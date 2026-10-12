"대추 맛에 반하고 가을 정취에 취하고" 연산대추문화축제에 4만명 몰렸다

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제 판매장에서 한 상인이 손님이 고른 대추를 봉지에 담는 사이, 관광객이 값을 치르기 위해 돈을 꺼내고 있다. 뒤편 판매장에도 대추를 사려는 사람들로 북적이며 활발한 거래가 이어지고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제 주무대 앞에 모인 관람객들이 공연을 즐기며 환한 표정을 짓고 있다. 무대에서 펼쳐지는 흥겨운 공연에 객석 곳곳에서 웃음과 박수가 이어지며 축제의 마지막 날을 장식했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제장에서 연산면의 대표 무형문화유산인 연산백중놀이가 펼쳐지고 있다. 흥겨운 풍물 가락과 전통놀이에 관람객들은 박수로 화답하며 조상들의 삶과 풍습을 배우는 뜻깊은 시간을 보냈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제에서 열린 대추가요제를 마친 수상자와 참가자들이 한자리에 모여 기념사진을 찍고 있다. 해마다 인기를 더해가는 대추가요제는 참가자들의 열띤 경연과 관람객들의 뜨거운 응원 속에 축제의 흥을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산면 돈암서원 응도당(보물) 뒤편에 코스모스가 곱게 피어 가을 정취를 더하고 있다. 조선시대 유생들이 학문을 닦던 응도당과 그 뒤로 펼쳐진 코스모스 꽃밭이 어우러진 풍경을 필름카메라에 담았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산역에 남아 있는 근대문화유산 급수탑. 출입문이 굳게 잠겨 있어 내부를 들여다볼 수 없는 점이 아쉬움을 남겼다. 축제장을 찾은 관광객들이 옛 철도시설의 모습을 가까이에서 살펴볼 수 있도록 관람 여건을 개선할 필요가 있어 보인다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제장에 마련된 ‘2027 논산세계딸기산업엑스포’ 홍보 부스에서 관계자들이 입장권을 판매하고 있다. 가을 대추축제 현장에서 내년 봄 열리는 딸기엑스포를 미리 알리며 관람객들의 관심을 모았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제 주무대에서 유흥식 축제추진위원장이 폐막 인사를 한 뒤 사흘간의 축제 일정을 마무리하는 폐막을 선언하고 있다. 유 위원장은 축제 준비부터 마무리까지 힘을 보탠 주민과 관계자들의 노고를 일일이 되짚으며 감사의 마음을 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제 폐막식에서 백성현 논산시장이 관람객들에게 인사말을 하고 있다. 백 시장은 축제의 성과를 돌아보며 시민과 관광객들의 성원에 감사를 전하고, 앞으로도 지역 농산물의 가치를 높이고 관광산업을 발전시키는 데 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제 폐막식에서 이상구 논산시의회 부의장이 이건창 의장을 대신해 인사말을 하고 있다. 이 부의장은 작은 농촌 지역에서 열린 축제에 많은 관광객이 찾은 점을 높이 평가하며, 연산대추문화축제가 논산을 대표하는 축제로 더욱 성장하기를 기대했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제 폐막공연에서 인기 그룹 동물원이 무대에 올라 노래를 선보이고 있다. 주무대를 가득 채운 음악과 관람객들의 환호가 어우러지며 사흘간 이어진 가을 축제의 마지막 밤을 흥겹게 장식했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제 본무대에서 연산면 주민들이 주민자치 프로그램을 통해 배운 색소폰 연주 실력을 선보이고 있다. 틈틈이 갈고닦은 솜씨를 관광객들 앞에서 뽐낸 주민들은 아름다운 선율로 가을 축제에 흥을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산대추문화축제 본무대에서 연산면 주민자치 프로그램 노래교실 회원들이 평소 배운 노래를 선보이고 있다. 함께 노래를 배우며 실력을 쌓아온 주민들은 이날 직접 무대에 올라 축제의 즐거움을 관람객들과 나눴다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 논산시 연산역 앞 연산대추문화축제장에서 웃다리풍물팀이 신명 나는 풍물놀이를 펼치고 있다. 꽹과리와 장구, 북소리가 어우러진 흥겨운 가락이 축제장에 울려 퍼지며 오가는 관광객들의 눈길을 사로잡았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산의 가을을 대표하는 연산대추문화축제가 사흘간 4만여 명의 관광객을 불러 모으며 막을 내렸다. 대추를 맛보고 지역 주민들이 마련한 공연을 즐기려는 관광객들의 발길이 이어지면서 연산역 앞 도로와 연산문화창고 주변은 축제 기간 내내 활기를 띠었다.