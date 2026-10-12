호수돈여고 탁구 선수들, 심정지로 쓰러진 60대 남성 살려

큰사진보기 ▲자랑스러운 호수돈여고 탁구 선수단심정지 환자의 목숨을 구한 호수돈여고 탁구단과 제주도탁구협회 관계자들이 기념사진을 촬영했다. ⓒ 제주탁구협회 관련사진보기

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대전의 탁구 명문 호수돈여자고등학교(호수돈여고) 선수들이 제주에서 열린 전국체전에 참가해 훈련을 하던 중, 심정지로 쓰러진 60대 남성의 생명을 구하는 데 큰 도움을 준 사실이 뒤늦게 알려져 훈훈한 감동을 안겨주었다.제주도탁구협회 등에 따르면, 지난 8일 오전 10시쯤 제주 한림읍의 한 탁구장에서 기계를 이용해 연습하던 60대 남성 A씨가 갑자기 쓰러졌다. 이 남성은 심장질환 병력이 있고, 당시 심정지 상태였다고 알려졌다.당시 체육관에서는 호수돈여고 탁구단 소속 선수 3명이 전국체육대회 시합를 앞두고 훈련 중이었는데, 학생들은 A씨가 쓰러진 것을 발견하고 즉시 심폐소생술을 번갈아 시행하고 119에 신고하는 등 응급처치에 나섰다.A씨는 학생들의 신속한 응급처치 덕분에 큰 고비를 넘겼고, 출동한 119 구급대는 CPR과 전문 약물 투여 등 전문심장소생술을 시행하며 A씨를 병원으로 이송했다. A씨는 병원에 도착하기 전에 자발 순환을 회복한 것으로 전해졌다.이번 전국체육대회에 선수단을 인솔하여 출장을 간 호수돈여고 이명수(체육) 교사는 <오마이뉴스>와의 통화에서, "우리 학생들이 학교에서 배운 대로 침착하게 심폐소생술을 통해 소중한 생명을 살렸다는 게 너무 자랑스럽다"라고 말했다.제주탁구협회는 "학생들의 용기있는 행동은 스포츠가 경기 성적을 넘어 생명 존중과 공동체 의식이라는 소중한 가치를 실천하는 장이 될 수 있음을 보여줬다"라며, "이번 선행은 선수단에 대한 기대와 함께 스포츠인의 책임감 있는 행동에 대한 의미를 되새기게 했다"라고 밝혔다.한편, 제107회 전국체육대회 탁구 경기에서 호수돈여고 3학년 최나현 선수는 여고부 개인 단식에서 우승을 차지했다. 최 선수는 고등부 혼합복식에서도 대전동산고 권혁 선수와 짝을 이루어, 서울 대표 이성민(대광고)-박예은(독산고) 조를 3대 0으로 꺾고 우승하여 대회 2관왕에 올랐다.