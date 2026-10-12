'품격 있게' 말하면서… 반복되는 대통령의 모순적 SNS 소통

지난 11일, 이재명 대통령은 자신의 X(구 트위터) 계정에 또다시 소위 '대통령의 친구들'이라 불리는 지지층을 소환했다. 이 대통령은 이날 "오늘 하루 또 거칠었다. 회개하고 다시 또 깨끗한 파랭이(민주당 지지자의 별명, 기자 주)로 태어나겠다"라는 한 지지자의 게시글을 공유하며 이렇게 적었다.
'모두가 볼 수 있는 SNS 공간에서 폭언, 욕설, 비아냥, 반말, 멸칭, 가짜뉴스 유포 등은 잠깐 시원할지 몰라도 지켜보는 심판 즉 국민 주권자의 눈에는 이미 패배입니다. 진실에 기초하여 예의를 갖추고 품격 있게, 요사이 유행하는 말로 '좌아하게' 주장하고 설득하며 지적하는 것이 진짜로 이기는 길입니다.
민주주의 공론의 장에서 이성적이며 사실에 기반한 합리적 토론이 사라지면 위험합니다. 대통령의 친구 여러분들이 합리적인 토론으로 깨끗한 공론의 장, 대한민국 민주주의를 지켜가 주십시오.'
이는 지난 9월 19일 이 대통령이 "대통령 친구의 거친 태도는 지지와 공감을 확대하는 것이 아니라 결국 대통령을 향한 혐오 선동의 소재, 비난의 이유와 명분이 된다"라며 "이제라도 혐오와 비아냥, 감정적 비난은 버리고, 사실과 애정에 기반한 합리적인 비판, 품격 있는 설득과 따뜻한 호소에 나서주시기 바란다"라고 지지자들에 당부했던 것과 일맥상통한다.
"진실에 기초해 예의 갖추고" 말했으나... 정작 공유한 지지자는 성폭력 피해자 향해 '의문점 있다'
실제로 이 대통령은 지난 9월 18일 열린 기자회견을 비롯해 수차례 X 게시글을 통해 지지자들에게 혐오적 멸칭의 사용을 멈추고, 품격 있는 토론과 설득으로 무장할 것을 거듭 강조해 왔다. 정치적 지향이 다르다는 이유로 혐오와 멸시가 난무하는 작태 속에서, 국정을 이끄는 지도자로서 충분히 권장할 만한 바람직한 메시지다.
문제는 이 대통령의 이러한 호소가 갈수록 진정성을 잃고 공허하게 메아리치고 있다는 점이다. 이유는 분명하다. 입으로는 혐오 대신 품격 있는 태도를 강조하면서, 정작 이 대통령 본인이 인용하고 조명하는 지지자들의 면면과 과거 발언들은 그렇지 않기 때문이다.
이번에 이 대통령이 공유한 게시글의 작성자만 봐도 그렇다. 해당 지지자는 이 대통령이 글을 공유한 바로 그날, 이 대통령의 박원순 전 서울시장 언급을 비판하는 박태훈 전 진보당 부대변인의 글을 공유하며 "피해자에 대해서도 여러 의문점이 있는데 다 믿진 않는다 하더라도 한 번 정도는 들여다보고 말해볼 수 있는 것 아닌가"라고 강변했다.
이미 국가인권위원회와 대법원은 부하 직원을 향한 박 전 시장의 성폭력이 명백한 사실임을 확정했다. 그럼에도 실체적 진실을 외면한 채 '여러 의문점'을 운운하는 것은 피해자에 대한 2차 가해나 다름없다.
김어준 시청자들 관련 '경계선 지능' 언급 글 공유하기도
이 지지자의 부적절한 언행은 여기서 그치지 않는다. 같은 날 그는 "우리나라 경계선 지능 인구가 약 700만으로 13.6%다. 65세 이상에서 해당 비율 인구는 약 151만 명이고, 그중 진영을 나눠 절반이면 약 70만 명인데 이 중에서 자칭 코어 지지층 30%를 계산하면 22만 명으로 김어준 시청자 수와 비슷하다. 경계선 지능이 맞는 것 같다"는 내용의 글을 공유하며 "역시 000님 똑똑해요"라고 추켜세웠다.
