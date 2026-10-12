끝나지 않은 전쟁, 민통선 철책선 앞에서 평화를 그리다

큰사진보기 ▲임진각에서 아직도 고향으로 가지 못한 쌍둥이 소녀상을 위로하며 생명평화미술행동 작가들과 시민들이 사진을 찍었다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"제 고향이 전라남도 하의도입니다. 어느 날 아침 바닷가 산책을 하는데 전날 바람이 많이 불었는데 바닷가에 온갖 쓰레기가 널려있었습니다. 세계 각국의 비닐 쓰레기들이 다 있었습니다. 다국적 쓰레기였어요. 바다가 플라스틱 스프가 될 거라는 보도를 봤는데 대단히 충격이었습니다. 뭐라도 하자. 그래서 화가들과 연안환경미술행동을 했습니다."

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"우리는 맨날 아침 저녁으로 군인들한테 검문당하며 철책선 넘어 농사지으러 다닙니다. 파주농민회는 작년 추운 겨울날 처음으로 '민통선 전면해제'를 요구하며 1인시위를 시작했습니다. 그 뒤 접경지농민연합이 같은 목소리를 내고 있습니다. 73년 동안 지속된 민통선을 이제는 해제할 때가 됐습니다."

큰사진보기 ▲시민들도 외국인관광객도 다 함께 죽은 아기두루미를 위로하며 평화를 그리다. ⓒ 노현기 관련사진보기

큰사진보기 ▲철조망 장례식생명평화미술행동 작가들과 파주시민들이 철조망 상여를 앞세우고 만장을 들고 파주 장파리 거리에서 장례식을 하고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"이곳은 앞에 보시는 것처럼 민간인통제구역 철책선 안으로 경의선 철교가 연결돼 있습니다. 원래는 상행선과 하행선 두 개의 다리가 연결돼 있었습니다. 해방 전에는 경의선을 타고 신의주를 거처 북경과 러시아, 독일 베를린까지 갈 수 있었습니다. 경성역은 국제역이었습니다. 그랬는데 해방 이후부터 38선 이남인 개성까지만 갔고 전쟁 뒤에는 문산역에서 멈춰야 했습니다."

큰사진보기 ▲전쟁과 분단으로 희생된 모든 생명들을 위로하며 자유의 다리를 걸어가 평화를 염원하는 리본을 달았다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"원래 여기는 경의선 철길이 있는 이 일대 외에는 모두 논이고 습지였습니다. 새들의 땅이고 개구리가 사는 곳이었습니다. 새들을 쫓아내고, 개구리를 파묻고 평화누리공원을 만들고 평화곤돌라를 만들었습니다. 평화의 역설입니다."

큰사진보기 ▲평화랑 뒹굴자, 축제 마지막 아기와 함께 평화의 종을 치는 시민들 ⓒ 노현기 관련사진보기

"평화는 기다리는 것이 아니라 함께 그려내는 것입니다. 철조망 없는 세상은 농민들의 바람이자 우리 모두의 오래된 꿈입니다. 예술은 아직 오지 않은 세상을 먼저 보여주는 힘이 있습니다. 오늘 펄럭이는 만장들이 철조망을 넘어 평화의 씨앗으로 날아가기를, 우리가 오늘 그린 평화가 머지않아 이 땅의 풍경이 되기를 바랍니다."

큰사진보기 ▲평화를 그리는 축제를 마치고 난 뒤에 보니 함경남도가 고향인 분들이 시제를 지내기 위해 망배단에 상을 차려놓고 향을 붙이고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 임진강변 사람들에게 전쟁은 아직도 끝나지 않았습니다. 평화는 이름만 붙이는 것이아니라 생명과 같이 가야합니다.

