회의 집중 조명을 받았다.
이러한 조치를 주도하거나 찬성하는 보수 성향의 시의원들은 "지방정부가 정치적 올바름(PC)이나 가상 신호(Virtue Signalling)에서 벗어나 행정 본연의 중립성을 지켜야 한다"고 주장한다. 호주 국기야말로 모든 호주인을 하나로 묶는 유일하고 통합된 상징이 되어야 하며, 카운슬은 정치적 중립(Civic Neutrality)을 지키는 것이 타당하다는 시각이다.
그러나 원주민 공동체와 진보 성향의 시민들은 이러한 일련의 움직임에 대해 강하게 반발하고 있다.
이들은 "원주민의 역사와 존재를 상징하는 깃발과 문구를 철거하는 것은 화해의 흐름을 역행하는 퇴행적 행위"라며, 다문화 사회에서 서로 다른 역사와 문화를 존중하고 포용하는 것은 분열이 아닌 통합의 기초라고 지적한다.
지역 언론과 교민사회 내부에서도 우려와 아쉬움의 목소리가 나온다.
호주 한인기독교 종합 월간지 <크리스찬리뷰>는 "지방정부가 정책을 변경할 권한은 있지만, 권한이 있다고 해서 그 결정이 지역사회의 역사와 화해의 정신에 부합하는 것은 아니다"라고 지적했다. 이어 "원주민기는 호주 원주민의 역사와 존재를 나타내는 상징"이라며 "다문화 사회를 표방하는 호주에서 필요한 것은 서로 다른 역사와 문화를 지우는 것이 아니라 함께 인정하고 상생하는 것"이라고 조명했다.
스트라스필드를 비롯해 호주 각지에 정착한 한인 동포사회는 최근 공공장소에서 원주민 상징물이 사라지는 현상에 대해 안타까운 시선을 보내고 있다.
다문화와 다양성의 가치를 바탕으로 성장해 온 이민자 사회 입장에서, 원주민 역사를 포용하는 상징들이 축소되는 것은 지역사회 화합과 이민 사회의 입지에도 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려다.
다문화 국가로서 호주가 지향해야 할 진정한 포용성에 대해 성찰이 필요한 시점이다.
이러한 가운데 스트라스필드 시의회에 국기 게양 의전 및 정책 관련 수정 발의안이 제출되어 반전의 계기를 마련할지 주목해야된다.
10월 말 시의회 최종 표결에 부쳐질 이번 안건은 '원주민 인정 및 의전 정책', '호주국기 안내서', '1953년 국기법(Flags Act 1953)'을 준수하여 모든 국기 게양 행사 시 호주 원주민기(Aboriginal Flag)를 반드시 포함하도록 하는 내용을 골자로 한다.
발의 이유(Rationale)에 따르면, 시의회 의전 정책 제2.1항에는 "원주민기는 시의회가 업무를 수행하는 모든 날에 호주 국기와 나란히 게양되어야 한다"고 규정되어 있다.
10월 말 회의에서 재적 시의원 7명 중 4명 이상이 찬성해 해당 발의안이 통과되면, 청사 앞 원주민기는 철거 위기를 벗어나 지속적으로 게양될 전망이다.
원주민과의 화해와 통합을 둘러싼 호주 사회의 논의가 격화되는 가운데, 이번 표결 결과에 주류 사회와 한인 동포사회의 시선이 집중되고 있다.
이와 함께 온라인 청원 사이트 (링크
) 에서는 스트라스필드 카운슬 진입로 표지판의 원주민 인정 문구 철거 방침을 저지하기 위한 청원 운동이 활발히 진행 중이다.