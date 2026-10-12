'김대중 망명일기' 등 '내면의 기록' 특별전 서울에서도 열린다

큰사진보기 ▲김대중 대통령의 서거 17주기(8월 18일)를 맞아 김 대통령이 1차 미국 망명시기에 남긴 ‘망명일기‘과 편지 등을 바탕으로 한 ’내면의 기록‘ 특별전이 서울에서도 열린다. ⓒ 김대중노벨평화상기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대중 대통령이 1차 망명시기 전후로 쓴 망명일기(1972년 8월 3일~1973년 8월 8일), ⓒ 김대중노벨평화상기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘내란음모사건‘으로 사형을 선고받았다가 감형되어 수감중인 김대중 대통령을 면회하며 그의 말을 받아적은 이희호 여사의 메모(1981년 11월). ⓒ 김대중노벨평화상기념관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김대중 대통령이디에드워드 케네디 미국 상원의원에게 보낸 편지(1984년 8월 6일) ⓒ 김대중노벨평화상기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 출간된 <김대중 망명일기>는 ’망명일기‘이자 ’망명기록‘이다. 김대중 대통령의 망명투쟁은 최초의 반유신 민주화운동으로 평가받고 있다. ⓒ 연세대 김대중도서관 관련사진보기

큰사진보기 ▲2013년 6월 15일 목포시 삼학도에 개관한 김대중노벨평화상기념관. ⓒ 목포시 관련사진보기

김대중 대통령의 서거 17주기(8월 18일)를 맞아 김 대통령이 1차 미국 망명시기에 남긴 '망명일기'과 편지, 이희호 여사의 옥중 면회 메모 등을 바탕으로 한 '내면의 기록' 특별전이 서울에서도 열린다.김대중노벨평화상기념관은 지난 8월 18일부터 오는 10월 16일까지 목포시에 위치한 김대중노벨평화상기념관에서 진행하고 있는 김대중 대통령의 '내면의 기록' 특별전을 서울의 민주화운동기념관에서도 개최한다.서울에서 열리는 이번 특별전은 오는 27일 개막식을 시작으로 11월 29일까지 한달 동안 이어진다. 개막식에는 권노갑 김대중재단 이사장과 문국주 민주화운동기념사업회 이사장, 김상근 목사(전 KBS 이사장)가 축사를, 김성재 김대중노벨평화상기념관 이사장이 인사말을 할 예정이다.김대중노벨평화상기념관은 "특별전 '내면의 기록'은 기존의 김대중 대통령 업적 위주 전시틀을 벗어나 군사독재정권의 탄압 속에서 망명, 감옥생활, 가택연금 등 고초를 겪으면서도 하루하루 '김대중 망명일기' 등 기록을 통해 자신의 신념과 내면을 다져간 과정을 조명하는 전시다"라고 설명했다.김대중 대통령도 1980년대 가족 등에게 보낸 옥중서신에서 "고난과 시련 그 자체는 고통이며 악이다"라며 "다만 이를 믿음 속에서 적극적으로 응전해 나가는 사람에게는 어떠한 경우에도 자기의 내면적 성장의 밑거름이 되고 많은 경우에 외면적 성공의 원동력이 된다"라고 썼다.김정현 관장은 "'내면의 기록'은 대한민국 제15대 대통령을 지낸 김대중의 내면을 들여다보는 기획이지만, 지금 이 시대를 살아가는 우리 모두의 이야기라고 할 수 있다"라며 "누구나 인생의 길목에서 역경을 만나지만 중요한 것은 그것을 어떻게 극복하고 일어서느냐다, 특별전을 준비하면서 가장 주목한 것도 5번의 죽을 고비, 6년의 감옥생활, 망명과 가택연금 등 고난에 찬 일생 속에서도 김대중은 좌절하지 않고 앞으로 나아갔다는 점이었다"라고 강조했다.김 관장은 "그는 특히 유신 선포 직후인 1972년 10월 17일부터 1973년 도쿄 납치사건이 벌어지기 전까지 일본과 미국을 왕래하면서 보낸 1차 망명 시기 동안 하루하루 일기를 써 '망명일기'라는 귀중한 기록을 남겼다"라며 "이때 그는 몸은 비록 이역만리 타국에서 고단한 망명 생활 중이었지만 깊은 사색과 성찰을 통해 그의 정치철학을 표상(表象)하는 두 기둥인 '행동하는 양심'과 '실사구시'를 정립해나갔는데, 후일 전자는 민주주의를 위한 투쟁, 후자는 대통령직에 오른 뒤 국정의 동력이 됐다"라고 '망명일기'에 큰 의미를 부여했다.김 관장은 "연약한 한 개인이 스스로와, 국민과, 역사와 대화하면서 내딛는 발걸음을 따라가다 보면 어느덧 우리도 한 시대의 정점頂點에 서 있음을 발견하게 된다"라며 "김대중노벨평화상기념관은 이 특별전을 관람하시는 모든 분들이 '인간 김대중'의 이야기를 자신의 이야기처럼 직관적으로 보고 느낄 수 있도록 노력했다"라고 많은 관람을 당부했다.