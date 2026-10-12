커피 내리는 시흥 청소년들, 공정무역을 알리는 주체가 되다

큰사진보기 ▲2025 커피콩축제(2025.11.01.~02.) 바리스타 네트워크 공정무역 부스 운영 ⓒ 시흥시청소년청년재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024 커피콩축제(2024.10.04.~06.)바리스타 네트워크 공정무역 부스 운영 ⓒ 시흥시청소년청년재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청소년들이 바리스타 교육을 받는 모습 ⓒ 시흥시청소년청년재단 관련사진보기

"특히 바리스타 활동의 핵심 재료인 '원두'가 공정무역을 대표하는 상품이라는 점에서 원두의 선택부터 공정무역의 가치를 담는다면, 청소년들이 자신의 기술과 노동에 대해 정당한 가치를 인정받고자 하는 것처럼 커피 생산자의 노동 역시 정당한 대가를 받아야 한다는 점을 자연스럽게 연결할 수 있다고 생각했습니다.

또한 주변에서 쉽게 접하는 커피를 직접 만들고 소비하는 경험에서 출발해 원두가 생산되고 유통되는 과정까지 살펴볼 수 있어, 다소 멀게 느껴질 수 있는 생산자의 노동이나 윤리적 소비를 '나의 일상과 소비'의 문제로 이해하는 데 좋은 매개가 되었습니다. 청소년뿐만 아니라 지역주민에게 공정무역을 알리고 함께 이야기하기에도 접근성이 높은 소재입니다."

큰사진보기 ▲바리스타 네트워크 세계커피짓기대회에 참여한 청소년의 모습 ⓒ 시흥시청소년청년재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲배곧2청소년문화의집의 ‘일회용품 없는 카페 운영 ⓒ 시흥시청소년청년재단 관련사진보기

"중학생 때 친구 소개로 들어간 동아리에서 카페 운영과 커피 제조를 해 본 경험이 바리스타 자격증 취득과 현재 카페 아르바이트에도 도움이 되었어요. 처음엔 바리스타 활동이 목적이었지만, 커피가 만들어지는 과정과 생산자에게 정당한 대가를 지급하는 공정무역의 의미를 알게 된 것도 기억에 남아요. 무엇보다 동아리원들과 의견을 모아 함께한 과정이 즐거운 추억으로 남아 있어요."

- 김◯빈/20세/여, 꾸미청소년문화의집 윈드밀 소속, 활동기간: 2022년~현재

"커피를 좋아해서 아는 동생을 따라 우연히 윈드밀에 들어왔는데, 이곳 사람들과 커피가 좋아서 대학생이 된 지금도 청년활동으로 함께하고 있어요. 처음엔 공정무역을 잘 몰랐지만, 공정무역 원두를 쓰고 홍보 활동을 하면서 자연스럽게 익숙해졌어요. 커피 원두에 쓴맛뿐 아니라 단맛, 신맛, 여러 향이 담겨 있듯이, 이 활동도 어떻게 바라보느냐에 따라 다르게 느껴지는 것 같아요."

- 최◯율/20세/남, 꾸미청소년문화의집 윈드밀 소속, 활동기간: 2024년~현재

"시흥시청소년청년재단은 공정무역이 누군가를 돕기 위한 특별한 실천이 아니라, 우리가 소비하고 관계 맺는 과정에서 삶과 노동의 가치를 존중하는 하나의 문화로 자리 잡을 수 있도록 청소년의 배움과 실천을 지역사회와 연결하고 그 가치를 꾸준히 확산해 나가고자 합니다. 궁극적으로는 나의 선택이 다른 사람의 삶과 연결되어 있음을 이해하고, 서로의 삶을 존중하는 선택이 모여 더 공정하고 지속가능한 공동체로 성장하는 것, 그것이 재단의 공정무역 활동이 만들어가고 싶은 변화입니다." - 인터뷰 중

