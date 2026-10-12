"노잼 오명 깼다" 2026 세종한글축제 성료

큰사진보기 ▲11일 폐막식의 하이라이트는 39만 세종시민의 염원을 담은 '행정수도특별법 연내 제정' 퍼포먼스였다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 세종한글축제 폐막식 피날레를 장식한 국립 국립 심포니 콘서트 오케스트라 공연 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 세종호수공원 수상무대섬에서 펼쳐진 시민기획 '축제 속의 작은 축제' 세종시 윈드 오케스트라 공연 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026 세종 E스포츠 대회’ 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 속 작은 축제 '새활용 한글 키링 만들기' 체험 부스 사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종지역 전문예술인 단체 ‘플롯시티’가 선보인 창작 음악극 '세상에서 가장 귀한' 공연 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲예술무대산의 대형 인형 퍼레이드 '한글나라의 앨리스' 공연 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲폐막식에서 인사말을 하고 있는 조상호 세종시장과 안신일 세종시의회 의장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲제14회 세종시민대상 수상자 사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 축제 피날레를 장식한 국립 심포니 콘서트 오케스트라(KNCO) 공연 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲폐막식까지 구름 인파가 모여든 세종중앙공원 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종대왕의 이름을 품은 도시, 세종의 가을이 한글로 물들었다. 모처럼 온 가족이 가을 소풍을 나와 한글의 과거와 미래를 다채로운 놀이와 문화예술로 만난 사흘. 한글날 제정 100주년이자 훈민정음 반포 580주년을 맞아 열린 '2026 세종한글축제'가 시민과 예술인, 대학과 기관의 역량을 한데 모으며 11일 대단원의 막을 내렸다.올해 축제는 특히 문화체육관광부 지정 문화관광축제로 처음 개최돼 전국의 가을 여행객을 불러 모으며 세종의 한글문화 역량과 가능성을 유감없이 선보였다. 기존 호수공원 중심에서 중앙공원과 도시상징광장 일원으로 축제 공간을 대폭 확장하고, 개별적으로 추진되던 한글 관련 사업과 전시·체험 프로그램을 한자리에 모아 '한글문화 플랫폼'으로서의 새로운 지평을 열었다는 평이다.축제 마지막 날인 11일, 행사장에는 아침 일찍부터 가을 나들이객들의 발길이 이어졌다. 공원의 가을 정취를 즐기던 시민들은 주무대에서 열린 '황금 종을 울려라!' 경연에 참여해 한글을 주제로 한 퀴즈를 풀며 가족과 함께 즐거운 시간을 보냈다.이어진 '세종 틴즈 댄스 본선'에서는 지역 청소년 댄서들이 K-팝을 비롯한 다양한 장르의 춤으로 열정적인 무대를 선보이며 축제 분위기를 한껏 달궜고, 게임과 디지털 문화를 접목한 '2026 세종 E스포츠 대회'도 젊은 세대와 가족 단위 관람객의 큰 관심을 끌었다.특히 축제 마지막 날까지 호수공원과 중앙공원 곳곳에서는 시민과 지역 예술인이 직접 기획하고 참여한 '축제 속 작은 축제' 14개 팀의 공연과 체험 프로그램이 이어져 축제의 진정한 주인공으로서의 면모를 드러냈다. 이번 축제에는 치어리딩과 클래식, 재즈, 거리극 등 다채로운 공연과 한글 보자기 가방 만들기, 조선시대 한글 편지 쓰기 등 한글을 주제로 한 체험 프로그램 등으로 방문객들을 맞이했다.'축제 속 작은 축제' 일환으로 행사 기간 내내 버려지는 병뚜껑을 활용해 '새활용 한글 키링 만들기' 체험 부스를 운영한 다시보다사회적협동조합 이원주 대표는 "단순한 체험을 넘어 세종대왕의 애민정신이 담긴 <월인천강지곡>의 의미를 시민들과 나누고 싶었다"며 "아침 일찍부터 예약 줄이 서고 타 지역 방문객들이 많이 오셔서 만족하며 즐기는 모습을 직접 보면서, 이제 한글축제가 전국적인 축제로 자리매김하고 있음을 느껴 정말 뿌듯했다"고 소감을 전했다.이날 지역 예술인이 직접 가꾼 '축제 속 작은 축제'는 폐막식 사전공연으로 이어지며 축제의 깊이를 더했다. 지역 전문예술인 단체 '플롯시티'가 선보인 창작 음악극 <세상에서 가장 귀한>은 폐막식을 앞둔 사전공연 무대를 단단하게 채웠다. 