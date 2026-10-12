주병기 "경제 약자 단체행동, 담합서 제외... 전속고발제 개편"

큰사진보기 ▲주병기 공정거래위원장. ⓒ 남소연 관련사진보기

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주병기 공정거래위원장은 12일 "경제적 약자가 정당한 목소리를 낼 수 있도록, 이들의 단체행동이 담합에 해당하지 않게 공정거래법 체계를 개편하겠다"고 밝혔다.주 위원장은 이날 국회 정무위원회 국정감사 인사말에서 중소기업과 소상공인, 자영업자, 특수고용직 등을 언급하며 이같이 말했다. 경제주체 간 힘의 불균형을 완화하고 공정한 경쟁과 정당한 보상이 담보되는 시장환경을 조성하겠다는 구상이다.주 위원장은 "모든 경제주체가 힘의 균형 속에서 창의와 혁신을 추구할 수 있는 공정한 시장 시스템이 단단히 뿌리내려야 한다"며 "'독과점 구조개혁과 공정성장 기반 조성'을 비전으로 삼고, 핵심 4대 과제와 집행체계 혁신에 역량을 집중하고자 한다"고 강조했다.공정거래 집행 체계 개혁 방안으로는 전속고발제 개편과 지방정부의 조사·처분권 확대를 제시했다. 주 위원장은 "일정 수 이상의 국민과 중앙 행정기관 및 광역 지방정부가 수사기관에 직접 고발할 수 있도록 전속고발제를 개편하겠다"며 "지역 소상공인 보호를 위해 광역 지방정부에 하도급·가맹·대리점 분야 조사·처분권을 부여하겠다"고 말했다.제재 체계도 손질하겠다고 밝혔다. 그는 "법 위반 억지력과 제재의 실효성을 확보하기 위해 과징금 등 경제적 제재는 선진국 수준으로 상향하되, 과도한 경제형벌은 합리적으로 정비하겠다"고 했다. 조사 불응에 대한 경제적 제재를 강화하고 조사절차의 투명성을 높이겠다는 방침도 내놨다.민생 분야에서는 반복적인 담합을 막기 위한 제도 개선을 예고했다. 주 위원장은 "우리 경제에 만연한 고질적 담합을 근본적으로 뿌리 뽑기 위해, 반복 담합 사업자에 대한 등록취소·영업정지 제도를 도입"하겠다고 밝혔다. 가격재결정명령의 법적 근거 마련과 담합 처분시효 연장도 추진할 계획이다.식재료·에너지·교육·주거 등 가계 부담과 직결되는 분야의 담합 감시를 강화하고, 복지시설과 생활필수품 시장의 불공정행위에도 엄정 대응하기로 했다. 불공정거래 피해자의 소송지원과 피해 예방을 위한 기금 신설, 분쟁조정통합법 제정, 손해배상소송에서 공정위 자료 활용 확대 등 피해구제 방안도 제시했다.경제적 약자의 협상력을 높이기 위한 후속 조치도 추진한다. 주 위원장은 "가맹, 하도급, 대리점 등 대표적인 갑을 분야에서도 단체구성 및 협의가 실질적으로 이루어질 수 있도록 제도를 정비해 나가겠다"고 말했다. 기술보호감시관과 익명제보센터 등을 활용해 기술탈취, 대금지급 지연, 안전 비용 전가를 차단하고, 하도급대금 지급의 안정성을 높이겠다고 밝혔다.디지털 시장에 대해서는 기존 독과점 규제의 전환 필요성을 강조했다. 그는 "공정한 경쟁과 혁신의 원리가 디지털 시장에서도 구현되려면 굴뚝 산업 위주로 규정된 기존의 독과점 규제를 디지털 환경에 맞게 현대화할 필요가 있다"고 말했다.이어 온라인 거래의 특성을 악용한 반칙 행위를 규율하고, 독과점 플랫폼의 불공정행위로부터 입점업체와 소비자를 보호하기 위한 입법 논의를 적극 지원하겠다고 밝혔다. 오픈마켓·배달앱·숙박앱 실태조사를 통한 제도 개선도 병행할 방침이다.배달앱·앱마켓·반도체 분야의 독과점 남용행위에는 엄정 대응하고, 빅데이터와 온라인 플랫폼 등 혁신 분야의 기업결합은 기술혁신과 공정한 경쟁이 선순환하도록 면밀히 심사하겠다고 했다. 생성형 인공지능(AI)을 악용한 과장광고와 눈속임 상술에 대해서도 "신유형 소비자 피해를 선제적으로 차단하겠다"고 강조했다.대기업집단의 지정자료 허위 제출과 계열사 누락에는 과징금 제도 도입을 추진한다. 허위자료 제출로 공시대상기업집단에 지정되지 않은 경우에도 미지정 기간의 사익편취를 규율할 수 있도록 제도를 정비하겠다는 방침이다.주 위원장은 "중소기업의 성장 기회를 훼손하고 공정한 경쟁을 저해하는 부당 내부거래와 일감 몰아주기를 일벌백계"하겠다고 밝혔다. 대기업집단의 자발적인 소유·지배구조 개선을 유도할 새로운 지표를 마련하고, ESG 경영을 강화하는 방향으로 공시제도도 개편하기로 했다.그는 "경제적 강자의 반칙과 착취행위에 엄정 대응함으로써 기업이 본업과 기술혁신에 오롯이 전념할 수 있도록 하겠다"며 "중소상공인과 소비자에게는 기울어짐이 없는 공정한 운동장을 보장하기 위해 공정위의 핵심 역량을 집중하겠다"고 말했다.