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

지난해 11월 시흥 은계호수공원에서 열린 세계커피콩축제에서는 청소년들이 지역주민 310여명을 대상으로 공정무역을 소개했다. 퀴즈와 원두 맞추기, 커피박 화분 꾸미기를 하나의 체험 과정으로 엮어 운영했다. 이보다 한 해 앞선 2024년 같은 축제에서는 청소년들이 직접 커피 핸드드립을 시연하며 공정무역을 소개하기도 했다.청소년들이 이런 활동의 주체가 될 수 있었던 배경에는 시흥시청소년청년재단에서의 활동이 있었다. 시흥시청소년청년재단 꾸미청소년문화의집 이현숙 관장과의 서면 인터뷰(10.07)를 통해 그 자세한 이야기를 들어 보았다.시흥시청소년청년재단은 청소년·청년의 성장과 권익 증진을 지원하는 시흥시 출연기관이다. 청소년수련·이용·보호복지시설과 청년스테이션을 포함해 총 15개 기관을 위탁 운영하고 있다. 2023년 공정무역실천기관으로 최초 인증을 받았고, 2025년에는 1차 재인증을 받았다.재단은 이러한 인증을 바탕으로 공정무역을 단순한 일회성 교육으로 끝내지 않고, 개별 시설의 바리스타 활동을 지역사회 협력과 연결하는 공동사업으로 발전시키며 청소년과 함께 꾸준한 실천을 이어가고 있다. 이현숙 관장은 재단 청소년활동의 가장 큰 특징으로 활동의 주제와 내용, 운영방식을 청소년이 직접 기획한다는 점을 꼽았다. 기관은 이를 실현하도록 지원하고, 공정무역 관련 교육을 제공하기도 한다.재단의 공정무역 활동은 2021~2022년 능곡청소년문화의집 바리스타 동아리 '커피스'에서 시작되었다. 커피스는 청소년 주도 SDGs(지속가능발전목표) 실천의 일환으로 공정무역 교육과 캠페인을 진행했다. 시흥시가 공정무역도시로서 실천을 이어가는 가운데, 재단도 공정무역실천기관 인증 추진을 통해 청소년의 일상과 연결된 활동으로 동참하고자 했다. 그 접점이 청소년의 관심과 참여가 높은 바리스타 활동이었다고 이현숙 관장은 설명했다.바리스타 동아리와 프로그램은 대부분 연간 활동으로 운영된다. 청소년들은 카페 혹은 부스를 운영하며 사람들과 소통하고 기술을 익히는 경험을 한 해동안 쌓아 간다. 이에 더해 청소년들은 바리스타 활동 시 공정무역 인증 원두를 직접 사용하며 그 의미와 가치를 체감한다. 음료 제조 기술을 익히는 것을 넘어 한 잔의 커피가 우리에게 오기까지의 과정을 살피며 생산자의 노동과 삶을 돌아보고, 정당한 대가가 지급되는 공정한 거래 관계의 필요성을 깊이 있게 학습한다.이 과정을 통해 청소년들은 윤리적 소비를 다소 멀게 느껴지는 개념이 아닌 소비자의 책임이자 나의 일상 문제로 받아들이며, 이를 바탕으로 캠페인을 직접 기획하는 실천으로 나아간다. 커피 제조를 아르바이트나 진로로 연결하고자 하는 청소년들도 있어, 활동에 대한 몰입도가 높은 건 덤이다.교육과 실천이 처음부터 자연스럽게 연결됐던 것은 아니다. 처음에는 공정무역을 배우고도 익숙한 브랜드의 원두를 쓰고 싶어 하는 청소년들이 있었다. 그러나 활동이 이어진 뒤 이현숙 관장이 가장 큰 변화로 꼽은 것은 청소년들이 공정무역을 더 이상 별개의 활동으로 받아들이지 않는다는 점이다.이현숙 관장은 프로그램을 설계할 때 이 활동이 청소년에게 의미 있는 경험이 되는가를 가장 먼저 생각한다고 한다. 단순히 공정무역을 좋은 취지에서 배우는 데 그치지 않고, 어떤 원두를 왜 쓰는지 이해하고 직접 실천할 수 있도록 구성한다. 이를 바탕으로 청소년들은 캠페인에서 무엇을 어떻게 알릴지 직접 기획하고, 공정무역을 설명하는 판넬이나 퀴즈, 체험활동을 만들어 축제와 프로그램 현장에서 다른 청소년과 지역주민에게 소개한다.공정무역을 알아가는 동안 바리스타로서 실력을 기르는 노력도 이어졌다. 2025년 청소년 대상 세계커피짓기대회에서 재단 소속 청소년 5명이 수상했고, 2026년 세계커피짓기챔피언십에서도 1위를 비롯해 총 5명이 입상했다.이현숙 관장은 청소년 대상 공정무역 교육에 있어 가장 어려운 부분으로는, 익숙한 제품과 멀리 있는 생산자의 삶을 연결하는 데 있다고 했다. 