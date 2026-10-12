[보도 후] '동학군 토벌의 공' 문구, 해미면 안내판서 사라졌다

▲수정된 서산시 해미면 읍내리 비석군 안내판. 최광순 영세불망비를 ‘동학군 토벌의 공으로 세워진 비석’이라고 소개한 본문과 비석별 목록의 ‘비고: 동학군 토벌’ 문구가 삭제됐다. ⓒ 서산시 관련사진보기