김민석 "논리·과녁 바꿔가며 대통령 공격, 답답함 있다"

김민석 더불어민주당 대표가 '범여권 일각의 김지용 중대범죄수사청장 후보 임명 반대론자들을 저격했다'는 해석이 나오는 이재명 대통령의 SNS 글과 관련해 "(이 대통령이) 합리성에 대한 문제의식을 계속 표현하는 것 아닌가"라고 풀이했다.
김 대표는 12일 민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 이 대통령이 지난 9일 올린 글에 대한 질문을 받고 "특정한 대상이나 사안에 대한 이야기를 어디를 염두에 둔 것인가는 대통령께서만 아실 일"이라면서도 이같이 답했다.
앞서 이 대통령은 지난 9일 엑스(X)에 "순수한 급진성도 문제이겠지만, 능력도 안 되면서 큰 자리 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안 되니 대의명분 삼아 급진개혁 내세우며 내부 공격하는 것이 더 문제"라고 적었다(관련기사 : 이재명 대통령의 SNS, 전선을 넓히다 https://omn.kr/2k2p4
).
김 대표는 검찰개혁 논의부터 김 후보자 인사청문회를 앞둔 현재까지의 과정을 거론하며 "그중에 상당 정도가 과녁을 바꾸거나 논리를 바꾸면서 끊임없이 오는 경우가 있다"고 지적했다. 중수청을 법무부와 행정안전부 중 어디에 둘 것인지, 보완수사권을 어떻게 설정할 것인지, 검사들의 중수청 합류를 허용할 것인지 등을 사례로 들었다.
그는 "누구나 사람이 생각을 바꿔갈 수 있는 것"이라면서도 "논리와 타깃이 바뀌면서 끊임없이 대통령이나 당이 이끌어가는 부분을 비판하는 프레임 내지는 공격이 쭉 있어왔다. 그것이 합리적이지 않지 않은가에 대한 답답함이 (이 대통령 글에) 크게 깔려 있다"라고 분석했다.
김 대표는 "여당 내부에서 (의견을) 전할 수 있는 분들은 내부적인 방식으로 충분히 여러 가지 문제 제기를 할 수 있고, 또 해왔다"며 "심지어 경우에 따라서는 대통령께도 직접 의사를 전달할 수 있는 분들이 계시기 때문에 그런 방식으로 하는 것이 좋다"고 말했다.
더 나아가 "일이라는 게 자기가 할 일을 하면서 그것을 가장 적절한 방법으로 위치와 역할에 맞게 표현하는 것"이라며 "그런 합리성이 부족한 이야기를 본령에 집중하지 않으면서 적절하지 않은 방식으로 표현하는 것들에 대한 문제의식"이라고 덧붙였다.
임은정 관련 "'가만히 두느냐'는 이야기 아주 많이 온다"
김 후보자를 공개 비판해온 임은정 광주지방중수청장에 대한 감찰 문제와 관련해서는 "행안부 장관께서 '정치를 하는 역할은 아니지 않느냐'라는 취지로 얘기한 것 아니겠느냐"고 말했다. 앞서 윤호중 행안부 장관은 11일 임 청장이 수사기관인 중수청을 정치기관으로 여기는 듯하다며 감찰을 지시하겠다고 밝혔다.
김 대표는 자신에게도 "'도대체 왜 가만히 있느냐' 내지는 '가만히 두느냐'라는 이야기가 아주 많이 온다"며 "다양한 방식으로 직접 또는 가까운 분들을 통해서 이야기도 하고, 공개적으로 적절한 메시지도 보내고 있다"고 설명했다.
그러면서 "그 노력이 임계점에 달하고 있다고 많은 분들이 느끼고 있다. 임은정 청장의 경우도 이미 그런 취지에서 많은 지적들이 있다"라고 전했다.
정부·여당이 경제 성장과 양극화 대응 등 국정 과제에 힘을 모아야 한다고도 강조했다. 그는 대통령의 답답함 역시 이 같은 국정 운영의 맥락에서 봐야 한다며 "일정한 합리적 비판은 있을 수 있으나, 그것이 도를 넘거나 방법에 있어서 합리적이지 않은 부분은 전체적인 에너지를 모으는 데 적절치 않다는 문제의식"이라고 말했다.
추미애 경기도지사와 김용민 민주당 의원, 임 청장 등은 김 후보자 임명을 공개적으로 반대하고 있다. 이 대통령은 지난 검찰개혁을 명분으로 인사와 개별 수사·공소 업무에 영향력을 행사하려 해서는 안 된다는 취지로 경고해왔다.
한편, 김 후보자 인사청문회는 오는 14일 국회 행정안전위원회에서 열린다.