특정 정치 유튜버나 그 맹목적 추종자들을 향한 비판은 민주주의 공론장에서 얼마든지 허용될 수 있다. 그러나 단순히 특정 방송을 시청한다는 이유로 타인을 '경계선 지능'이라고 낙인찍고 조롱하는 것은 비판의 선을 아득히 넘어선 인신공격이다. 이는 비판의 대상을 깎아내리기 위해 사회적 약자인 경계선 지능인들을 비하 수단으로 삼았다는 점에서, 그 자체로 깊은 혐오를 내재하고 있다.
이 대통령이 게시글을 공유한 단 하루 동안에도 버젓이 이러한 혐오와 조롱에 동참해 온 인물이다. 그래놓고 '오늘 하루 거칠었으니 회개하겠다'는 식의 가벼운 게시글 하나 올리면 그간의 해악이 면죄부라도 받게 되는 것인가.
물론 이 대통령이 해당 지지자의 숨겨진 과거 발언이나 이면의 행태까지 모조리 파악하고 글을 공유했으리라고 짐작하긴 어렵다. 이 대통령 역시 지난 9월 28일 X를 통해 "내가 누군가의 글을 인용하는 것은 그의 모든 과거의 주장에 동조하는 것이 아니다. 내가 누군가와 대화하는 것은 그의 모든 과거의 행적과 발언을 동의하는 것이 아니다"라며 "인용하는 글의 작성자가 작성한 과거 글을 모두 조사할 만큼 시간도 필요도 없다"라고 한 바 있다.
그러나 문제는 이러한 일이 단발성 해프닝에 그치지 않고 반복되고 있다는 데 있다. 앞서 이 대통령이 지지자들에게 혐오 표현 자제를 공개적으로 부탁했던 배경 역시, 자신이 공유한 지지자의 과거 멸칭 사용 전력이 도마 위에 오르며 논란이 커지자 게시물을 급히 내리고 수습하는 과정에서 나온 것이었다. 당시에도 이 대통령은 "인용글 작성자의 다른 글로 상처받는 분들이 있다면 유감을 표한다"고 고개를 숙였다.
혐오 멈추자면서 공유하는 지지자들 글에는...
그럼에도 이 같은 실수가 고쳐지지 않는다면 비판을 피할 길이 없다. 지난 9월 27일 이 대통령이 게시글을 공유한 지지자 또한 공유 이틀 전, 김어준씨와 유시민 작가를 거론하며 '더 펀치하고 싶은 사람은?' 식의 편가르기형 게시글을 여과 없이 공유하는 등, 태도의 변화는 감지되지 않는다(관련 기사: ""리트윗 말고 새 글만..." 대통령 향한 김어준의 주문"
).
대중이 바라는 것은 대통령이 바쁜 국정 시간을 쪼개어 지지자들의 과거 이력을 낱낱이 파헤치라는 수준의 불가능한 요구가 아니다. 적어도 스스로 공언했듯 "폭언과 비아냥, 멸칭과 혐오는 우군을 줄이고 적을 늘려 개혁과 통합의 장애물을 높인다"는 대원칙에 공감한다면, 지지자의 게시글을 공식적으로 공유하기 전에 그 인물이 평소 상식적인 공론의 장을 훼손해 온 이가 아닌지 최소한의 검증과 거름망을 거치는 것이 마땅하다.
멸칭과 혐오를 멈추자고 호소하면서, 혐오를 배설해 온 이들의 게시글을 공유하는 모순적 행보가 지속된다면 국민적 공감대를 얻기 어렵다. 지지층과의 친밀한 소통도 중요하지만, 대통령의 SNS 채널은 결국 대한민국 국민 전체를 향해 발신되는 공적 언로다. 개혁과 통합을 진정으로 원한다면, 이제는 그에 걸맞은 더 무겁고 치열한 신중함이 필요하다.