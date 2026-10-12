'팔레스타인과 연대하는 교사들', 파병 반대 외쳐

큰사진보기 ▲팔레스타인과 연대 국제공동행동의 날 집회 장면2026년 10월 11일 2시 종각역 5번 출구 영풍문고 앞에서 열린 팔레스타인 연대 국제공동행동의 날 행사 집회(<팔레스타인과 연대하는 교사> 조수진 선생님 제공) ⓒ 팔레스타인과 연대하는 교사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<프랑스 학생들처럼 외치자, 학살 지원이 아니라 복지를>10월 11일 팔레스타인 연대 국제공동행동의 날 집회 현장에서 <프랑스 학생들처럼 외치자, 학살 지원이 아니라 복지를> 손팻말을 높이 치켜들고 있다 ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲일란 파페의 <이스라엘 팔레스타인 분쟁의 아주 짧은 역사>유대인 출신 양심적인 역사학자 일란 파페가 쓴 2025년 작품 <이스라엘 팔레스타인 분쟁의 아주 짧은 역사> 책 표지. 일란 파페는 기존 이스라엘의 주류 역사관을 비판하며 이스라엘이 팔레스타인에 저지른 전쟁 범죄와 팔레스타인 추방의 역사를 추적 연구한 인물이다. ⓒ 하성환 관련사진보기

▲팔레스타인 연대 국제공동행동의 날 거리 시위 장면 2026년 10월 11일 팔레스타인 연대 국제공동행동의 날 거리 행진 장면(<팔레스타인과 연대하는 교사> 조수진 선생님 제공) 팔레스타인과 연대하는 교사 관련영상보기

