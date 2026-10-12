호수돈여고 탁구 선수들, 심정지로 쓰러진 60대 남성 살려

대전의 탁구 명문 호수돈여자고등학교(호수돈여고) 선수들이 제주에서 열린 전국체전에 참가해 훈련을 하던 중, 심정지로 쓰러진 60대 남성의 생명을 구하는 데 큰 도움을 준 사실이 뒤늦게 알려져 훈훈한 감동을 안겨주었다.
제주도탁구협회 등에 따르면, 지난 8일 오전 10시쯤 제주 한림읍의 한 탁구장에서 기계를 이용해 연습하던 60대 남성 A씨가 갑자기 쓰러졌다. 이 남성은 심장질환 병력이 있고, 당시 심정지 상태였다고 알려졌다.
당시 체육관에서는 호수돈여고 탁구단 소속 선수 3명이 전국체육대회 시합를 앞두고 훈련 중이었는데, 학생들은 A씨가 쓰러진 것을 발견하고 즉시 심폐소생술을 번갈아 시행하고 119에 신고하는 등 응급처치에 나섰다.
A씨는 학생들의 신속한 응급처치 덕분에 큰 고비를 넘겼고, 출동한 119 구급대는 CPR과 전문 약물 투여 등 전문심장소생술을 시행하며 A씨를 병원으로 이송했다. A씨는 병원에 도착하기 전에 자발 순환을 회복한 것으로 전해졌다.
이번 전국체육대회에 선수단을 인솔하여 출장을 간 호수돈여고 이명수(체육) 교사는 <오마이뉴스>와의 통화에서, "우리 학생들이 학교에서 배운 대로 침착하게 심폐소생술을 통해 소중한 생명을 살렸다는 게 너무 자랑스럽다"라고 말했다.
제주탁구협회는 "학생들의 용기있는 행동은 스포츠가 경기 성적을 넘어 생명 존중과 공동체 의식이라는 소중한 가치를 실천하는 장이 될 수 있음을 보여줬다"라며, "이번 선행은 선수단에 대한 기대와 함께 스포츠인의 책임감 있는 행동에 대한 의미를 되새기게 했다"라고 밝혔다.
한편, 제107회 전국체육대회 탁구 경기에서 호수돈여고 3학년 최나현 선수는 여고부 개인 단식에서 우승을 차지했다. 최 선수는 고등부 혼합복식에서도 대전동산고 권혁 선수와 짝을 이루어, 서울 대표 이성민(대광고)-박예은(독산고) 조를 3대 0으로 꺾고 우승하여 대회 2관왕에 올랐다.