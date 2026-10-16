두 번의 위암 수술 후 절대 하지 않게 된 말

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"절대 저렇게 살지 않을 거야."

"그런 일은 나한테 절대 일어나지 않아."

큰사진보기 ▲두 번 위암을 겪고 수술을 받았다. ⓒ marceloleal80 on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲검사를 앞두고 바라본 바다2026년 8월 말, 일본 요나고의 가이케 온천 해변에서 바다를 바라보고 있다. 위암 추적검사를 앞두고 아내와 함께 떠난 여행이었다. ⓒ 양순길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 두 차례 위암을 겪은 필자의 개인적인 경험을 기록한 것입니다. 치료 방법은 환자의 병리 결과와 건강 상태에 따라 달라질 수 있으므로 담당 의료진과 충분히 상의해야 합니다.

젊었을 때는 '절대'라는 말을 참 쉽게 했다.돌이켜보면 자신만만했다. 살아갈 날이 많이 남아 있어서였을까. 세상이 대체로 내가 생각하는 방향으로 흘러갈 것이라고 믿었다. 그러나 살아보니 세상에서 가장 믿기 어려운 말이 '절대'였다. 요즘 들어 자꾸 마음에 남는 말이 있다. '네버 세이 네버 (Never say never)' 절대 안 된다고 말하지 말라는 뜻이다.나는 두 번 위암을 겪었다. 첫 번째는 2016년이었다. 조기에 발견한 덕분에 위를 절제하지 않고 내시경으로 암을 제거했고, 5년 뒤 완치 판정을 받았다. 두 번째는 올해 1월이었다. 정기 검사에서 또다시 위암이 발견됐다. 10년 만에 같은 병을 다시 만난 것이다.다행히 이번에도 조기 위암이었다. 지난 2월 26일 서울 대형 병원에서 내시경 점막하박리술(ESD)을 받았고, 나흘 만에 퇴원했다. 보이지 않는 손이 절벽 끝에서 나를 한 걸음 물러서게 해 주었다고 생각했다.암이라는 거센 바람이 내 삶을 두 번이나 흔들었지만, 두 번 모두 조기에 발견했다는 사실이 고마웠다. 남은 생은 덤이 아니라 빛을 머금은 보석이라 여기며 삶의 방향을 고르던 참이었다. 치료가 끝났다고 믿던 내 앞에 예상하지 못한 결과가 기다리고 있었다. 지난 3월 11일, 절제한 조직의 병리 결과를 들었다.'점막하층 0.8mm 침윤, 림프관 침범.'담당 의사는 암은 깨끗하게 절제됐지만 암세포가 위벽의 점막 아래까지 파고들었고 림프관을 침범한 흔적도 확인됐다고 설명했다. 눈에 보이는 암을 제거했더라도 림프샘에 미세한 암세포가 남아 있을 가능성은 있다고 했다. 그리고 위 절제와 림프샘 절제 수술을 권했다.수술하면 위의 상당 부분을 잃을 수 있다. 수술하지 않으면 보이지 않는 암세포가 남아 있을지도 모른다는 불안을 안고 살아야 한다. 어느 쪽도 선뜻 고를 수 없었다.의사는 과거 비슷한 병리 소견을 보인 환자들의 수술 후 조직 검사 결과를 근거로 림프샘 전이 가능성을 5~10% 정도라고 설명했다. 그래도 추가 수술이 표준 치료라고 했다. 5~10%. 이 숫자는 내 몸에 암이 남아 있다는 확정적인 진단이 아니라 림프샘에 암세포가 있을 가능성이다. 열 명 중 아홉 명 이상은 림프샘 전이가 없다는 얘기이기도 하다.같은 날, 6개월 뒤 검사 결과를 보고 수술 여부를 결정하겠다는 뜻을 전했다. 의사도 내 의견을 받아들여 우선 추적 관찰을 하기로 했다. 이유는 분명했다. 위를 보존하고 싶었다. 수술하면 후유증으로 오래 고생할 수도 있다. 불안한 마음에 수술했는데 림프샘에서 암세포가 나오지 않는다면 그 억울함은 말로 다할 수 없을 것이다. 절제한 뒤의 불편함은 고스란히 내 몫이기 때문이다.그렇다고 5~10%가 작은 숫자는 아니다. 만약 내가 그 5~10%에 속한다면? 수술하지 않고 지켜보다가 전이를 발견했을 때는 이미 늦을 수도 있다. 그 가능성을 감수하면서 추적 관찰을 선택했다. 그런데도 병원을 나선 뒤 마음은 편치 않았다. 정말 이대로 지켜봐도 괜찮을까.4월 초, 대학병원 두 곳을 찾아갔다. 다른 의사의 의견을 듣고 싶었다. 