'팔레스타인과 연대하는 교사들'은 이란 전쟁에 한국군 파병을 반대합니다.이란 전쟁은 올해 2월 28일에 네타냐후 이스라엘 총리와 트럼프 미 대통령이 일으킨 침략 전쟁입니다. 미국은 침공 첫날인 2월 28일 이란 초등학교에 토마호크 미사일을 쏘았습니다. 10년 전 좌표에 의한 명백한 오폭이었습니다.미국의 폭격으로 학교에서 공부하던 여학생과 교사 175명이 한순간 폭살당한 참극을 빚었습니다. 세계 비난 여론이 일자 트럼프는 처음엔 '이란 소행'이라며 발뺌했습니다. 그러나 이후 미국의 발사 사실이 드러나자, '실수였다'며 제대로 된 사과조차 없었습니다.이란 침공 이후 트럼프는 동맹국 유럽연합을 비롯해 일본, 호주, 한국에 참전을 강요했습니다. 10월 현재까지 유럽연합, 일본, 호주, 한국 어느 나라도 미국의 침략 전쟁에 발을 담그지 않고 있습니다. 국제법 위반인 침략 전쟁에 명확히 선을 긋고 있습니다. 특히 스페인, 이탈리아, 프랑스 등 유럽연합 국가들은 영공 통과를 불허하고 기지 사용을 거부했습니다.그런 상황에서 미국은 가장 약한 고리인 대한민국에 또다시 파병을 강요합니다. 그러자 9월 15일 참여연대, 민변 등 550여 개 시민사회단체가 미 대사관 앞에서 긴급 기자회견을 열고 '침략 전쟁 중단과 파병 반대'를 거듭 외쳤습니다.이재명 대통령은 9월 18일 대국민 기자회견 당시 '파병에 반대한다'고 공식 선언했습니다. 그러면서도 우리나라 "상선과 원유 수송로, 국민 생명·안전을 보호하기 위한 최소한의 활동"을 언급하며 "청해부대 활동을 좀 더 강화하는 방향을 검토하고 있다"고 발언했습니다. 이른바 '국익'을 내세운 우회 파병, 이른바 꼼수 파병을 연상시키는 발언입니다.이에 '팔레스타인과 연대하는 교사들'은 '이란 전쟁 한국군 파병에 반대하는 교사'라는 이름의 공대위를 만들어 서명운동을 조직하고 있습니다. 9월 말까지 학교시민교육교원노동조합을 포함해 22개 단체, 1174명이 참여했습니다.'팔레스타인과 연대하는 교사들'은 즉각적인 침략 전쟁 중단과 파병 반대 목소리를 조직하고 반전 평화 수업을 실천하고 있습니다. 무엇보다 '국익'이라는 그럴듯한 명분을 내세워 전쟁에 동참하지 말고 교육과 복지에 대한 투자를 강조합니다. 최근 교육과 복지에 재정 투입을 강조하며 나라 전역에서 전개한 프랑스 고등학생 시위를 지지하며 연대 의사를 적극 피력합니다.'팔레스타인과 연대하는 교사들'은 가자 지구 집단 학살 등에 충격을 받고 2024년 2월 17일 팔레스타인 연대 국제공동행동의 날에 결성한 교사단체입니다. 출범 당시 초중고 10명 안팎의 교사들이었는데 현재 전국 16개 지역에서 120여 명의 교사들이 참여해 반전 평화 계기 수업을 실천하고 있습니다.'팔레스타인과 연대하는 교사들'은 지역별로 수업연구팀을 조직해 국제 사회 약자인 '팔레스타인 연대'를 주제로 반전 평화 수업 자료를 연구 개발하고 공유합니다. 1948년 이스라엘 건국 과정에서 팔레스타인 75만 명이 2000년 동안 살아온 삶의 터전에서 강제 추방당합니다. 이른바 대재앙이자 참사인 나크바(Nakba)를 알리는 계기 수업 자료를 지속해서 만들고 실천합니다.아이들에게 생각할 자료를 제시하고 각자의 처지에서 그렇게 생각하는 배경을 공유합니다. 그 속에서 학생들 스스로 독립적 사고를 형성하도록 학생들의 처지를 배려하고 존중합니다. 그리고 무엇이 동시대를 살아가는 바람직한 인간의 삶인지, 나아가 어떤 삶이 공동체에 선한 영향을 미치는지 비판적으로 생각하는 교육 환경을 적극 제공합니다.이를 위해 '팔레스타인과 연대하는 교사들'은 매월 팔레스타인 관련 온라인 독서 모임을 통해 팔레스타인 문학과 역사를 끊임없이 공부합니다. 2026년 1월에는 김남일 작가를 초청해 팔레스타인 문학 특강을 진행했습니다. 오는 10월 27일에는 팔레스타인 저항 작가이자 민족해방 투사인 가산 카나파니의 소설 <뜨거운 태양 아래에서>를 함께 읽고 독서 모임의 지평을 넓힐 예정입니다.12월 23일엔 유대인이면서도 양심적인 역사학자 일란 파페의 명쾌한 저서 <이스라엘 팔레스타인 분쟁의 아주 짧은 역사>를 함께 읽고 온라인 독서 모임도 기획하고 있습니다.나아가 '팔레스타인과 연대하는 교사들'은 전국 초중고 학생들과 교사들을 대상으로 재한 팔레스타인 연대 특강을 40회 가까이 진행해 오고 있습니다. 특히 2023년 8월 우리나라에 유학 온 나리만 사미르의 특강은 팔레스타인이 처한 비참한 현실을 생생하게 들려주기에 부족함이 없습니다.나리만 사미르는 특강에서 "소박하지만, 평화로운 일상을 살고 싶다"는 소망을 피력했습니다. 학교를 오가다 죽지 않는 현실, 강의실에 최루가스가 스며들지 않는 작지만 평화로운 삶을 기원했습니다.그동안 우리 현대사는 미국과 이스라엘에 편중된 역사였습니다. 그러나 이젠 팔레스타인 연대를 통해 왜곡된 역사를 바로잡고 역사의 진실에 다가가는 계기가 마련되고 있습니다.무엇보다 대한민국 헌법 제5조 1항에는 "대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다"고 명문화하고 있습니다. '국익'을 내세운 청해부대의 호르무즈 우회 파병은 꼼수 파병일 뿐입니다.우회 파병 또한 본질적으로 침략 전쟁에 동참한다는 점에선 다를 게 없습니다. 따라서 이재명 정부는 그 책임을 면하길 어렵습니다. 우회 파병, 바로 꼼수 파병만으로도 국회 동의 여부와 무관하게 헌법을 위반한 행위로 탄핵 대상이기 때문입니다.따라서 언제까지나 미국의 눈치를 보며 우회 파병을 저울질할 게 아닙니다. 전 세계를 고통에 빠트린 미국의 침략 전쟁을 당당히 비판할 수 있어야 합니다. AI 시대 격상된 대한민국의 위상을 염두에 두고 성숙한 관점에서 세계 여론을 형성하는 선도 국가로 대한민국이 탈바꿈할 시점입니다. 그런 관점에서 '팔레스타인과 연대하는 교사들'은 10월 11일 팔레스타인 연대 국제공동행동의 날을 맞아 반전 평화를 외치며 이스라엘 대사관을 거쳐 미 대사관 거리 행진에 나섰습니다.