생산과 유통 과정을 체감하기 어려워 "공정무역 제품을 쓰는 것이 좋다"는 설명만으로는 그 필요성을 이해하는 데 한계가 있기 때문이다. 그래서 재단은 원두나 초콜릿, 설탕과 같은 실생활의 제품 속에 있는 노동을 청소년의 일상과 연결해 이해하도록 돕는다.이를 효과적으로 전달하기 위해 지역 전문기관과도 협력한다. 재단은 2023년 시흥시사회적경제지원센터와 맺은 업무협약을 바탕으로 전문강사와 청소년의 연령에 맞는 교육을 마련하고, 영상과 게임을 활용한다. 꾸미청소년문화의집은 시흥시공정무역협의회와 논의해 오는 11월 초등학교 연계 프로그램에서 보드게임을 활용할 예정이다.개별 시설의 활동을 서로 연결하기 위해 2024년 재단의 8개 기관(꾸미·능곡·배곧2·연성·월곶청소년문화의집, 군자·매화청소년문화센터, 학교밖청소년지원센터)이 바리스타 네트워크를 구성했다. 취미·진로·자격 취득 등 각 기관 동아리의 참여 목적은 조금씩 다르지만, 그만큼 활동에 담을 수 있는 다양한 가치까지 생각해 보는 계기가 만들어지고 있다. 배곧2청소년문화의집은 청소년들이 직접 카페를 운영하며 텀블러 사용을 권장하는 '일회용품 없는 카페'를 열어 환경과 지속가능성으로 활동을 넓히기도 했다.다른 시설과의 공동교육과 연합활동, 지역행사와 대회 등 기관들이 서로 연결되면서 청소년에게 제공할 수 있는 경험도 다양해졌다. 학교밖청소년지원센터나 배곧2청소년문화의집은 바리스타 자격시험을 준비하기에 적합한 환경을 갖추고 있어, 꾸미청소년문화의집 바리스타 동아리 윈드밀 청소년들도 이용한다. 서로의 자원을 나누며 부족한 부분을 보완하는 셈이다. 실무자들도 운영 경험을 나누고 공동사업을 논의한다.한 시설만으로는 하기 어려웠던 일도 가능해졌다. 바리스타 활동 담당 실무자를 위한 전문교육을 함께 운영하고, 청소년에게는 공정무역 이해교육과 커피 인문학, 핸드드립 교육을 제공했다. 시흥시청소년동아리축제와 세계커피콩축제에서는 여러 시설의 청소년들이 연합부스를 꾸려 각 시설의 활동을 하나의 공동활동으로 넓혔다. 개별 시설에서 이어오던 바리스타·공정무역 활동이 재단 차원의 실천으로 연결되었고, 이것이 2025년 재인증의 기반이 되었다.네트워크 안에서 형성된 협업구조는 청소년들에게 다양한 기회를 선사하고, 이러한 청소년들의 활동은 다시 지역사회로 환원되는 선순환이 큰 힘이 된다고 이현숙 관장은 강조했다.윈드밀 소속 청년들의 소감에서도 이러한 변화를 읽을 수 있었다.공정무역 활동을 지속하며 겪는 가장 큰 어려움이 무엇이냐는 질문에, 이현숙 관장은 단기간에 성과를 확인하기 어렵다는 점을 꼽았다. 사업은 기간 안에 성과를 확인해야 하지만, 청소년의 인식과 실천이 바뀌려면 시간이 필요하다. 그는 바리스타 기술을 전문적으로 배우면서 공정무역까지 깊이 다루기 어렵고, 커피만으로 인권·환경·윤리적 소비 등 공정무역을 폭넓게 전하기에도 한계가 있다고 짚었다.그럼에도 재단은 단기적인 성과보다 청소년이 공정무역을 깊이 이해할 수 있는 환경을 마련하는 데 중점을 두고 있다. 꾸미청소년문화의집은 학교연계사업으로 참여 기회를 넓히고, 자체 동아리에서는 공정무역을 더 깊이 배우고 실천하도록 돕고 있다. 공정무역을 비롯한 사회적 가치를 쉽게 경험할 수 있는 게임형 프로그램 개발도 검토 중이다.재단은 다음 재인증을 앞두고 공통된 실적 관리 기준을 마련하고 임직원·네트워크 담당자 정기 교육을 운영할 계획이다. 참여 인원과 활동 횟수뿐 아니라 청소년의 제안과 역할, 인식·태도 변화를 기록해 사업평가와 다음 활동에 반영하고자 한다. 목표는 재인증 자체보다 청소년의 참여와 성장이 지속되는 기반을 다지는 데 있다.이현숙 관장이 전해온 답변에는 청소년의 성장과 지역사회로의 환원, 나아가 가치 있는 소비로의 연결이라는 뚜렷한 비전이 느껴졌다. 청소년들이 자신의 소비 선택이 지닌 의미와 가치를 발견하고, 그 경험이 청소년의 일상을 조금 더 행복하게 만들기를 기대한다는 것이 재단의 바램이다.