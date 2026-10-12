후배 자료 고치던 새벽, '라떼' 대신 생각한 것

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'조금만 더 꼼꼼하게 확인했으면 좋았을 텐데.'

'제안서는 나와 맞지 않는 것 같다.'

'이 직업을 계속해도 되는 걸까.'

큰사진보기 ▲새벽 2시 6분, "한 과장! 퇴근합시다"집에 가고 싶은 한 과장 ⓒ 한송영 관련사진보기

"나 때는 말이야."

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그에도 실립니다.

새벽 1시 50분. 나는 아직 사무실에 있다.휴일을 반납하고 시작한 일이 자정을 넘겼다. 사무실에 홀로 앉아 후배가 전달한 자료를 수정하는 중이다. 후배는 무엇이 잘못됐는지도 모른 채 내게 자료를 건넸다. 자료를 살펴보며 오류를 발견하고, 하나씩 고치는 일은 지금 내 몫이 됐다.아직 후배에게 잘못된 부분을 설명하지 않았다. 화를 낸 것도 아니다. 다만 혼자 자료를 수정하는 동안 짜증과 답답함이 쌓이고 있다. 내 일을 하는 데도 시간이 부족한데, 다른 사람이 놓친 부분까지 챙겨야 한다는 생각에 마음이 편치 않다.해야 할 일은 남아 있는데 좀처럼 집중이 되지 않는다. 같은 생각만 되풀이하다가 잠시 일을 멈추고 몇 글자를 끄적여 본다. 그러다 문득 오래전의 내가 떠올랐다. 지금 나를 답답하게 하는 후배의 모습에서, 서툴렀던 내 모습을 본 것이다.이벤트 일을 시작했을 때 나도 나름대로 열심히 했다. 다만 열심히 한다는 마음이 곧바로 좋은 결과로 이어지지는 않았다. 특히 제안서를 쓰는 일이 어려웠다. 무엇을 어떻게 정리해야 할지 몰라 헤맸고, 내 생각을 글과 자료로 설득력 있게 표현하는 일도 서툴렀다.울기도 참 많이 울었다.고민 끝에 이직을 생각한 적도 있었다. 잘하고 싶은 마음은 있는데 뜻대로 되지 않았다. 나보다 능숙하게 일을 해내는 선배들을 보면 내가 더 작게 느껴졌다.그때도 나는 내가 만든 자료를 선배에게 건넸을 것이다. 내 나름대로는 열심히 했다는 마음으로. 하지만 무엇이 부족하고 어디가 잘못됐는지 충분히 알지 못했을 테다. 지금 후배가 내게 자료를 전달했듯이 말이다.그 자료를 받아 든 선배는 어땠을까. 제안서를 잘 쓰지 못하는 나를 보며 답답했을 것이다. 나는 애썼다고 생각했지만, 선배에게 필요한 것은 내 노력만이 아니라 제대로 마무리된 결과물이었을 테니까.내가 놓친 부분을 누군가는 다시 살펴보고 고쳤을 것이다. 당시에는 내가 힘든 것만 크게 보였는데, 이제는 내 뒤에서 일을 수습했을 사람의 수고도 생각하게 된다. 그렇게 그만둘까 고민하던 일을 어느덧 15년째 하고 있다.15년을 했으니 이제는 모든 일이 익숙할 법도 한데, 나는 지금도 서툴고 헤맨다. 이 직업이 나와 맞는지에 대한 고민 역시 끝나지 않았다. 다만 예전에는 내 몫의 일을 해내는 것만으로 벅찼다면, 지금은 후배가 해낸 일까지 살펴봐야 하는 자리에 와 있다.후배의 자료를 고치며 답답해하다 보면 나도 모르게 이 말이 나오려 한다.요즘 사람들이 싫어한다는 말이다. 나 역시 후배였을 때 선배의 과거 이야기를 늘 반갑게 들었던 것은 아니다. 그런데 시간이 흐르니 내가 그 말을 꺼내려 하고 있다.나는 어떤 과정을 거쳐 배웠는지, 얼마나 헤매며 여기까지 왔는지 이야기하고 싶어진다. 내 경험을 들려주면 후배가 조금 덜 헤맬 수 있을 것 같기도 하다. 그러다 보면 어느새 지금 후배에게 필요한 설명보다 내가 겪었던 시간이 이야기의 중심에 놓인다.오늘 새벽에도 그랬다. 후배가 놓친 부분을 보다가 '나는 예전에 어떻게 했더라' 하고 기억을 더듬었다. 그런데 돌아본 과거의 나는 지금의 후배보다 훨씬 능숙한 사람이 아니었다. 잘하지 못했고, 울었고, 그만둘까 고민했다.시간이 지나면서 내가 서툴렀던 기억은 흐려지고, 버텨냈다는 기억만 선명해진 것은 아닐까.물론 나도 서툴렀다는 이유로 후배가 맡은 일을 제대로 하지 않은 것까지 괜찮아지는 것은 아니다. 놓친 부분은 짚어야 하고, 다음에는 스스로 확인할 수 있도록 알려줘야 한다. 새벽까지 일한 내 피로도 실제다.다만 "나 때는 말이야"로 시작하기 전에, 무엇이 잘못됐고 어떻게 고쳐야 하는지 먼저 설명해야겠다는 생각이 든다. 내가 얼마나 고생했는지 말하는 것보다 후배가 다음 일을 제대로 해내는 데 필요한 이야기를 하는 편이 나을 것이다. 화가 난 지금의 나에게도 쉽지 않은 일이다.MZ세대라고 불리는 후배들도 언젠가는 자기보다 어린 동료와 일하게 될 것이다. 그때는 그들 역시 "내가 처음 일할 때는 말이야" 하고 이야기를 시작할지 모른다. 시대와 일하는 방식은 달라져도, 먼저 겪은 사람이 뒤에 오는 사람을 보며 느끼는 답답함은 이어질 것 같다. '라떼'는 그렇게 돌고 도는 모양이다.새벽의 사무실에서 혼자 자료를 고치다가, 오래전 내가 건넨 제안서를 받아 들었을 선배를 생각한다. 그때 선배가 어떤 부분을 얼마나 수정했는지 나는 다 알지 못했을 것이다. 지금 후배도 내가 이 시간까지 무엇을 고치고 있는지 모르고 있을 테다.후배에게 잘못된 부분을 설명하는 일은 아직 남아 있다. 그때는 내가 무엇 때문에 답답했는지, 어떤 부분을 더 살펴야 하는지 차분히 이야기하고 싶다. 나도 한때는 잘하고 싶은 마음만으로 자료를 건네던 사람이었다는 사실을 기억하면서.15년 차인 나도 아직 배우는 중이다. 지금도 팀장님, 부장님, 실장님, 전무님의 도움을 받으며 일을 해나가고 있다. 후배의 서툰 부분을 고치는 나 역시, 누군가의 도움 속에서 조금씩 성장하고 있다.