훈민정음 창제 정신을 새로운 생명의 탄생에 빗대어 풀어낸 이번 공연은, 세종대왕이 새 생명을 기다리는 마음과 한글이 태어난 순간을 연기와 음악, 영상으로 엮어내며 무대의 완성도를 더했다.이어서 폐막 직전, 극단 '예술무대산'의 대형 인형 퍼레이드 <한글나라의 앨리스>가 중앙공원 거리를 누비자 아이들과 부모들은 인형들의 역동적인 움직임에 환호하며 동화 속 한 장면 같은 추억을 사진에 담았다.해가 질 무렵 시작된 폐막식은 지역 사회 공동체를 위해 묵묵히 헌신해 온 시민들을 격려하고 도시의 미래 비전을 선언하는 자리로 꾸며졌다.조상호 세종시장은 무대에 올라 "올해 축제는 별도의 개막식이나 의전 없이 온전히 시민을 위한 무대로 준비했다"며 "보이지 않는 곳에서 지역 공동체를 위해 묵묵히 봉사해 오신 분들의 노고에 깊이 감사드리고, 행정수도 특별법이 제정되는 그날까지 열심히 달리겠다"고 밝혔다.이어 안신일 세종시의회 의장 역시 "어쩌면 이번 축제가 '행정중심복합도시' 세종으로서 맞이하는 마지막 축제가 될지도 모른다"며 "내년 이 자리에서는 진짜 '수도' 세종에서 시민 여러분께 큰절을 올릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐을 피력했다.이어진 '제14회 세종시민대상' 시상식에서는 지역 발전과 주민 복지, 시민 화합에 기여한 공로로 ▲지역사회개발 부문 이찬기(금남면) ▲사회봉사·효행 부문 양길수(연서면) ▲특별공로 부문 이종철(조치원읍) 씨가 수상의 영예를 안았다.폐막식의 하이라이트는 39만 세종시민의 염원을 담은 퍼포먼스였다. 시민 대표로 무대에 오른 '행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민대책위원회' 윤보람 청년위원장은 "수도권 일극 체제를 타파하고 국가 균형발전을 이뤄내기 위한 24년의 기다림에 이제 마침표를 찍을 시간이 됐다"며 "대한민국 모든 국민의 염원이 된 행정수도 세종 완성을 향해 다 함께 힘을 모으자"고 호소했다.이어 잔디밭에 모인 시민들은 일제히 '국민과 함께', '행정수도특별법', '연내 반드시 제정'이 적힌 펼침막과 피켓을 들어 올리며 구호를 함께 외쳐, 행정수도 완성을 향한 시민들의 뜨거운 열망을전했다.시민들의 마음이 하나로 모아진 무대는 국립 심포니 콘서트 오케스트라(KNCO)의 품격 높은 연주가 피날레를 장식했다. 잔디밭에 돗자리를 깔고 앉은 시민들은 가을밤의 낭만을 만끽하며 3일간의 한글문화 축제에 아쉬운 작별을 고했다.축제 기간 지역 온라인 포털과 SNS에는 시민들과 방문객들의 호평이 이어졌다. "역대급 인파 속에서도 너무 재미있게 잘 놀았다", "드론쇼와 불꽃놀이가 단연 역대급이었다", "어두워졌는데도 아이들이 집에 갈 생각을 안 한다", "3시간이 걸려 방문했는데 아이가 너무 좋아해서 오길 잘했다", "세종시민으로서 자부심을 느꼈다", "세종과 남준 강추한다" 등 긍정적인 반응이 주를 이뤘으며, 기업 부스에서 진행한 나눔 이벤트 등도 소소한 즐거움을 더해 만족스러웠다는 평을 전했다.이처럼 축제가 큰 안전사고 없이 성공적으로 안착할 수 있었던 데에는 현장을 묵묵히 지킨 경찰과 자율방재단, 자율방범대, 자원봉사자들의 숨은 헌신이 단단한 버팀목이 됐다.이 같은 호평 속에서도, 향후 명품 축제로 한 단계 더 도약하기 위해 해결해야 할 과제들도 함께 확인됐다. 식사 시간대 먹거리 부스의 긴 대기 줄과 초행길 방문객을 위한 이정표 확대, 화장실 확충과 돗자리 대여 서비스 마련, 일부 체험 부스의 이용료 부담 완화, 대중교통 이용 불편과 주차난 등 관람 편의 개선이 주요 과제로 꼽혔다. 아울러 넓은 중앙공원 규모에 비해 무대와 대형 스크린이 작고 음향 시설도 충분하지 않아 공연 관람 환경을 개선해야 한다는 의견도 제기됐다.또 이동 편의성이 충분히 확보되지 않은 상황에서 행사 공간이 넓어지면서 관람객의 이동 부담이 커진 데다, 같은 시간대에 여러 프로그램이 분산 개최돼 관람객들이 주요 프로그램을 충분히 즐기기 어려웠다는 아쉬움의 목소리도 나왔다.김효숙 세종시의회 경제문화위원장은 "이번 축제는 중앙공원을 중심으로 인근 세종예술의전당의 '한글 반딧불이 집현전', 도시상징광장의 '세종한우 숯불구이축제' 등 주변 행사와 연계해 시민들의 발길을 다양한 공간으로 확장하고 지역 상권 활성화에 기여했다는 점에서 의미가 크다"며, "다만, 시민들이 현장에서 체감한 불편과 아쉬운 부분도 있었던 만큼, 축제 종료 후 성과와 문제점을 면밀히 평가하고 시민 편의시설과 공연 관람 환경을 개선해 내년에는 더욱 완성도 높은 축제로 발전시켜야 한다"고 강조했다.3일간 행사장을 종횡무진 돌아다니며 현장을 지휘한 남궁호 세종시 문화체육관광국장은 "이번 세종한글축제가 그동안 세종을 따라다니던 '노잼도시'라는 편견을 깨고 볼거리와 즐길거리가 풍성한 가을소풍 같은 축제로 인식된 것 같아 기쁘다"며 "올해 확인한 성과와 과제를 바탕으로 내년에는 더욱 완벽한 명품 문화축제로 다시 찾아뵙겠다"고 소회를 밝혔다.