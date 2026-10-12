국내 최초 북극항로 시범 운항, 50일 만에 무사 귀환

큰사진보기 ▲11일 이재명 대통령은 "대한민국, 북극항로 시대를 맞이합니다"라는 제목의 X(옛 트위터) 게시글에서 "오늘 오전 8시경, 북극항로 시범 운항을 마친 팬스타 아크로호가 부산항으로 돌아왔다. 긴 항해 정말 고생 많으셨고 무사 귀환을 진심으로 환영한다"고 밝혔다. ⓒ 이재명 대통령 X 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲앞서 해수부는 2026년도 업무계획에서 5대 중점과제 중 첫 번째로 '북극항로 시대 대비 동남권 대도약'을 꼽았을 정도로 북극항로 활성화에 앞장서고 있다. 팬스타 아크로호의 시범 운항 또한 올해 업무계획에 포함되었던 계획으로, 북극해에 진입해 축치해, 동시베리아해, 랍테프해, 카라해, 바렌츠해를 거쳐 지난달 12일 영국 최대의 컨테이너 항인 펠릭스토우 항구에 기항, 최종 목적지인 네덜란드 로테르담에 입항한 뒤 다시 북극해를 통해 귀항했다. ⓒ 해양수산부 관련사진보기

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국내 최초로 북극항로 시범 운항에 나섰던 한국 컨테이너선 '팬스타 아크로호'가 50일 만의 항해 끝에 부산항에 도착했다.11일 이재명 대통령은 "대한민국, 북극항로 시대를 맞이합니다"라는 제목의 X(옛 트위터) 게시글에서 "오늘 오전 8시경, 북극항로 시범 운항을 마친 팬스타 아크로호가 부산항으로 돌아왔다. 긴 항해 정말 고생 많으셨고 무사 귀환을 진심으로 환영한다"고 밝혔다.이 대통령은 "지난 8월 22일 시작한 이번 항해로 기존 수에즈 운하 경유 항로보다 편도 운항기간을 10일 단축했고, 우리 컨테이너 선박의 극지 운항 경험과 항해 데이터를 축적할 수 있었다"면서 "쉽지 않은 항해를 이끌어주신 선원 여러분과 시범 운항을 지원해 주신 모든 분, 응원해 주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.이어 "이번 성과를 바탕으로 북극항로 시대를 착실히 준비해 나가겠다. 부산과 동남권을 '남부 해양수도권'으로 도약시키고, 새로운 바닷길이 대한민국의 새로운 성장으로 이어지도록 하겠다"고 덧붙였다.황종우 해양수산부 장관 또한 해당 X 게시글을 공유하면서 "대통령님께서 환영해 주신 팬스타 아크로호의 무사 귀환은 우리 해운 역사에 기록될 중요한 이정표"라며 "유빙과 거친 바다를 뚫고 새로운 바닷길을 열어주신 서명원 선장님과 선원 여러분, 정말 든든하고 고생 많으셨다. 아낌없는 응원을 보내주신 국민 여러분들께도 깊이 감사드린다"고 감사를 표했다.황 장관은 "이번 시범 운항을 통해 축적한 극지 운항 데이터와 경험은 북극항로 상용화를 위한 소중한 밑거름이 될 것"이라며 "해양수산부는 이번 성과를 발판 삼아, 부산항이 세계를 선도하는 북극항로의 거점이자 대한민국 미래 성장의 중심축으로 도약할 수 있도록 후속 조치에 만전을 기하겠다"고 다짐했다.앞서 해수부는 2026년도 업무계획에서 5대 중점과제 중 첫 번째로 '북극항로 시대 대비 동남권 대도약'을 꼽았을 정도로 북극항로 활성화에 앞장서고 있다. 팬스타 아크로호의 시범 운항 또한 올해 업무계획에 포함되었던 계획으로, 북극해에 진입해 축치해, 동시베리아해, 랍테프해, 카라해, 바렌츠해를 거쳐 지난달 12일 영국 최대의 컨테이너 항인 펠릭스토우 항구에 기항, 최종 목적지인 네덜란드 로테르담에 입항한 뒤 다시 북극해를 통해 귀항했다.국회도 지난 5월, '북극항로 활용 촉진 및 연관산업 육성에 관한 특별법안'을 본회의에서 통과시켰다. 더불어민주당 의원 109명, 국민의힘 41명 등 표결에 참여한 의원 167명 전원이 찬성표를 던져 여야를 떠나 초당적인 국정과제로 자리매김했다.북극항로 특별법안은 국무총리 소속 북극항로위원회 신설과 5년마다 기본계획을 수립하는 것을 골자로, 전문인력 양성, 재정·금융 지원 등 범부처 협업을 통해 북극항로 시대에 전략적으로 대비하기 위한 정책·제도적 기반을 담고 있다.한편 외신에서는 북극항로 활성화 소식을 전하며 여러 우려를 표했다. 11일 <로이터통신>은 "한국의 한 컨테이너선이 북극을 경유하는 사상 첫 유럽 왕복 상업 항해를 마쳤다. 한국 당국은 당국은 북극항로가 부산항을 글로벌 해운 허브로 도약시키는 데 기여할 것으로 기대하고 있다"라면서도 "그러나 북극항로 개척은 우크라이나 전쟁 중 러시아를 고립시키고자 하는 서방 동맹국들과의 마찰을 빚을 위험을 안고 있다"고 짚었다.매체는 "북극항로는 러시아 북부 해안을 따라 이어지며, 한국 정부는 빙상 고립 등 문제 발생 시 지원 필요성 등을 포함하여 이번 항해와 관련해 모스크바 측과 협의를 진행했다"고 설명했다. 북극항로는 크게 유럽에서 러시아 북쪽을 지나 태평양으로 가는 북동항로와 북미 북쪽을 거쳐 태평양으로 가는 북서항로로 나뉘는데, 팬스타 아크로호는 북동항로를 운항했다.해수부는 2026년 업무계획 당시 "북극항로 운항과 러시아의 국제 제재 문제는 함께 고려되어야 한다"라며 "러시아 제재가 해제되는 경우에는 러시아를 경유하는 북동항로를 통해 컨테이너와 액화천연가스(LNG) 등 자원의 수송 확대를 추진한다. 만약 제재가 지속될 경우에는 북서항로 시범운항 등 다른 대안도 검토할 예정"이라고 밝힌 바 있다.AFP는 "한국의 한 컨테이너선이 일요일 북극을 통과하는 시범 항해를 마치고 귀환했다"라며 "일각에서는 통항량이 늘어날 경우 북극의 얼음 손실을 가속화할 수 있다는 우려도 제기되고 있다"고 전했다.AFP는 "환경 보호론자들은 북극항로의 상업적 운항 확대가 취약한 북극 생태계를 위협할 수 있다고 경고하고 있다. CMA-CGM, MSC, 하팍로이드(Hapag-Lloyd)를 비롯한 주요 해운 선사들은 환경 문제를 이유로 북극항로를 이용하지 않겠다고 서약했다"라면서 "이 대통령은 환경적 우려에 대해서는 별다른 언급 없었다"고 덧붙였다.