솔직히 말하면 내 선택에 힘을 실어 줄 소견을 듣고 싶은 마음도 있었는지 모른다. 한 곳의 소화기내과 의사는 수술이 표준 치료이니 수술해야 한다고 했다. 다른 곳의 위장관외과 의사는 관찰하다가 6개월 뒤에 수술해도 큰 문제가 없다고 했다.같은 병리 결과지를 놓고도 의사들의 판단은 갈렸다. 어느 쪽이든 위험을 감수해야 하는 사람은 나였다. 나는 처음 정한 대로 6개월을 지켜보기로 했다.그때부터 하루가 길어졌다. 평소에는 잊고 지내다가도 문득 불안이 밀려왔다. 몸에 작은 통증이라도 느끼면 혹시 암이 퍼진 것은 아닐까 싶어 가슴이 철렁했다. 암을 두 번 겪었다고 두려움에 익숙해지는 것은 아니다.지난 8월 말, 아내와 일본 요나고로 여행을 떠났다. 9월 중순에 검사받기로 한 터였다. 어떤 결과를 듣게 될지 알 수 없었지만, 그래도 여행까지 미루고 싶지는 않았다. 가이케 온천의 하늘도 바다도 잿빛에 가까웠다. 그런데도 낯선 나라의 작은 온천마을에서 아내와 같은 바다를 바라보고 있다는 사실이 그날따라 유난히 고마웠다.바다에서 돌아오는 길, 온천마을 골목을 걷는 아내의 뒷모습을 바라보았다. 조금 느려진 걸음, 가끔 멈추어 주변을 살피는 모습, 모자를 고쳐 쓰는 작은 손짓까지. 평생을 함께한 사람인데 여행지에서 바라보는 아내의 뒷모습이 왠지 낯설었다. 아, 이 사람도 나와 함께 늙어가고 있구나. 그날의 여행은 어디에 도착했느냐보다 누구와 같은 속도로 걸었느냐가 더 오래 남을 것 같다.9월 15일, 복부 CT와 위내시경 검사를 받았다. 다행히 재발이나 전이를 의심할 만한 소견은 없었다. 그러나 영상 검사에서 이상이 없다고 해서 미세한 림프절 전이 가능성까지 사라지는 것은 아니다.9월 22일, 담당 소화기내과 의사는 다시 수술을 권하며 외과로 의뢰했다. 그리고 9월 28일, 위장관외과 교수를 만났다. 교수의 설명은 뜻밖이었다. 시술받은 지 이미 일곱 달이 지난 상황이었다. 암세포가 다른 장기로 전이했는지, 몸 어딘가에 남아 있는지, 아니면 아예 없는지 지금으로서는 아무도 알 수 없다는 것이다. 교수는 이런 상황에서 위와 림프절을 절제하는 추가 수술은 실익이 없다는 소견을 밝혔다. 다만 의사마다 판단은 다를 수 있다고 말했다.일곱 달 동안 나를 괴롭힌 고민은 그렇게 끝났지만, 마음은 여전히 가볍지 않다. 수술할 것인가, 지켜볼 것인가를 내가 정해야 했는데 이제는 선택할 수 있는 길이 없어졌다. 결정해야 한다는 부담에서는 벗어났지만, 선택할 기회마저 잃었다는 사실이 마음 한편에 남는다. 암에 대한 불안도 변함이 없다.얼마 전 검사에서 이상이 없다는 사실은 반갑다. 하지만 앞으로 아무 일이 없으리라고 누구도 장담할 수 없다. 고백하자면 불안하고 몹시 두렵다. 다만 걱정한다고 해결할 수 있는 문제가 아니라는 사실도 안다.요즘엔 글을 쓴다. 때로는 암에 관한 이야기를 쓰고, 때로는 살아오면서 미처 돌아보지 못했던 시간을 글로 옮긴다. 생각이 복잡할수록 책상 앞에 앉는다. 한 문장씩 써 내려가다 보면 어느새 마음속에서 맴돌던 생각이 제자리를 찾는다.운동도 한다. 몸을 움직이는 동안에는 불안도 잠시 숨을 죽인다. 내 두 발로 걷고 내 손으로 글을 쓸 수 있다는 사실이 새삼 소중하다. 그렇다고 불안이 사라진 것은 아니다. 어느 날은 아무렇지 않게 하루를 보내다가도 아직 나오지 않은 검사 결과를 걱정한다. 그럴 때마다 스스로에게 묻는다. 일어나지도 않은 일 때문에 오늘 하루까지 불안 속에 보내야 할까.지금 고요한 사람이 아니라 고요해지려고 애쓰는 사람이다. 절벽 끝에서 내 어깨를 붙잡아 주었던 그 보이지 않는 손이 이번에도 나를 향해 있기를 바라면서 오늘을 건넌다. 사람은 흔히 미래를 바라보며 살아간다고 말한다. 그러나 지금의 나는 다르다. 내 삶은 먼 미래를 향해 나아가는 일이 아니라, 이 순간을 어떻게 살아내느냐에 더 가깝다.내년 3월 CT와 내시경 검사 결과가 어떻게 나올지 알 수 없다. 그래도 검사 날짜만 바라보며 시간을 보내고 싶지는 않다. 그때까지 아내와 함께 걷고, 마음에 담아 둔 이야기를 글로 옮기며 평소처럼 살아가려 한다. 젊은 날 그토록 쉽게 내뱉던 '절대'라는 말. 이제는 그 반대편의 말, Never say never가 희망처럼 들린다.