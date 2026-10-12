[보도 후] '동학군 토벌의 공' 문구, 해미면 안내판서 사라졌다

충남 서산시 해미면 읍내리 비석군 안내판에서 '동학군 토벌의 공'이라는 설명이 사라졌다. 비석의 건립연대와 토벌 공적을 연결한 근거, 농민군 진압을 '공'으로 소개한 표현의 적절성을 지적한 보도 이후 해미면이 안내문을 수정했다.
[관련 기사] 특별법 제정되었는데 여전히 "동학군 토벌의 공"?
https://omn.kr/2k11e).
해미면은 보도 다음 날인 지난 7일 〈서산시대〉에 연락해 안내판 설치 경위를 설명하고 문구를 수정하겠다고 밝혔다. 비석의 정체를 알 수 있도록 안내해 달라는 주민 요청에 따라 안내판을 설치했으며, 문안을 작성하면서 2014년 발간된 면지를 참고했다는 것이다. 이 관계자는 면지에 실린 문구를 충분히 확인하지 못했다며 "저희도 불찰이죠"라고 말했다.
수정된 안내판에서는 기존의 "특히 1885년(고종 22)에 건립된 현감최후광순영세불망비는 동학군 토벌의 공으로 세워진 비석이다"라는 문장이 삭제됐다. 비석별 목록의 최광순 영세불망비 항목에 있던 '비고: 동학군 토벌'도 사라졌다. 비석 이름과 '1885년(고종 22)'이라는 건립연대는 그대로 남았다.
이번 문제를 제기한 이기웅 가야산역사문화연구소 소장도 자신의 페이스북에 안내판 수정 전후 사진을 공개했다. 이 소장은 최광순의 관직 이력과 동학농민군 진압 관련 사료 등을 검토했으나, 그가 토벌에 참여하거나 공을 세웠다는 근거를 확인하지 못했다고 설명했다.
그는 안내판 수정 소식을 전하며 "누구나 실수할 수 있다. 중요한 것은 잘못을 인정하고 바로잡는 일이다"라고 썼다.
개인의 공과와 안내문의 정확성은 별개
이번 보도의 핵심은 최광순 개인을 칭송하거나 비난하는 데 있지 않았다. 공공 안내판의 설명이 확인된 사실에 근거했는지, 그 안에 담긴 역사적 평가가 적절한지를 살펴보는 데 있었다.
기존 안내판은 비석의 건립연도를 1885년으로 적으면서 동학군 토벌을 건립 이유로 제시했다. 이 설명이 1894년 동학농민혁명 당시의 진압을 가리킨다면, 9년 뒤의 일을 앞서 세운 비석의 건립 이유로 연결한 셈이다. 건립연대와 인물의 재임 시기, 비석을 세운 취지를 대조해 확인했어야 할 대목이다.
최광순의 다른 행적을 근거로 인물 평가를 달리해야 한다는 의견도 나왔지만, 이는 별도의 사료와 맥락을 통해 검토할 문제다. 그러나 다른 행적에 대한 비판이 있다고 해서 근거가 확인되지 않은 토벌 공적을 사실처럼 적어도 되는 것은 아니다. 반대로 토벌 관련 문구를 삭제했다고 해서 그의 다른 행적까지 정당화되는 것도 아니다.
인물의 공과를 따지는 일과 안내문의 오류를 바로잡는 일은 구분해야 한다. 당시 진압 주체가 농민군 진압을 공적으로 여겼더라도, 오늘날의 안내문은 그것이 누구의 평가인지 밝혀야 한다. 동학농민혁명의 역사적 의미를 고려할 때, 당시의 관점을 별도 설명 없이 오늘의 사실 서술처럼 제시하는 것은 적절하지 않다.
비석은 당대의 시선을 담은 역사자료로 보존할 수 있다. 하지만 이를 설명하는 안내문은 사실관계를 검증하고, 당시의 평가와 오늘날의 해석을 구분해야 한다. 기존 자료에 실린 문구라도 근거를 다시 확인하고 잘못이 드러나면 바로잡는 것이 공공 안내문의 역할이다.
해미면은 이번 문제 제기에 확인 미흡을 인정하고 실제 문구 수정으로 답했다. 이번 조치의 의미는 한 인물을 다시 칭송하거나 비난하는 데 있지 않다. 과거의 기록을 존중하되 그 안의 평가까지 무비판적으로 되풀이하지 않고, 잘못된 설명을 확인했을 때 바로잡는 데 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.