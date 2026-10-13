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서울

26.10.13 09:08최종 업데이트 26.10.13 09:08

한의원 갈 때마다 택시 불러달라는 시어머니

버스와 지하철은 버겁고 앱 택시 호출은 어려워... 120번 이용도 한계는 있어

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"나 한의원 가게 택시 불러 줘."
"준비 다 했어요? 도착하면 바로 타야 돼요. 택시 아저씨 또 짜증 낸단 말이야."

"나 준비 다 했어. 끝날 때도 전화할 테니깐 전화 꼭 받아라."

여든을 훌쩍 넘기신 어머님은 매주 침 맞으러 가는 날만큼은 꼭 챙기신다. 그런 분께 집에만 계시라고 할 수는 없는 노릇이다. 문제는 이동이다. 버스와 지하철은 갈수록 버거워지셨는데, 택시 앱은 쓰지 못하신다. 그래서 호출은 늘 남편 몫.

월요일 한의원에 가시는 날, 남편 휴대전화에 어머님 전화가 걸려 온다. "전화 꼭 받아라"
월요일 한의원에 가시는 날, 남편 휴대전화에 어머님 전화가 걸려 온다. "전화 꼭 받아라" ⓒ 백수경
앱으로 부른 택시는 금세 온다. 그러니 어머님은 아들이 버튼을 누르기 전에 채비를 다 끝내 두셔야 한다. 조금만 늦어도 기사님 눈치를 봐야 하니까. 돌아오는 길은 더 아슬아슬하다. 침을 다 맞고 건 전화를 아들이 받아야 비로소 집에 갈 택시가 잡힌다. 혹시 그 전화를 놓치면? 어머님은 한의원 앞에서 언제까지 기다리셔야 할까. '전화 꼭 받아라'는 당부는, 네가 전화를 받아야 내가 집에 갈 수 있다는 뜻이다.

가장 낡은 방법, 전화 한 통으로

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그러다 지난 9일, 우연히 지나치던 버스 정류장 광고판에서 숫자 세 자리가 눈에 들어왔다. 120. 택시를 잡을 때 이 번호로 전화하면 된다는 안내였다. 한 손엔 택시를 들고, 다른 손으론 휴대전화를 귀에 댄 할머니. 말풍선엔 이렇게 적혀 있었다.

"얘들아~ 걱정마라 120으로 택시 잡았다!"

어머님 얼굴부터 떠올랐다. 앱 없이 전화 한 통이면 된다니. 반가운 마음은 오래가지 못했다. 이런 광고가 따로 필요할 만큼, 택시 한 대 잡는 일에서조차 밀려난 사람들이 있다는 뜻이었으니까.

버스 정류장에 붙은 서울시 '120 동행콜택시' 광고.
버스 정류장에 붙은 서울시 '120 동행콜택시' 광고. ⓒ 백수경
손가락 몇 번이면 택시가 오고, 화면을 눌러 음식을 주문하는 세상. 그런데 세상이 편해질수록 어머님이 혼자 하실 수 있는 일은 왜 하나둘 줄어드는 걸까.

숫자도 같은 이야기를 한다. 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 올해 3월 발표한 '2025 디지털정보격차 실태조사'에서, 고령층의 디지털 기기 활용 기본 역량은 일반 국민의 56.2% 수준이었다. AI 서비스를 써 본 비율은 30.2%로 일반 국민(59.4%)의 절반 남짓.

잘못한 사람은 아무도 없는데 누군가는 자꾸 편리함의 문밖에 서게 된다. 새로운 것이 쉼 없이 등장하는 세상에서, 오래된 것은 반드시 사라져야 할까.

이 질문이 오래 맴돈 건 남 얘기가 아니어서다. 키오스크 앞에 서면 나도 모르게 등 뒤부터 신경 쓰인다. 옵션을 고르면 또 옵션이 뜨는 화면에서 한 번 잘못 누르면 어디로 돌아가야 할지 몰라 멈칫하게 된다. 뒤에 선 사람의 한숨이 들리는 것만 같아, 손가락은 점점 급해지고. 그럴 때면 기사님 눈치를 보며 서둘러 채비하셨을 어머님이 떠오른다. 40대와 80대는 결국 같은 눈치를 보고 있는 건 아닐까.

어머님도 처음부터 '기계에 서툰 노인'은 아니셨다. 휴대전화 서비스가 처음 시작된 건 1988년, 어머님이 40대 중반이시던 때. 스마트폰이 일상이 된 건 일흔을 바라보실 무렵이었다. 어머님이 뒤처지신 걸까, 기술이 어머님의 나이를 기다려 주지 않은 걸까.

정작 눈에 밟힌 건 따로 있었다. 앞서 본 실태조사 속 '고령층'의 기준은 만 55세 이상. 40대인 나에게는 길어야 15년 뒤의 이야기다. 그제야 알았다. 내가 걱정하던 건 어머님의 오늘만이 아니었다는 걸.

최후의 보루가 된 120

서울시의 '120 동행콜택시'는 다산콜센터(02-120)에 전화해 6번을 누르고, 어디서 어디로 가는지만 말하면 택시를 불러 주는 서비스다. 호출료도 받지 않는다. 앱을 쓰지 못하는 사람들을 위한 해법이 최신 기술이 아니라 어쩌면 가장 낡은 방법인 전화 한 통이라니.

어머님께 120을 알려 드리고, 함께 전화를 걸어 택시도 불러 봤다. 작은 글씨를 들여다볼 일도, 버튼을 찾아 헤맬 일도 없이 목소리 하나면 충분했다.

"응, 좋네. 저장해 놔라."

그런데 써 보니 한계도 보였다. 운영시간 안에도 주변 상황에 따라 배차가 바로 안 되거나 오래 걸리는 경우가 있었다. 거는 방법이 아무리 쉬워도, 택시가 잡힐지 안 잡힐지 모른다면 불편하긴 마찬가지. 그래서 어머님은 지금도 택시가 필요하면 아들부터 찾으신다. 결국 120은 아들이 전화를 받지 못할 때 꺼내는 최후의 보루가 됐다.

어머님의 오늘은 머지않은 나의 내일이다. 지금 어르신들의 불편을 덜어 드리는 일이 결국 미래의 나, 그리고 우리 모두를 위한 일인 이유다. 언젠가 어머님이 "전화 꼭 받아라" 대신 "걱정마라" 하고 전화하시는 날이 오기를. 그리고 먼 훗날 나도 아이에게 전화를 걸어야 하는 날이 오면, 저 말풍선 속 할머니처럼 웃으며 말할 수 있기를.

"얘야, 걱정마라. 택시 잡았다."

덧붙이는 글 | - 서울시 교통 '앱 없이 전화 한통으로 택시 잡기! 120 동행콜택시'
- 내 손안에 서울 '120+6 누르면 택시 온다! 120 동행콜택시 이용해 보니'
- 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원 '2025 디지털정보격차 실태조사'(2026년 3월 발표)
- 데일리안, 1988년 휴대전화 서비스 시작 관련 보도(2018.7.1)


#120동행콜택시#시어머니#디지털격차#고령층#서울시

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백수경 (ssus) 내방

안녕하세요 .청소년 아이와 함께 성장하고 있는 40대 엄마입니다.청소년 아이를 키우며 느끼는 생생한 교육 고민과 평범하지만 소중한 가족의 일상을 글로 기록합니다.

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