임진강변 민간인통제구역 철책선 앞에서는 아무런 지원없이 시민들의 모금과 참여로 생명 평화를 염원하며 놀고 먹거리를 나누는 신나는 축제 '2026 평화랑 뒹굴자'가 열렸다. 전쟁과 분단으로 희생된 넋을 위로하는 '민통선해제, 철조망 걷어내기'를 주제로 전국에 있는 미술작가 16명을 초대한 올 평화랑 뒹굴자가 10월 9일~10일 이틀동안 열렸다.평화마을 짓자, 어린이어깨동무, 파주농민회가 연 올 평화랑 뒹굴자 첫째날은 파주 장파리 리비교역사문화공원에서 작가들이 미리 그려온 온 만장그림을 철책선 앞에 세우고 임진강을 무대로 축제를 시작했다. 초청된 생명평화 미술행동 작가들을 대표해 홍성담 화백이 말했다.연안환경미술행동이 목포 화가들이 중심이 돼 생명평화미술행동을 하는 화가들과 새만금에서 만났다. 그들이 뜻을 모아 '생명평화미술행동'이라는 이름으로 아픔이 있는 곳에 위로와 치유를 위한 만장을 그려서 갔다.민통선 안 읍내리에서 '임진강 615사과원'을 하는 전환식 파주농민회 공동대표는 농장에서 일하다 리비교 넘어왔다며 말했다.가야금 연주자 박경소의 공연을 감상하며 시민들이 다 함께 생명평화를 염원하는 작품을 만들었다. 철조망 꽃상여를 만들고, 죽은 아기두루미를 앉고 엄마 두루미와 함께 우는 성효숙 화백의 만장을 시민들이 덧그려 완성했다. 홍성담 화백은 대형 천에 참가자 모두가 그림을 그리고 이름을 남기는 미술 행동을 했다. 이어 철조망 상여를 앞세우고 커다란 만장을 든 시민들이 뒤따르는 장례행렬은 옛 미8군 클럽이었던 라스트찬스를 지나 장파리마을을 서서히 돌았다.장례를 마친 참여자들은 근처 평화마을 짓자 공동체 텃밭으로 옮겨 저녁 노을을 보며 명상한뒤 저녁을 같이 먹었다. 모두 '짓자' 밭에서 재배한 망초, 고추잎, 가지, 토마토 따위로 '짓자' 식구들이 사흘동안 만든 풀요리였다. 입장료도 없고 축제마다 있는 장터도 없었다.임진각 쌍둥이소녀상 앞에서 열린 둘째 날 평화랑 뒹굴자는 장소가 갖는 무게감 때문에 중심무대가 됐다. 주최단체 대표들의 인사에 이어 참가자 한 명이 즉석에서 김민기의 '작은연못'을 불렀다. 첫날 시민들이 함께 작업하던 작품을 어린아기들과 외국인관광객들도 참여하여 완성하는 동안 마을의 역사를 수집해온 마정리 주민이 임진각 일대에 대한 설명을 했다.임진각에 있는 '철마는 달리고 싶다'는 문산역 지나 통일로 철로가 지나는 곳에 있었다. 김대중 정부 때 남북정상회담 이후 개성공단이 만들어지면서 개성까지 연결됐으나 개성공단을 폐쇄하면서 열차는 다시 멈췄고, 지난 정권 때 북쪽은 철로를 끊고 방호벽을 세웠다는 보도를 봤다. 고향에 가고 싶은 평화의 소녀상은 경의선 철교 앞에 있다. 전쟁 때 모두 끊긴 철교를 정전이후 포로 송환을 위해 한쪽 다리만 복구해 나무다리로 앞에 있는 습지와 연결했다. '자유의 다리'다. 평화의 소녀상 앞을 지나는 또 하나의 철교는 한국전쟁 때 끊기고, 총탄에 맞은 교각만 남아있다. 통일대교를 놓기 전까지는 포로송환을 위해 복구한 철교가 유일하게 민통선과 판문점 거쳐 평양까지 갈 수 있는 다리였다.정전 후 20년 흘러 1972년 남북적십자회담을 위해 통일로가 만들어졌고 통일로 주변 마을 기기촌은 쫓아내고 집집마다 얼마의 돈을 주며 주택개량을 하라고 했다. 남북적십자회담 결과 남북공동성명이 발표된 이후 낮선 사람들이 경의선 철교앞에 오기시작했다. 북에 고향을 둔 실향민들이었다. 이들은 경의선 철교 앞에서 절을 하고 통곡을 하고, 제를 지냈다. 그러자 새벽에 출발해 먼 길왔을 실향민들에게 커피와 라면을 파는 임진각이라는 작은 매점이 생겼다. 망배단이라는 제단은 나중에 만들어 줬다. 임진강은 한국전쟁을 1950년 6월25일 새벽부터 정전 이후 지금까지 끝나지 않은 전쟁을 몸으로 겪고 있다.해설은 그렇게 끝났고 만장을 들고 자유의 다리, 끊어진 경의선 철교를 도는 행렬은 숙연했다. 철조망을 끊자. 평화랑 뒹굴는 마음 속으로만 외쳤다. 다함께 평화의 종을 치며 이틀간 이어진 '2026 평화랑 뒹굴자'는 끝났다. 축제를 끝내고 보니 망배단에는 시제상이 차려져 있었다.'咸鏡南道 供源君 前律 金海金氏 神位'함경남도 공원군 전율 김해 김씨 신위평화마을 짓자 공동체마을 천호균 대표는 모두의 마음을 담아 말했다.만장그림들은 오는 22일까지 장파리 미8군클럽이었던 라스트찬스에 전시된다.