논산시는 지난 9일부터 11일까지 연산역 일원에서 열린 '제25회 연산대추문화축제'에 주최 측 추산 4만여 명이 다녀갔다고 밝혔다. 지난해 3만3000여 명보다 7000여 명 늘어난 규모다. 축제는 11일 오후 6시 폐막식과 공연을 끝으로 사흘간의 일정을 마무리했다.올해 축제는 '대추! 너 내꺼야'를 주제로 열렸다. 연산에서 생산한 대추를 직접 맛보고 구입할 수 있는 판매장과 대추를 활용한 먹거리, 다양한 체험 프로그램이 마련돼 가족 단위 관광객들의 발길을 끌었다.대추 판매장에는 마지막 날까지 손님이 이어졌다. 관광객들은 판매대에 놓인 대추를 시식하며 크기와 맛을 비교했고, 상인들은 상품을 고르는 손님들에게 대추의 특징과 보관 방법 등을 설명했다. 대추를 가공한 대추즙도 건강식품을 찾는 관광객들에게 인기를 얻었다.올해 축제에서는 행사장 관리도 좋은 평가를 받았다. 특히 많은 관광객이 이용하는 화장실이 깨끗하게 유지돼 방문객들의 호평이 이어졌다. 축제장 곳곳에서 쓰레기를 주워오는 관광객에게 대추 한 팩을 나눠주는 플로깅 행사도 좋은 반응을 얻었다. 관광객들이 직접 쓰레기를 줍고 지역 특산물까지 받아 가면서 행사장 청결 유지에도 힘을 보탰다.연산면 주민들의 참여도 돋보였다. 축제 마지막 날에는 충청남도 무형유산인 연산백중놀이 시연을 비롯해 웃다리풍물, 색소폰 연주, 노래교실 등 다양한 공연이 펼쳐졌다. 지역 주민들이 오랫동안 이어온 전통과 틈틈이 갈고닦은 솜씨를 무대에서 선보이자 관람객들은 박수로 화답했다.축제의 흥을 더한 대추가요제에서는 '고맙소'를 부른 김완종씨가 대상을 차지해 TV를 부상으로 받았다. 최우수상은 남은숙씨, 우수상은 최완중씨, 인기상은 박수진씨, 장려상은 인재현씨에게 각각 돌아갔다.축제장 밖에서도 가을 나들이가 이어졌다. 연산대추문화축제장 인근에 있는 유네스코 세계유산 돈암서원과 주변 코스모스밭에는 가을꽃을 감상하려는 관광객들의 발길이 이어졌다. 고즈넉한 서원과 형형색색 코스모스가 어우러진 풍경은 대추축제와 함께 둘러볼 만한 명소로 관심을 끌었다.반면 축제장과 맞닿은 연산역의 근대문화유산인 급수탑을 가까이에서 살펴볼 수 없었던 점은 아쉬움으로 남았다. 연산역 급수탑은 과거 증기기관차에 물을 공급하던 시설로, 화강암으로 만들어진 보기 드문 철도 유산이다.축제 기간 급수탑 출입이 제한되면서 관광객들이 역사적 가치를 충분히 살펴볼 기회가 부족했다. 앞으로 코레일과 협의해 축제 기간 안전요원을 배치하고, 급수탑을 가까이에서 관람할 수 있도록 개방 범위를 넓히는 방안이 필요하다는 의견이 나왔다. 문화유산 해설사를 배치해 급수탑의 역사와 역할을 설명한다면 축제의 볼거리도 한층 풍성해질 것으로 보인다.축제장에는 내년 2월 26일부터 3월 21일까지 열리는 '2027 논산세계딸기산업엑스포' 홍보 부스도 마련됐다. 방문객들은 엑스포에 관한 설명을 듣고 입장권을 구입하는 등 내년 논산에서 열릴 국제행사에도 관심을 보였다.11일 폐막식에서 유흥식 연산대추문화축제추진위원장은 축제를 위해 힘쓴 주민과 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.유 위원장은 "사흘간의 축제를 마무리하려니 행사 준비부터 마지막 날까지 애써주신 분들의 얼굴이 먼저 떠오른다"며 "행정적·재정적 지원을 아끼지 않은 백성현 논산시장을 비롯해 경찰, 소방, 자원봉사자, 지역 주민 모두에게 감사드린다"고 말했다.이어 "어린 시절 할머니가 벽장에서 꺼내주시던 대추의 맛과 주름진 손이 떠오른다"며 "이번 축제에서 나눈 즐거운 추억이 훗날 자녀와 손자들에게도 전해질 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.백성현 논산시장은 지난해보다 늘어난 방문객 수를 언급하며 축제에 참여한 시민과 관광객들에게 고마움을 전했다.백 시장은 "올해는 지난해보다 많은 4만여 명이 축제장을 찾았다"며 "관광객과 시민 여러분의 관심과 성원 덕분에 축제를 성공적으로 마칠 수 있었다"고 말했다.그러면서 "축제를 즐기는 동안 불편했거나 부족했던 점이 있다면 언제든지 말씀해 달라"며 "시민과 관광객의 의견을 꼼꼼히 살펴 내년에는 더욱 즐겁고 편안하게 찾을 수 있는 축제로 만들겠다"고 약속했다.백 시장은 논산 농산물의 경쟁력을 높이고 관광산업을 육성하겠다는 구상도 밝혔다. 특히 내년 개최되는 논산세계딸기산업엑스포를 소개하며 시민들의 관심과 참여를 당부했다.이건창 논산시의회 의장을 대신해 인사말을 한 이상구 부의장도 축제 성공의 공을 지역 주민들에게 돌렸다.이 부의장은 "좋은 대추를 길러낸 농업인과 축제장을 지켜준 연산면 41개 마을 이장단, 주민자치위원, 새마을지도자, 자원봉사자 등 많은 분의 정성이 모여 축제를 성공적으로 치를 수 있었다"며 "이번 축제에서 나눈 웃음과 정이 오래도록 이어지기를 바란다"고 말했다.인구 6000여 명의 작은 농촌 지역에 사흘 동안 4만여 명이 찾아왔다. 지역 인구의 6배가 넘는 관광객이 몰렸지만 깨끗하게 관리된 화장실과 행사장에는 호평이 이어졌다. 주민들은 공연과 자원봉사로 손님을 맞았고, 관광객들은 대추를 맛보며 가을 추억을 쌓았다. 작은 농촌 마을이 주민들의 힘으로 일궈낸 축제라는 점에서 의미를 더했다.논산시는 앞으로 연산역 급수탑과 돈암서원 등 주변 문화유산을 축제와 연계하고, 관광객들의 발길이 지역 상권으로 이어질 수 있도록 프로그램을 보강할 계획이다.