기념관도 "'내면의 기록' 특별전은 김대중 대통령의 좌우명으로도 널리 알려져 있는 '행동하는 양심'과 '실사구시' 같은 핵심 철학이 1970년대 유신정권과 투쟁하는 과정에서 어떻게 형성됐는지를 직접 느낄 수 있는 '사유형 전시' 공간으로 꾸며졌다"라고 밝혔다.특별전의 기획·학예팀(김나경 학예사, 조은실·김준영 주임)은 "이 전시는 김대중을 설명하기 위해 시작되지 않았다"라며 "벼랑 끝에서도 하루를 살아낸 한 사람을 통해, 오늘을 버티고 있는 누군가에게 괜찮다고, 하루를 살아내는 것만으로도 충분하다고, 조용히 말해 주고 싶었다"라고 말했다. 그러면서 "기록은 그 방법 가운데 하나였다"라고 덧붙였다.특별전은 1부 '그날의 시간', 2부 '흔들림을 기록하다', 3부 '세상을 향한 기록', 4부 '기록하는 오늘'로 구성되어 있다. 이를 차례로 관람하면서 1970년대 유신정권과 정면으로 맞선 김 대통령의 깊고도 인간적인 내면을 들여다 볼 수 있다.내면의 기록에는 김 대통령이 1차 망명시기 전후로 쓴 망명일기(1972년 8월 3일~1973년 8월 8일), '내란음모사건'으로 사형을 선고받았다가 감형되어 수감중인 김 대통령을 면회하며 그의 말을 받아 적은 이희호 여사의 메모(1981년 11월), 에드워드 케네디 미국 상원의원에게 보낸 편지(1984년 8월 6일), 한국인권연구소를 통해 발표한 글('기로에 선 한국의 운명', 1984년), 미국 일간지 <시카고 트리뷴>에 기고한 글('한국의 민주세력을 지지하자', 1984년 6월 21일) 등이 포함돼 있다. 이러한 내면의 기록은 '시간을 견딘 기록'이기도 하다.특별전은 문화체육관광부가 주최하고 한국박물관협회가 주관하는 'K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업'인 '뮤지엄 이음' 선정 프로그램이다.특별전의 가장 중요한 '내면기록'인 김대중 대통령의 망명일기는 지난 1972년 10월 17일 박정희 대통령이 비상계엄을 선포하기 70여일 전인 8월 3일부터 미국으로 망명하기 직전인 10월 13일까지, 그리고 그가 미국으로 1차 망명한 시기인 1972년 10월 17일부터 1973년 8월 8일까지 쓴 일기로 구성돼 있다. 총 223일이 기록된 망명일기는 지난해 연세대 김대중도서관이 판독과 원문 검증, 내용 검토 등을 진행해 <김대중 망명일기>라는 제목으로 출간했다.'김대중 망명일기'는 김 대통령의 가족들조차 그 존재를 모르고 있다가 지난 2019년 6월 10일 이희호 여사가 서거한 이후 3남인 김홍걸 김대중·이희호기념사업회 이사장에 의해 동교동 사저에서 발견됐다. 그 분량은 총 6권이다.<김대중 망명일기>의 서문격인 '발간에 부쳐' 글을 쓴 박명림 연세대 김대중도서관장은 "우리는 '망명자 김대중'을 통해 두 사람의 김대중을 만난다"라며 "우리와 같은 평범한 인간 김대중, 남편 김대중, 아버지 김대중을 만나고, 단호한 민주주의자 김대중과 간절한 지도자 김대중과 뜨거운 애국자 김대중을 만나게 된다"라고 썼다. '망명일기'이자 '망명기록'인 것이다.<김대중 망명일기>의 해제글을 쓴 장신기 연세대 김대중도서관 사료연구담당은 이 기록의 역사적 가치와 의미에 대해 "박정희 유신정권 시절 김대중 망명 투쟁의 내용과 성격을 이해하는 데 매우 중요한 의미가 있다"라며 "특히 김대중의 망명투쟁은 최초의 반유신 민주화운동으로서 역사적 가치가 매우 크다, 유신 정권이 종말을 맞게 된 데에는 여러 이유가 결합되어 있는데 그 시작에는 김대중의 성공적인 망명투쟁이 있었던 것이다"라고 설명했다.한편 김대중 대통령의 '내면의 기록' 특별전을 주최한 김대중노벨평화상기념관은 대한민국 제15대 대통령이자 한국인 최초로 노벨 평화상을 수상한 김대중 대통령의 정신(평화·인권·민주주의)을 기리고 관련자료를 보존하기 위해 설립된 공간으로, 지난 2013년 6월 15일 목포시 삼학도에 정식으로 문을 열었다.목포시는 "김대중노벨평화상 기념관을 목포 삼학도에 건립하게 된 것은 김대중 대통령이 유년시절부터 정계에 입문하기까지 활동한 곳이 목포이며 그의 철학과 신념은 목포에서 활동하며 태동되었다고 할 수 있기 때문이다"라고 설명했다.기념관의 2층에 마련된 주전시실은 한국인 최초의 노벨평화상 수상'(제1전시실)과 '김대중과 노벨상'(제2전시실), '민주화를 위해 걸어온 길'(제3전시실), '대통령, 김대중'(제4전시실)을 주제로 한 총 4개의 전시실로 꾸며져 있다. 김 대통령의 노벨평화상 시상 장면, 민주화를 위한 노력, 출생에서부터 정치 입문 과정, 민주화를 위해 겪은 고난과 역경, 남긴 유산 등을 소개하고 있다.