'품격 있게' 말하면서… 반복되는 대통령의 모순적 SNS 소통

▲특정 정치 유튜버나 그 맹목적 추종자들을 향한 비판은 민주주의 공론장에서 얼마든지 허용될 수 있다. 그러나 단순히 특정 방송을 시청한다는 이유로 타인을 '경계선 지능'이라고 낙인찍고 조롱하는 것은 비판의 선을 아득히 넘어선 인신공격이다. 이는 비판의 대상을 깎아내리기 위해 사회적 약자인 경계선 지능인들을 비하 수단으로 삼았다는 점에서, 그 자체로 깊은 혐오를 내재하고 있다. ⓒ X 갈무리 관련사진보기